Песков: Европу нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве

Песков: европейцев нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве
В этом году в параде Победы в Москве приняли участие иностранные военные расчеты. По Красной площади прошли солдаты из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
В этом году в параде Победы в Москве приняли участие иностранные военные расчеты. По Красной площади прошли солдаты из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
На трибунах присутствовали более 20 иностранных лидеров.
На трибунах присутствовали более 20 иностранных лидеров.
Министр обороны Андрей Белоусов принимал парад впервые.
Министр обороны Андрей Белоусов принимал парад впервые.
Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Победы. Он отметил, что страна помнит уроки Великой Отечественной войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.
Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Победы. Он отметил, что страна помнит уроки Великой Отечественной войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.
Как напомнил президент, СССР принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага во Второй мировой.
Он подчеркнул, что Россия была и будет преградой для нацизма и последователей таких идей.
Как напомнил президент, СССР принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага во Второй мировой.
Он подчеркнул, что Россия была и будет преградой для нацизма и последователей таких идей.
Как и в победном 1945-м, первое — знамя Карельского фронта, последнее — 3-го Украинского. Затем вышла знаменная группа Московского высшего общевойскового командного училища.
Как и в победном 1945-м, первое — знамя Карельского фронта, последнее — 3-го Украинского. Затем вышла знаменная группа Московского высшего общевойскового командного училища.
По Красной площади промаршировали бойцы специальной военной операции под командованием Героев России Евгения Хабарова и Виталия Антонова.
В парадном расчете 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.
По Красной площади промаршировали бойцы специальной военной операции под командованием Героев России Евгения Хабарова и Виталия Антонова.
В парадном расчете 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.
На фото: парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади.
На фото: парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади.
Из техники по традиции первыми на брусчатку выехали легендарные танки Т-34.
Из техники по традиции первыми на брусчатку выехали легендарные танки Т-34.
После стальных "ветеранов" зрителям показали бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-2А "Тосочка", зенитно-ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и подвижные грунтовые комплексы "Ярс". Т
На фото: БМП-3
После стальных "ветеранов" зрителям показали бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-2А "Тосочка", зенитно-ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и подвижные грунтовые комплексы "Ярс". Т
На фото: БМП-3
На фото: автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".
На фото: автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".
В воздушной части парада принял участие строй "Кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".
В воздушной части парада принял участие строй "Кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".
Следом за ними полетели штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.
Следом за ними полетели штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.
На фото: парадные расчеты военнослужащих над Красной площадью.
На фото: парадные расчеты военнослужащих над Красной площадью.
В этом году в параде Победы в Москве приняли участие иностранные военные расчеты. По Красной площади прошли солдаты из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
На трибунах присутствовали более 20 иностранных лидеров.
Министр обороны Андрей Белоусов принимал парад впервые.
Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Победы. Он отметил, что страна помнит уроки Великой Отечественной войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.
Как напомнил президент, СССР принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага во Второй мировой.
Он подчеркнул, что Россия была и будет преградой для нацизма и последователей таких идей.
Как и в победном 1945-м, первое — знамя Карельского фронта, последнее — 3-го Украинского. Затем вышла знаменная группа Московского высшего общевойскового командного училища.
По Красной площади промаршировали бойцы специальной военной операции под командованием Героев России Евгения Хабарова и Виталия Антонова.
В парадном расчете 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.
На фото: парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади.
Из техники по традиции первыми на брусчатку выехали легендарные танки Т-34.
После стальных "ветеранов" зрителям показали бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-2А "Тосочка", зенитно-ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и подвижные грунтовые комплексы "Ярс". Т
На фото: БМП-3
На фото: автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".
В воздушной части парада принял участие строй "Кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".
Следом за ними полетели штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.
На фото: парадные расчеты военнослужащих над Красной площадью.