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Президент Венесуэлы возложил цветы на Пискаревском кладбище в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2025
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11:18 10.05.2025 (обновлено: 11:24 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/maduro-2016183110.html
Президент Венесуэлы возложил цветы на Пискаревском кладбище в Петербурге
Президент Венесуэлы возложил цветы на Пискаревском кладбище в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2025
Президент Венесуэлы возложил цветы на Пискаревском кладбище в Петербурге
Президент Венесуэлы Николас Мадуро со своей супругой Силией Флорес в субботу возложили цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T11:18:00+03:00
2025-05-10T11:24:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро со своей супругой Силией Флорес в субботу возложили цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Церемония возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина" прошла в рамках официального визита в венесуэльского лидера в Северную столицу. Мадуро по окончании памятной церемонии также оставил запись в Книге почетных гостей Пискаревского кладбища. "Очень трогательное и поучительное зрелище представляет собой мемориал. И это особенно важно сегодня, когда человечество столкнулось с возвращением нацизма и фашизма. И когда мы снова защищаем право на мир, право на будущее, право на мирное существование народов. И я думаю, что невозможно найти другой такой пример, как пример Сталинграда, как пример Ленинграда, как пример советского народа, который дошел до Берлина и освободил человечество. Вечная слава мученикам и героям!" - сказал президент Венесуэлы. Пискарёвское мемориальное кладбище - скорбный памятник жертвам Великой Отечественной войны, свидетель общечеловеческой трагедии и место всеобщего поклонения. В 186 братских могилах и 6 тысячах индивидуальных воинских захоронениях покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбёжек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов - защитников Ленинграда.
https://ria.ru/20250508/prezidenty-2015839752.html
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Президент Венесуэлы возложил цветы на Пискаревском кладбище в Петербурге

Президент Венесуэлы Мадуро возложил цветы к монументу "Мать-Родина" в Петербурге

© Телеканал "Санкт-Петербург" / АО "ГАТР"Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Кадр видео
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил цветы к монументу Мать-Родина на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Телеканал "Санкт-Петербург" / АО "ГАТР"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро со своей супругой Силией Флорес в субботу возложили цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина" прошла в рамках официального визита в венесуэльского лидера в Северную столицу.
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Президенты Венесуэлы и Кубы возложили цветы к памятнику Боливару
8 мая, 18:22
Мадуро по окончании памятной церемонии также оставил запись в Книге почетных гостей Пискаревского кладбища.
"Очень трогательное и поучительное зрелище представляет собой мемориал. И это особенно важно сегодня, когда человечество столкнулось с возвращением нацизма и фашизма. И когда мы снова защищаем право на мир, право на будущее, право на мирное существование народов. И я думаю, что невозможно найти другой такой пример, как пример Сталинграда, как пример Ленинграда, как пример советского народа, который дошел до Берлина и освободил человечество. Вечная слава мученикам и героям!" - сказал президент Венесуэлы.
Пискарёвское мемориальное кладбище - скорбный памятник жертвам Великой Отечественной войны, свидетель общечеловеческой трагедии и место всеобщего поклонения. В 186 братских могилах и 6 тысячах индивидуальных воинских захоронениях покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбёжек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов - защитников Ленинграда.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Бессмертный полк вечно в строю. Мы помним. Мы гордимся
Вчера, 13:47
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреЛенинградСталинградБерлин (город)Николас МадуроСилия ФлоресДень ПобедыВенесуэлаСанкт-Петербург80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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