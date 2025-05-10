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Фон дер Ляйен сбежала с митинга в Люксембурге, где пели "День Победы"
Фон дер Ляйен сбежала с митинга в Люксембурге, где пели "День Победы" - РИА Новости, 10.05.2025
Фон дер Ляйен сбежала с митинга в Люксембурге, где пели "День Победы"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попала 9 мая в центре Люксембурга на акцию памяти, организованную партией Mir d’Vollek, участники которой пели песню... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T11:51:00+03:00
2025-05-10T11:51:00+03:00
2025-05-10T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попала 9 мая в центре Люксембурга на акцию памяти, организованную партией Mir d’Vollek, участники которой пели песню "День Победы", сообщила политсила в Telegram-канале.На опубликованных кадрах видно, что политик некоторое время стоит и оглядывается по сторонам, но затем поспешно уходит.При этом организаторы акции отметили, что она должна была пройти по улице, где собрались митингующие, но в итоге маршрут изменили."Премьер Фриден решил не идти по намеченному маршруту с фон дер Ляйен и Костой мимо флагов Советского Союза и России и красного знамени Победы", — указано в публикации.Накануне жители Вены, отмечавшие День Победы в центре города, включили песню "Верните память" на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.
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Фон дер Ляйен в Люксембурге встретили песней "День Победы"
Фон дер Ляйен в Люксембурге встретили песней "День Победы".
2025-05-10T11:51
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в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, мария захарова, вена, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Мария Захарова, Вена, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Фон дер Ляйен сбежала с митинга в Люксембурге, где пели "День Победы"
Глава ЕК фон дер Ляйен попала в Люксембурге на акцию, где пели "День Победы"