https://ria.ru/20250510/neft-2016092138.html

ОПЕК+ хитростью оберегает цены на нефть

ОПЕК+ хитростью оберегает цены на нефть - РИА Новости, 10.05.2025

ОПЕК+ хитростью оберегает цены на нефть

Еще в январе нефть стоила 76-82 доллара за баррель, а на этой неделе ее цены упали до четырехлетнего минимума — ниже 60 долларов за бочку. Российская Urals в... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T08:00:00+03:00

2025-05-10T08:00:00+03:00

2025-05-10T08:01:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

казахстан

гайана

дональд трамп

опек

urals

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016108601_0:0:1448:816_1920x0_80_0_0_7252af92871f75d3ac6d0470eff4db01.jpg

Еще в январе нефть стоила 76-82 доллара за баррель, а на этой неделе ее цены упали до четырехлетнего минимума — ниже 60 долларов за бочку. Российская Urals в апреле в среднем стоила всего 55 долларов за баррель. Это стало следствием беспощадной торговой войны Дональда Трампа со всем миром. Казалось бы, самое время для ОПЕК+ поддержать падающие цены на нефть, как она это делает после пандемии уже не первый год. Но вместо этого организация, наоборот, в апреле решилась на более значительное повышение добычи в мае, а на днях удивила мировой рынок еще раз. ОПЕК+ увеличит добычу на 411 тысяч баррелей в сутки не только в мае, но еще и в июне. Это и вызвало обвал цен на этой неделе.Почему же ОПЕК+ предпринимает шаги, которые не помогают, а вредят черному золоту? И почему Россия, которая уже столкнулась с падением доходов бюджета и ростом его дефицита, не воспротивилась, а поддержала повышение добычи в рамках ОПЕК+?Причина в том, что если бы ОПЕК+ сохранила ограничения на добычу или пошла на еще большее снижение производства, то это неминуемо привело бы к краху не только сделки, но и самой организации. А это для рынка и для самих производителей нефти куда более страшный и опасный сценарий, потому что грозит шоковым обвалом нефтяных котировок до 20-30 долларов за баррель, то есть мировым энергетическим кризисом. На этом фоне текущие цены на нефть в 55-60 долларов за баррель покажутся райскими.Что же может привести к развалу сделки ОПЕК+ и самого картеля? Внутри организации уже давно зреет недовольство политикой ограничения добычи. Если это просто не замечать, недовольство только усилится. И кто-то один из членов организации может просто не выдержать и отказаться сдерживать добычу, уйти в свободное плавание, распаковав свое производство. А это легко может стать спусковым крючком для остальных недовольных, которым надоело отдавать свою долю на рынке другим, неопековским игрокам.Развал ОПЕК+ означает, что в одночасье на мировой рынок может вывалиться 4,5 миллиона баррелей в сутки. Именно во столько оценивается резервный объем добычи странами организации, который сейчас сдерживается. Конечно, сразу нарастить так резко добычу не получится, но даже вывод на рынок половины от этого объема — два миллиона баррелей в сутки — приведет к шоковому сценарию: обвалу цен до 20-30 долларов за баррель.Поэтому Россия, по сути, выбирает из двух зол меньшее. Лучше согласиться на некомфортные для бюджета нефтяные цены в 55-60 долларов за баррель и дать шанс Минфину РФ выкрутиться из непростой ситуации, чем столкнуться с еще более низкими ценами (в два-три раза) и настоящим кризисом.Чем же недовольны члены организации? Тем, что им уже не один год приходится добывать меньше, чем они хотели бы, ради поддержания цен на черное золото выше 75-80 долларов за баррель. И все было бы хорошо — дорогая нефть выгодна ее экспортерам, если бы на рынке не было других производителей нефти, которые не входят в альянс и ни в чем себя не ограничивают. Наоборот, высокие цены, которые обеспечила сделка ОПЕК+, помогает другим странам активно наращивать добычу, ведь при 80 долларах за баррель многие нефтяные проекты становятся рентабельными. Например, Гайана заявила, что готова удвоить добычу к 2030 году, наполеоновские планы в этом секторе обозначила и Бразилия. Активно наращивали добычу также американские сланцевые компании. И все они вместо благодарности отбирали долю на рынке членов ОПЕК+. Конечно, бесконечно это не могло продолжаться. В ОПЕК+ решили, что именно сейчас настало время поубавить пыл других игроков.Повышение добычи решит еще одну проблему, которая тоже вызывала недовольство и разлад внутри ОПЕК+. Ряд стран не соблюдали дисциплину ограничения и добывали больше, чем должны были. Периодически в этом были замечены и Казахстан, и ОАЭ, и даже Россия. Москва привела свою добычу в соответствие с обязательствами нефтяного альянса. Но не все оказались такими ответственными. В Казахстане, например, недропользователями являются в основном иностранные компании — и у государства не получается заставить их снизить добычу.Если бы ОПЕК+ и дальше сокращала добычу, то это привело бы, скорее всего, к деградации дисциплины внутри альянса, что лишь увеличивало бы градус всеобщего недовольства и желание выйти из сделки. Тогда как легальное увеличение добычи в мае и июне позволяет довести ее в ряде стран, по сути, до реального уровня. Тем самым уровень дисциплины повышается сам собой.Так что для ОПЕК+ по-прежнему важна цена на нефть. Об этом говорит и тот факт, что альянс пошел на повышение добычи именно в мае и июне. Это не случайно. Расчет такой: дополнительно добытая в мае и июне нефть будет переработана в топливо и поступит на рынок аккурат в летний автомобильный сезон — с июля по сентябрь в Северном полушарии. Более высокий спрос со стороны автомобилистов проглотит дополнительные объемы предложения, и в сухом остатке это не окажет серьезного давления на нефтяные цены.Да и торговая война Трампа может затухнуть, а не разгореться. По крайней мере, спустя месяц активной фазы обмена пошлинами рядом с апокалипсическим сценарием погружения всего мира в рецессию и резкого обвала спроса на нефть появился более позитивный сценарий. Он предполагает, что США удастся договориться о компромиссах со многими странами, плюс пострадавшие от трамповских пошлин игроки найдут другие рынки сбыта. Например, Германия надеется создать торговый альянс с Канадой и Мексикой, Китай стал заигрывать с Японией и так далее. Все это уже хорошие новости для нефтяных котировок.Именно поэтому цены на нефть показали сначала эмоциональное резкое падение после заявления ОПЕК+ о повышении добычи, а потом очень быстро стали отыгрывать потери. Рынок успокаивается, видя, что ситуация не так плоха, как может показаться на первый взгляд.

https://ria.ru/20250507/evropa-2015383910.html

https://ria.ru/20250408/nabiullina-2009963254.html

https://ria.ru/20250506/peskov-2015264778.html

россия

казахстан

гайана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

экономика, цены на нефть, россия, казахстан, гайана, дональд трамп, опек, urals, аналитика