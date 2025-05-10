https://ria.ru/20250510/peskov-2016187581.html

Песков: Европу нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве

Песков: Европу нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве - РИА Новости, 10.05.2025

Песков: Европу нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве

Европейцев нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину,... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T11:52:00+03:00

2025-05-10T11:52:00+03:00

2025-05-10T12:28:00+03:00

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европа

80-летие победы в великой отечественной войне

дмитрий песков

павел зарубин

кир стармер

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Европейцев нервирует мировая консолидация вокруг Дня Победы в Москве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, фрагмент беседы опубликован в его Telegram-канале."Я думаю, безусловно, европейцев нервирует то, что происходит в Москве 9 мая, европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы. И большая международная консолидация вокруг гордости за ту победу над фашизмом и за освобождение мира от фашизма", — сказал представитель Кремля.Так он ответил на вопрос, с чем связано решение британского премьера Кира Стармера объявить о "самых жестких санкциях", а канцлера ФРГ Фридриха Мерца — призвать усилить давление на Россию."Мы же с вами уже привыкли к санкциям, мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как мы будем минимизировать их последствия", — пояснил Песков.Пресс-секретарь президента уточнил, что пугать Россию новыми ограничениями — дело пустое.Песков добавил, что страны, которые приняли участие в празднованиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, разделяют антифашистскую идеологию.По случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву приехали многие мировые лидеры: председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы и Бразилии Николас Мадуро и Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Девятого мая по брусчатке Красной площади прошли парадные расчеты, в том числе участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "КамАЗ" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".В авиационной части парада была показана фигура "Кубинский бриллиант" — совместный пролет пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга. Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.

https://ria.ru/20250510/ugrozy-2016146147.html

https://ria.ru/20250509/parad-2016122092.html

https://ria.ru/20250510/vnuk--2016158736.html

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