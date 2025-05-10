https://ria.ru/20250510/onischenko-2016148812.html

Онищенко рассказал, почему холера более опасна для детей

Онищенко рассказал, почему холера более опасна для детей - РИА Новости, 10.05.2025

Онищенко рассказал, почему холера более опасна для детей

Дети в силу возраста не имеют гигиенических навыков, которые есть у взрослых, поэтому на них надо обращать особое внимание в странах с холерой, заявил РИА... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T03:29:00+03:00

2025-05-10T03:29:00+03:00

2025-05-10T03:29:00+03:00

общество

геннадий онищенко

российская академия наук

российская академия образования

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Дети в силу возраста не имеют гигиенических навыков, которые есть у взрослых, поэтому на них надо обращать особое внимание в странах с холерой, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Россиянам не надо бояться холеры, но необходимо знать о тех мерах, которые нужно применять при заболевании. Если их соблюдать, то можно быть спокойным, отметил специалист. "Конечно, прежде всего (нужно - ред.) обращать на внимание на детей, потому что понятная причина - у них еще нет тех навыков, будем говорить, в том числе и гигиенических, которые стали для них нормой - использование мытья рук, использование пищи и так далее", - рассказал Онищенко. Он добавил, что дети в этом плане более беспечные и менее опытные в отличие от взрослых, поэтому на них надо обращать внимание, оберегать их.

https://ria.ru/20250504/kholera-2014831465.html

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2025

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общество, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования