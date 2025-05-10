Мадуро прибыл в Петербург
Губернатор Беглов встретил на вокзале в Петербурге президента Венесуэлы Мадуро
© Фото : Администрация Санкт‑ПетербургаПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро на вокзале в Санкт-Петербурге
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на вокзале в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретил на Московском вокзале президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который накануне принимал участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор приветствовал лидера Венесуэлы от имени правительства и жителей города.
"Для нас честь принимать большого друга нашей страны в городе-герое Ленинграде. Мы глубоко признательны Вам и всему венесуэльскому народу. По приглашению президента Владимира Путина Вы вместе с нами отметили священный праздник - 80-ю годовщину Великой Победы. В эти дни Ваша страна проявила солидарность с Россией. 1 мая в Каракасе было поднято Знамя Победы. Это важный сигнал для всего мира, что подвиг советского народа невозможно стереть из памяти", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что на днях в столице Венесуэлы Каракасе был установлен памятник советским воинам-победителям в зарубежных странах. Монумент изображает трех бойцов: один из них водружает Красное знамя перед памятником - Вечный огонь.
Беглов рассказал Мадуро, что в годы Великой Отечественной войны Ленинград выдержал 900 дней блокады. "У жителей нашего города особое чувство уважения к исторической памяти других народов. В Петербурге знают о героической борьбе венесуэльского народа за независимость. В нашем городе установлен памятник национальному герою Венесуэлы Франсиско де Миранда в Парке 300-летия Петербурга. Мы чтим память великого героя вашего народа - Симона Боливара. В годы борьбы за независимость русское общество горячо поддержало венесуэльский народ, а в армии Боливара сражались русские добровольцы", - отметил губернатор.
Беглов добавил, что сегодня Россия и Венесуэла и президенты двух стран вместе ведут борьбу за справедливый мир, 7 мая в Москве был подписан новый договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.
По словам губернатора, у Петербурга и Венесуэлы большие перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере экономики и гуманитарных контактов. Свою продукцию готовы предложить судостроители и машиностроители Северной столицы, предприятия фармкластера города, IT-компании. Хорошие возможности для развития имеют контакты в сфере высшего и специального образования, в здравоохранении, культуре туризме.
Сегодня состоится рабочая встреча Беглова и президента Венесуэлы в Смольном. Для главы дружественного государства и делегации Боливарианской Республики подготовлена экскурсия по зданию Смольного, посещение комнаты Владимира Ленина и его кабинета. Планируется также осмотр экспозиции патриотического объединения "ЛЕНРЕЗЕРВ" и посещение Государственного Эрмитажа.
Президент Венесуэлы начнет поездку в Петербург с посещения Пискаревского мемориального кладбища, где почтит память погибших в блокаду Ленинграда.
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7 мая, 00:35