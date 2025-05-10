https://ria.ru/20250510/onischenko-2016148812.html
Онищенко рассказал, почему холера более опасна для детей
Онищенко рассказал, почему холера более опасна для детей - РИА Новости, 10.05.2025
Онищенко рассказал, почему холера более опасна для детей
Дети в силу возраста не имеют гигиенических навыков, которые есть у взрослых, поэтому на них надо обращать особое внимание в странах с холерой, заявил РИА... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T03:29:00+03:00
2025-05-10T03:29:00+03:00
2025-05-10T03:29:00+03:00
общество
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597677072_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_7d11b71299222338f8c02588b4b52181.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Дети в силу возраста не имеют гигиенических навыков, которые есть у взрослых, поэтому на них надо обращать особое внимание в странах с холерой, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Россиянам не надо бояться холеры, но необходимо знать о тех мерах, которые нужно применять при заболевании. Если их соблюдать, то можно быть спокойным, отметил специалист. "Конечно, прежде всего (нужно - ред.) обращать на внимание на детей, потому что понятная причина - у них еще нет тех навыков, будем говорить, в том числе и гигиенических, которые стали для них нормой - использование мытья рук, использование пищи и так далее", - рассказал Онищенко. Он добавил, что дети в этом плане более беспечные и менее опытные в отличие от взрослых, поэтому на них надо обращать внимание, оберегать их.
https://ria.ru/20250504/kholera-2014831465.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597677072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e80aca15d2f401247eb58c46263db4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко рассказал, почему холера более опасна для детей
Онищенко: дети не имеют гигиенических навыков, поэтому холера для них опасна