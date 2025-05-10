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Российская дипмиссия в Мехико отметила 80-летие Победы - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
05:11 10.05.2025 (обновлено: 05:44 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/meksika-2016152423.html
Российская дипмиссия в Мехико отметила 80-летие Победы
Российская дипмиссия в Мехико отметила 80-летие Победы - РИА Новости, 10.05.2025
Российская дипмиссия в Мехико отметила 80-летие Победы
Российская дипмиссия в Мехико по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне провела торжественный прием с участием сотен гостей и дипломатов... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T05:11:00+03:00
2025-05-10T05:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
мексика
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МЕХИКО, 10 мая – РИА Новости. Российская дипмиссия в Мехико по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне провела торжественный прием с участием сотен гостей и дипломатов дружественных стран, а также акцию "Стена памяти" и концерт песен военных лет. "За 80 лет после окончания Великой Отечественной войны выросло не менее четырех поколений, политическая карта планеты кардинально изменилась, и, кажется, что события войны остались в далеком прошлом. Но мы помним о них, продолжаем склонять головы перед павшими и чтить героев. Этот праздник остается для нас самым искренним, самым полным и по праву священным", - заявил в своей речи российский посол Николай Софинский. По словам дипломата, победа над нацизмом заложила основы современной архитектуры международных отношений и оставила глубокий след в истории каждой советской семьи, а попытки переписать историю этой войны вызывают необходимость сохранения подлинной памяти об этих событиях. Участие в торжественном приеме в Мехико приняли около 300 человек, включая послов Азербайджана, Казахстана, Венесуэлы, Никарагуа, Боливии, Индии, Пакистана, КНДР, Алжира, Египта, а также дипломатов и военных атташе Кубы, Китая, Ирана и Бразилии. Директор по делам Европы МИД Мексики, посол Хосе Октавио Трипп, в своём выступлении подчеркнул, что этот день важен не только для России, но и для всего мира. "Вспоминая подвиги русского народа, мы осознаем всеобщую ценность исторической памяти. Забыть прошлое — значит позволить ему повториться. Поэтому, как нация, мы подтверждаем свою приверженность миру, сотрудничеству между нациями и защите принципов суверенитета, самоопределения и уважения человеческого достоинства. Вечная честь героям, вечный мир человечеству, да здравствует дружба между Мексикой и Россией", - заявил Трипп. Депутат от правящей партии MORENA Хисель Арельяно указала на всплеск фашизма во всем мире и заявила, что необходимо бить тревогу, чтобы "прогрессивные силы" пресекли эти попытки. "Мы счастливы и гордимся Днем Победы, потому что это была победа не только для бывшего СССР, но и для всего человечества, поскольку нацизм во всем мире был побежден. Мы счастливы, потому что Мексика была первой страной в Латинской Америке, которая установила отношения с тогдашним Советским Союзом. И мы рады тому, что, несмотря на давление, Мексика не разорвала отношения с Российской Федерацией в контексте конфликта между Россией и Украиной", - добавила Арельяно. На территории российского посольства также прошла акция "Стена памяти", в рамках которой на стендах разместили сотни портретов участников Великой Отечественной войны - членов семей российских соотечественников и дипломатов в Мексике. В завершение мероприятия состоялся концерт песен военных лет.
https://ria.ru/20250504/karakas-2014833545.html
https://ria.ru/20250504/polk-2014903158.html
https://ria.ru/20250510/oon-2016145320.html
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мексика, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Мексика, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Российская дипмиссия в Мехико отметила 80-летие Победы

Российская дипмиссия в Мехико провела прием по случаю 80-летия Победы

© РИА НовостиРоссийское посольство в Мехико отметило 80-летие Победы торжественным приемом и акцией "Стена памяти"
Российское посольство в Мехико отметило 80-летие Победы торжественным приемом и акцией Стена памяти - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости
Российское посольство в Мехико отметило 80-летие Победы торжественным приемом и акцией "Стена памяти". Архивное фото
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МЕХИКО, 10 мая – РИА Новости. Российская дипмиссия в Мехико по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне провела торжественный прием с участием сотен гостей и дипломатов дружественных стран, а также акцию "Стена памяти" и концерт песен военных лет.
"За 80 лет после окончания Великой Отечественной войны выросло не менее четырех поколений, политическая карта планеты кардинально изменилась, и, кажется, что события войны остались в далеком прошлом. Но мы помним о них, продолжаем склонять головы перед павшими и чтить героев. Этот праздник остается для нас самым искренним, самым полным и по праву священным", - заявил в своей речи российский посол Николай Софинский.
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По словам дипломата, победа над нацизмом заложила основы современной архитектуры международных отношений и оставила глубокий след в истории каждой советской семьи, а попытки переписать историю этой войны вызывают необходимость сохранения подлинной памяти об этих событиях.
Участие в торжественном приеме в Мехико приняли около 300 человек, включая послов Азербайджана, Казахстана, Венесуэлы, Никарагуа, Боливии, Индии, Пакистана, КНДР, Алжира, Египта, а также дипломатов и военных атташе Кубы, Китая, Ирана и Бразилии.
Директор по делам Европы МИД Мексики, посол Хосе Октавио Трипп, в своём выступлении подчеркнул, что этот день важен не только для России, но и для всего мира.
"Вспоминая подвиги русского народа, мы осознаем всеобщую ценность исторической памяти. Забыть прошлое — значит позволить ему повториться. Поэтому, как нация, мы подтверждаем свою приверженность миру, сотрудничеству между нациями и защите принципов суверенитета, самоопределения и уважения человеческого достоинства. Вечная честь героям, вечный мир человечеству, да здравствует дружба между Мексикой и Россией", - заявил Трипп.
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Депутат от правящей партии MORENA Хисель Арельяно указала на всплеск фашизма во всем мире и заявила, что необходимо бить тревогу, чтобы "прогрессивные силы" пресекли эти попытки.
"Мы счастливы и гордимся Днем Победы, потому что это была победа не только для бывшего СССР, но и для всего человечества, поскольку нацизм во всем мире был побежден. Мы счастливы, потому что Мексика была первой страной в Латинской Америке, которая установила отношения с тогдашним Советским Союзом. И мы рады тому, что, несмотря на давление, Мексика не разорвала отношения с Российской Федерацией в контексте конфликта между Россией и Украиной", - добавила Арельяно.
На территории российского посольства также прошла акция "Стена памяти", в рамках которой на стендах разместили сотни портретов участников Великой Отечественной войны - членов семей российских соотечественников и дипломатов в Мексике. В завершение мероприятия состоялся концерт песен военных лет.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМексикаРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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