Президент Венесуэлы возложил цветы на Пискаревском кладбище в Петербурге
Президент Венесуэлы Мадуро возложил цветы к монументу "Мать-Родина" в Петербурге
© Телеканал "Санкт-Петербург" / АО "ГАТР"Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Кадр видео
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро со своей супругой Силией Флорес в субботу возложили цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина" прошла в рамках официального визита в венесуэльского лидера в Северную столицу.
Мадуро по окончании памятной церемонии также оставил запись в Книге почетных гостей Пискаревского кладбища.
"Очень трогательное и поучительное зрелище представляет собой мемориал. И это особенно важно сегодня, когда человечество столкнулось с возвращением нацизма и фашизма. И когда мы снова защищаем право на мир, право на будущее, право на мирное существование народов. И я думаю, что невозможно найти другой такой пример, как пример Сталинграда, как пример Ленинграда, как пример советского народа, который дошел до Берлина и освободил человечество. Вечная слава мученикам и героям!" - сказал президент Венесуэлы.
Пискарёвское мемориальное кладбище - скорбный памятник жертвам Великой Отечественной войны, свидетель общечеловеческой трагедии и место всеобщего поклонения. В 186 братских могилах и 6 тысячах индивидуальных воинских захоронениях покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбёжек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов - защитников Ленинграда.