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Призрак Ленина в Кремле: охранники рассказывают о странных явлениях - РИА Новости, 10.05.2025
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09:31 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/lenin-2015598475.html
Призрак Ленина в Кремле: охранники рассказывают о странных явлениях
Призрак Ленина в Кремле: охранники рассказывают о странных явлениях - РИА Новости, 10.05.2025
Призрак Ленина в Кремле: охранники рассказывают о странных явлениях
Охранники Кремля нередко сталкивались с явлениями, которые сложно объяснить. Они рассказывают о внезапных скрипах в пустых коридорах, тенях, мелькающих за... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T09:31:00+03:00
2025-05-10T09:31:00+03:00
россия
владимир ленин (владимир ульянов)
борис ельцин
кпрф
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Охранники Кремля нередко сталкивались с явлениями, которые сложно объяснить. Они рассказывают о внезапных скрипах в пустых коридорах, тенях, мелькающих за углом, и даже о фигуре, напоминающей Ленина. Некоторые уверены, что в древних стенах до сих пор осталась часть духа вождя революции. Так что же на самом деле видят сотрудники охраны?Таинственные явления, которые не могут объяснитьСреди кремлевских служащих — от высокопоставленных чиновников до технического персонала — уже не первый год ходят тревожные разговоры о ночных визитах призрака Владимира Ленина. Причем в последнее время поведение фантома стало настолько активным, что многие воспринимают это как некое предупреждение.Если раньше призрачная фигура вождя революции просто бесшумно появлялась в коридорах, то теперь очевидцы утверждают, что он будто бы пытается что-то сказать. Призрака видели размахивающим кулаком, словно в гневе.Удивительно, но первые свидетельства о появлении фантома Ленина в Кремле датируются еще 1923 годом. Когда 18 и 19 октября несколько человек клялись, что видели его бодро прогуливающимся по правительственным коридорам и Красной площади. В действительности же Ленин был тяжело болен и не покидал своей резиденции в Горках.После смерти вождя революции мистические явления не прекратились.В середине 1990 годов один из высокопоставленных сотрудников администрации президента Бориса Ельцина в частной беседе признался, что боится работать в своем кабинете по ночам. Его беспокоят странные звуки, доносящиеся сверху. Рабочий кабинет сотрудника находился прямо под музеем-квартирой Ленина.Он рассказывал, как однажды ночью, занимаясь документами, явственно услышал чьи-то шаги наверху, будто кто-то ходил по комнате взад-вперед.Охрана, проверяя помещение, не обнаружила никого. Двери были заперты и опечатаны, но звуки продолжали периодически повторяться.Когда в Кремле начался масштабный ремонт и музей Ленина временно закрыли, призрак, судя по всему, не исчез. Его стали замечать сотрудники музея-квартиры Ульяновых в Самаре, где будущий вождь революции жил с 1890 по 1893 год.Интересно, что современные коммунисты воспринимают эти мистические явления как знак свыше. Члены КПРФ открыто заявляют: если дух Ленина действительно является и ведет себя столь активно, это явный сигнал о необходимости кардинальных перемен в стране.Мнение историков о призракеИсторик и советский писатель Александр Горбовский искренне верил в существование фантома."Первый раз призрак вождя видели в Кремле 18-19 октября 1923 года — почти за три месяца до смерти, когда он уже не выезжал из Горок. Об этом поведал один кремлевский рассыльный. Привезя пакеты, он зашел в караульное помещение погреться и нечаянно стал свидетелем странного разговора. Начальник караула спрашивал кого-то по телефону: "Почему Ленин без охраны в Кремль прибыл?" Потом сам отвечает кому-то на том конце: "Нет с ним никакой охраны. Один он. Я проверял. Хорошо. Позвоню в Горки". Через некоторое время перезванивает и докладывает: "В Горках сказали, что Ленин никуда не уезжал. Говорят, на месте он. Да. Точно", — рассказывал Горбовский.Есть и другой историк, поддерживающий версию о существовании привидения. Так, доктор исторических наук Сергей Кулешов вспоминал случай во время работы в Архиве президента России в Кремле.Во время обеда он встретил полковника КГБ, который рассказал о странных звуках, слышимых по ночам в кабинете Ленина. Глава ельцинской администрации Сергей Филатов также испытывал подобные явления. Однажды, задержавшись на работе до полуночи, он услышал скрипы и шаги сверху. Охрана проверила музей, но никого не нашла. Филатов, обеспокоенный, перестал задерживаться на работе.Существуют и другие свидетельства о призраке Ленина, включая случай, когда студент МГУ встретил его на Октябрьской площади. Призрак, увидев студента, исчез в своем памятнике.Есть поверье, что великие исторические личности являются людям в переломные моменты истории. Действительно ли призрак вождя революции пытается что-то сказать современной России? Или это просто игра воображения на фоне политических страстей? Одно ясно точно — легенда о призраке Ленина продолжает жить, и чем дальше, тем больше обрастает новыми, все более тревожными подробностями.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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россия, владимир ленин (владимир ульянов), борис ельцин, кпрф
Россия, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Борис Ельцин, КПРФ

Призрак Ленина в Кремле: охранники рассказывают о странных явлениях

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛюди на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в день 152-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина
Люди на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в день 152-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Охранники Кремля нередко сталкивались с явлениями, которые сложно объяснить. Они рассказывают о внезапных скрипах в пустых коридорах, тенях, мелькающих за углом, и даже о фигуре, напоминающей Ленина. Некоторые уверены, что в древних стенах до сих пор осталась часть духа вождя революции. Так что же на самом деле видят сотрудники охраны?

Таинственные явления, которые не могут объяснить

Среди кремлевских служащих — от высокопоставленных чиновников до технического персонала — уже не первый год ходят тревожные разговоры о ночных визитах призрака Владимира Ленина. Причем в последнее время поведение фантома стало настолько активным, что многие воспринимают это как некое предупреждение.
Если раньше призрачная фигура вождя революции просто бесшумно появлялась в коридорах, то теперь очевидцы утверждают, что он будто бы пытается что-то сказать. Призрака видели размахивающим кулаком, словно в гневе.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Ильич Ленин принимает парад 11-го выпуска командиров первых Московских пулеметных курсов
Владимир Ильич Ленин принимает парад 11-го выпуска командиров первых Московских пулеметных курсов - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
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Владимир Ильич Ленин принимает парад 11-го выпуска командиров первых Московских пулеметных курсов
Удивительно, но первые свидетельства о появлении фантома Ленина в Кремле датируются еще 1923 годом. Когда 18 и 19 октября несколько человек клялись, что видели его бодро прогуливающимся по правительственным коридорам и Красной площади. В действительности же Ленин был тяжело болен и не покидал своей резиденции в Горках.
После смерти вождя революции мистические явления не прекратились.
В середине 1990 годов один из высокопоставленных сотрудников администрации президента Бориса Ельцина в частной беседе признался, что боится работать в своем кабинете по ночам. Его беспокоят странные звуки, доносящиеся сверху. Рабочий кабинет сотрудника находился прямо под музеем-квартирой Ленина.
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкПрезидент России Борис Николаевич Ельцин и председатель Верховного Совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов на IX (внеочередном) Съезде народных депутатов России. 26-29 марта 1993 года
Президент России Борис Николаевич Ельцин и председатель Верховного Совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов на IX (внеочередном) Съезде народных депутатов России. 26-29 марта 1993 года - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Александр Макаров
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Президент России Борис Николаевич Ельцин и председатель Верховного Совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов на IX (внеочередном) Съезде народных депутатов России. 26-29 марта 1993 года
Он рассказывал, как однажды ночью, занимаясь документами, явственно услышал чьи-то шаги наверху, будто кто-то ходил по комнате взад-вперед.
Охрана, проверяя помещение, не обнаружила никого. Двери были заперты и опечатаны, но звуки продолжали периодически повторяться.
Когда в Кремле начался масштабный ремонт и музей Ленина временно закрыли, призрак, судя по всему, не исчез. Его стали замечать сотрудники музея-квартиры Ульяновых в Самаре, где будущий вождь революции жил с 1890 по 1893 год.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Ленин
Владимир Ленин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Ленин
Интересно, что современные коммунисты воспринимают эти мистические явления как знак свыше. Члены КПРФ открыто заявляют: если дух Ленина действительно является и ведет себя столь активно, это явный сигнал о необходимости кардинальных перемен в стране.

Мнение историков о призраке

Историк и советский писатель Александр Горбовский искренне верил в существование фантома.
"Первый раз призрак вождя видели в Кремле 18-19 октября 1923 года — почти за три месяца до смерти, когда он уже не выезжал из Горок. Об этом поведал один кремлевский рассыльный. Привезя пакеты, он зашел в караульное помещение погреться и нечаянно стал свидетелем странного разговора. Начальник караула спрашивал кого-то по телефону: "Почему Ленин без охраны в Кремль прибыл?" Потом сам отвечает кому-то на том конце: "Нет с ним никакой охраны. Один он. Я проверял. Хорошо. Позвоню в Горки". Через некоторое время перезванивает и докладывает: "В Горках сказали, что Ленин никуда не уезжал. Говорят, на месте он. Да. Точно", — рассказывал Горбовский.
© Фото : Public domainВ. И. Ленин во время болезни. Подмосковные Горки. 1923 год
В. И. Ленин во время болезни. Подмосковные Горки. 1923 год - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : Public domain
В. И. Ленин во время болезни. Подмосковные Горки. 1923 год
Есть и другой историк, поддерживающий версию о существовании привидения. Так, доктор исторических наук Сергей Кулешов вспоминал случай во время работы в Архиве президента России в Кремле.
Во время обеда он встретил полковника КГБ, который рассказал о странных звуках, слышимых по ночам в кабинете Ленина. Глава ельцинской администрации Сергей Филатов также испытывал подобные явления. Однажды, задержавшись на работе до полуночи, он услышал скрипы и шаги сверху. Охрана проверила музей, но никого не нашла. Филатов, обеспокоенный, перестал задерживаться на работе.
Существуют и другие свидетельства о призраке Ленина, включая случай, когда студент МГУ встретил его на Октябрьской площади. Призрак, увидев студента, исчез в своем памятнике.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМавзолей Ленина открыли для посетителей после долгого перерыва
Мавзолей Ленина открыли для посетителей после долгого перерыва - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мавзолей Ленина открыли для посетителей после долгого перерыва
Есть поверье, что великие исторические личности являются людям в переломные моменты истории. Действительно ли призрак вождя революции пытается что-то сказать современной России? Или это просто игра воображения на фоне политических страстей? Одно ясно точно — легенда о призраке Ленина продолжает жить, и чем дальше, тем больше обрастает новыми, все более тревожными подробностями.
 
РоссияВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Борис ЕльцинКПРФ
 
 
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