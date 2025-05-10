Рейтинг@Mail.ru
Мадуро прибыл в Петербург - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:49 10.05.2025 (обновлено: 11:11 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/maduro-2016179251.html
Мадуро прибыл в Петербург
Мадуро прибыл в Петербург - РИА Новости, 10.05.2025
Мадуро прибыл в Петербург
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретил на Московском вокзале президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который накануне принимал участие в... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T10:49:00+03:00
2025-05-10T11:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
санкт-петербург
венесуэла
москва
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016180290_0:18:991:575_1920x0_80_0_0_d53627b9f726a97dc3c14380daab0e5a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретил на Московском вокзале президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который накануне принимал участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.Губернатор приветствовал лидера Венесуэлы от имени правительства и жителей города."Для нас честь принимать большого друга нашей страны в городе-герое Ленинграде. Мы глубоко признательны Вам и всему венесуэльскому народу. По приглашению президента Владимира Путина Вы вместе с нами отметили священный праздник - 80-ю годовщину Великой Победы. В эти дни Ваша страна проявила солидарность с Россией. 1 мая в Каракасе было поднято Знамя Победы. Это важный сигнал для всего мира, что подвиг советского народа невозможно стереть из памяти", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что на днях в столице Венесуэлы Каракасе был установлен памятник советским воинам-победителям в зарубежных странах. Монумент изображает трех бойцов: один из них водружает Красное знамя перед памятником - Вечный огонь.Беглов рассказал Мадуро, что в годы Великой Отечественной войны Ленинград выдержал 900 дней блокады. "У жителей нашего города особое чувство уважения к исторической памяти других народов. В Петербурге знают о героической борьбе венесуэльского народа за независимость. В нашем городе установлен памятник национальному герою Венесуэлы Франсиско де Миранда в Парке 300-летия Петербурга. Мы чтим память великого героя вашего народа - Симона Боливара. В годы борьбы за независимость русское общество горячо поддержало венесуэльский народ, а в армии Боливара сражались русские добровольцы", - отметил губернатор.Беглов добавил, что сегодня Россия и Венесуэла и президенты двух стран вместе ведут борьбу за справедливый мир, 7 мая в Москве был подписан новый договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.По словам губернатора, у Петербурга и Венесуэлы большие перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере экономики и гуманитарных контактов. Свою продукцию готовы предложить судостроители и машиностроители Северной столицы, предприятия фармкластера города, IT-компании. Хорошие возможности для развития имеют контакты в сфере высшего и специального образования, в здравоохранении, культуре туризме.Сегодня состоится рабочая встреча Беглова и президента Венесуэлы в Смольном. Для главы дружественного государства и делегации Боливарианской Республики подготовлена экскурсия по зданию Смольного, посещение комнаты Владимира Ленина и его кабинета. Планируется также осмотр экспозиции патриотического объединения "ЛЕНРЕЗЕРВ" и посещение Государственного Эрмитажа.Президент Венесуэлы начнет поездку в Петербург с посещения Пискаревского мемориального кладбища, где почтит память погибших в блокаду Ленинграда.
https://ria.ru/20250507/maduro-2015568588.html
https://ria.ru/20250314/maduro-2005106140.html
https://ria.ru/20250507/venesuela-2015374388.html
санкт-петербург
венесуэла
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016180290_21:0:901:660_1920x0_80_0_0_35305b57a793757f5032a49cfac9e554.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, венесуэла, москва, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Санкт-Петербург, Венесуэла, Москва, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Мадуро прибыл в Петербург

Губернатор Беглов встретил на вокзале в Петербурге президента Венесуэлы Мадуро

© Фото : Администрация Санкт‑ПетербургаПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро на вокзале в Санкт-Петербурге
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на вокзале в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фото : Администрация Санкт‑Петербурга
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на вокзале в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретил на Московском вокзале президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который накануне принимал участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор приветствовал лидера Венесуэлы от имени правительства и жителей города.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Мадуро оценил возможность отпраздновать 80-летие Победы в России
7 мая, 15:31
"Для нас честь принимать большого друга нашей страны в городе-герое Ленинграде. Мы глубоко признательны Вам и всему венесуэльскому народу. По приглашению президента Владимира Путина Вы вместе с нами отметили священный праздник - 80-ю годовщину Великой Победы. В эти дни Ваша страна проявила солидарность с Россией. 1 мая в Каракасе было поднято Знамя Победы. Это важный сигнал для всего мира, что подвиг советского народа невозможно стереть из памяти", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что на днях в столице Венесуэлы Каракасе был установлен памятник советским воинам-победителям в зарубежных странах. Монумент изображает трех бойцов: один из них водружает Красное знамя перед памятником - Вечный огонь.
Беглов рассказал Мадуро, что в годы Великой Отечественной войны Ленинград выдержал 900 дней блокады. "У жителей нашего города особое чувство уважения к исторической памяти других народов. В Петербурге знают о героической борьбе венесуэльского народа за независимость. В нашем городе установлен памятник национальному герою Венесуэлы Франсиско де Миранда в Парке 300-летия Петербурга. Мы чтим память великого героя вашего народа - Симона Боливара. В годы борьбы за независимость русское общество горячо поддержало венесуэльский народ, а в армии Боливара сражались русские добровольцы", - отметил губернатор.
Беглов добавил, что сегодня Россия и Венесуэла и президенты двух стран вместе ведут борьбу за справедливый мир, 7 мая в Москве был подписан новый договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Отношения России и Венесуэлы подошли к этапу зрелости, заявил Мадуро
14 марта, 19:34
По словам губернатора, у Петербурга и Венесуэлы большие перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере экономики и гуманитарных контактов. Свою продукцию готовы предложить судостроители и машиностроители Северной столицы, предприятия фармкластера города, IT-компании. Хорошие возможности для развития имеют контакты в сфере высшего и специального образования, в здравоохранении, культуре туризме.
Сегодня состоится рабочая встреча Беглова и президента Венесуэлы в Смольном. Для главы дружественного государства и делегации Боливарианской Республики подготовлена экскурсия по зданию Смольного, посещение комнаты Владимира Ленина и его кабинета. Планируется также осмотр экспозиции патриотического объединения "ЛЕНРЕЗЕРВ" и посещение Государственного Эрмитажа.
Президент Венесуэлы начнет поездку в Петербург с посещения Пискаревского мемориального кладбища, где почтит память погибших в блокаду Ленинграда.
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро, 4 октября 2017 года - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Межгосударственные отношения России и Венесуэлы
7 мая, 00:35
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСанкт-ПетербургВенесуэлаМоскваОбщество80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала