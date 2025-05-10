https://ria.ru/20250510/maduro-2016183110.html

Президент Венесуэлы возложил цветы на Пискаревском кладбище в Петербурге

Президент Венесуэлы возложил цветы на Пискаревском кладбище в Петербурге - РИА Новости, 10.05.2025

Президент Венесуэлы возложил цветы на Пискаревском кладбище в Петербурге

Президент Венесуэлы Николас Мадуро со своей супругой Силией Флорес в субботу возложили цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T11:18:00+03:00

2025-05-10T11:18:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро со своей супругой Силией Флорес в субботу возложили цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Церемония возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина" прошла в рамках официального визита в венесуэльского лидера в Северную столицу. Мадуро по окончании памятной церемонии также оставил запись в Книге почетных гостей Пискаревского кладбища. "Очень трогательное и поучительное зрелище представляет собой мемориал. И это особенно важно сегодня, когда человечество столкнулось с возвращением нацизма и фашизма. И когда мы снова защищаем право на мир, право на будущее, право на мирное существование народов. И я думаю, что невозможно найти другой такой пример, как пример Сталинграда, как пример Ленинграда, как пример советского народа, который дошел до Берлина и освободил человечество. Вечная слава мученикам и героям!" - сказал президент Венесуэлы. Пискарёвское мемориальное кладбище - скорбный памятник жертвам Великой Отечественной войны, свидетель общечеловеческой трагедии и место всеобщего поклонения. В 186 братских могилах и 6 тысячах индивидуальных воинских захоронениях покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбёжек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов - защитников Ленинграда.

https://ria.ru/20250508/prezidenty-2015839752.html

https://ria.ru/20250509/gordost-2016030774.html

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Ольга Фомченкова

в мире, ленинград, сталинград, берлин (город), николас мадуро, силия флорес, день победы, венесуэла, санкт-петербург, 80-летие победы в великой отечественной войне