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Песков: Европу нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:52 10.05.2025 (обновлено: 12:28 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/peskov-2016187581.html
Песков: Европу нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве
Песков: Европу нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве - РИА Новости, 10.05.2025
Песков: Европу нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве
Европейцев нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину,... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T11:52:00+03:00
2025-05-10T12:28:00+03:00
москва
европа
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий песков
павел зарубин
кир стармер
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Европейцев нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, фрагмент беседы опубликован в его Telegram-канале."Я думаю, безусловно, европейцев нервирует то, что происходит в Москве 9 мая, европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы. И большая международная консолидация вокруг гордости за ту победу над фашизмом и за освобождение мира от фашизма", — сказал представитель Кремля.Так он ответил на вопрос, с чем связано решение британского премьера Кира Стармера объявить о "самых жестких санкциях", а канцлера ФРГ Фридриха Мерца — призвать усилить давление на Россию."Мы же с вами уже привыкли к санкциям, мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как мы будем минимизировать их последствия", — пояснил Песков.Пресс-секретарь президента уточнил, что пугать Россию новыми ограничениями — дело пустое.Песков добавил, что страны, которые приняли участие в празднованиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, разделяют антифашистскую идеологию.По случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву приехали многие мировые лидеры: председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы и Бразилии Николас Мадуро и Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Девятого мая по брусчатке Красной площади прошли парадные расчеты, в том числе участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "КамАЗ" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".В авиационной части парада была показана фигура "Кубинский бриллиант" — совместный пролет пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга. Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.
https://ria.ru/20250510/ugrozy-2016146147.html
https://ria.ru/20250509/parad-2016122092.html
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москва, европа, дмитрий песков, павел зарубин, кир стармер, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
Москва, Европа, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Кир Стармер, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Песков: Европу нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве

Песков: европейцев нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Дзен
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Европейцев нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, фрагмент беседы опубликован в его Telegram-канале.
"Я думаю, безусловно, европейцев нервирует то, что происходит в Москве 9 мая, европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы. И большая международная консолидация вокруг гордости за ту победу над фашизмом и за освобождение мира от фашизма", — сказал представитель Кремля.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина. 10 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями
02:15
Так он ответил на вопрос, с чем связано решение британского премьера Кира Стармера объявить о "самых жестких санкциях", а канцлера ФРГ Фридриха Мерца — призвать усилить давление на Россию.
"Мы же с вами уже привыкли к санкциям, мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как мы будем минимизировать их последствия", — пояснил Песков.
Батальон почетного караула Народно-освободительной армии Китая на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
На Западе обратили внимание на важную деталь на параде Победы в Москве
Вчера, 21:24
Пресс-секретарь президента уточнил, что пугать Россию новыми ограничениями — дело пустое.
Песков добавил, что страны, которые приняли участие в празднованиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, разделяют антифашистскую идеологию.
Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Внук де Голля заявил, что его дед приехал бы в Москву на парад Победы 9 мая
08:08
По случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву приехали многие мировые лидеры: председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы и Бразилии Николас Мадуро и Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Девятого мая по брусчатке Красной площади прошли парадные расчеты, в том числе участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "КамАЗ" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".
В авиационной части парада была показана фигура "Кубинский бриллиант" — совместный пролет пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга. Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.
Парад Победы на Красной площади
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году в параде Победы в Москве приняли участие иностранные военные расчеты. По Красной площади прошли солдаты из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В этом году в параде Победы в Москве приняли участие иностранные военные расчеты. По Красной площади прошли солдаты из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На трибунах присутствовали более 20 иностранных лидеров.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы

На трибунах присутствовали более 20 иностранных лидеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 14
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Министр обороны Андрей Белоусов принимал парад впервые.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Министр обороны Андрей Белоусов принимал парад впервые.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 14
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Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Победы. Он отметил, что страна помнит уроки Великой Отечественной войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.

Президент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы

Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Победы. Он отметил, что страна помнит уроки Великой Отечественной войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Как напомнил президент, СССР принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага во Второй мировой.

Он подчеркнул, что Россия была и будет преградой для нацизма и последователей таких идей.

Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Как напомнил президент, СССР принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага во Второй мировой.

Он подчеркнул, что Россия была и будет преградой для нацизма и последователей таких идей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Как и в победном 1945-м, первое — знамя Карельского фронта, последнее — 3-го Украинского. Затем вышла знаменная группа Московского высшего общевойскового командного училища.

Парадные расчеты на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Как и в победном 1945-м, первое — знамя Карельского фронта, последнее — 3-го Украинского. Затем вышла знаменная группа Московского высшего общевойскового командного училища.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

По Красной площади промаршировали бойцы специальной военной операции под командованием Героев России Евгения Хабарова и Виталия Антонова.

В парадном расчете 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.

Парадный расчет военнослужащих - участников СВО на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

По Красной площади промаршировали бойцы специальной военной операции под командованием Героев России Евгения Хабарова и Виталия Антонова.

В парадном расчете 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади.

Парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

На фото: парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Из техники по традиции первыми на брусчатку выехали легендарные танки Т-34.

Танки Т-34-85 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Из техники по традиции первыми на брусчатку выехали легендарные танки Т-34.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

После стальных "ветеранов" зрителям показали бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-2А "Тосочка", зенитно-ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и подвижные грунтовые комплексы "Ярс". Т

На фото: БМП-3

Боевые машины пехоты БМП-3 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

После стальных "ветеранов" зрителям показали бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-2А "Тосочка", зенитно-ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и подвижные грунтовые комплексы "Ярс". Т

На фото: БМП-3

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

На фото: автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В воздушной части парада принял участие строй "Кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

Строй Кубинский бриллиант из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на военном параде на Красной площади в Москве, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В воздушной части парада принял участие строй "Кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Следом за ними полетели штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.

Штурмовики Су-25 на военном параде на Красной площади в Москве, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Следом за ними полетели штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: парадные расчеты военнослужащих над Красной площадью.

Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

На фото: парадные расчеты военнослужащих над Красной площадью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14

В этом году в параде Победы в Москве приняли участие иностранные военные расчеты. По Красной площади прошли солдаты из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

На трибунах присутствовали более 20 иностранных лидеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 14

Министр обороны Андрей Белоусов принимал парад впервые.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 14

Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Победы. Он отметил, что страна помнит уроки Великой Отечественной войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 14

Как напомнил президент, СССР принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага во Второй мировой.

Он подчеркнул, что Россия была и будет преградой для нацизма и последователей таких идей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 14

Как и в победном 1945-м, первое — знамя Карельского фронта, последнее — 3-го Украинского. Затем вышла знаменная группа Московского высшего общевойскового командного училища.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 14

По Красной площади промаршировали бойцы специальной военной операции под командованием Героев России Евгения Хабарова и Виталия Антонова.

В парадном расчете 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 14

На фото: парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 14

Из техники по традиции первыми на брусчатку выехали легендарные танки Т-34.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 14

После стальных "ветеранов" зрителям показали бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-2А "Тосочка", зенитно-ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и подвижные грунтовые комплексы "Ярс". Т

На фото: БМП-3

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14

На фото: автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 14

В воздушной части парада принял участие строй "Кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Следом за ними полетели штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 14

На фото: парадные расчеты военнослужащих над Красной площадью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваЕвропаДмитрий ПесковПавел ЗарубинКир СтармерРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ мире
 
 
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