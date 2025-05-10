https://ria.ru/20250510/lenin-2015598475.html

Призрак Ленина в Кремле: охранники рассказывают о странных явлениях

Призрак Ленина в Кремле: охранники рассказывают о странных явлениях - РИА Новости, 10.05.2025

Призрак Ленина в Кремле: охранники рассказывают о странных явлениях

Охранники Кремля нередко сталкивались с явлениями, которые сложно объяснить. Они рассказывают о внезапных скрипах в пустых коридорах, тенях, мелькающих за... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T09:31:00+03:00

2025-05-10T09:31:00+03:00

2025-05-10T09:31:00+03:00

россия

владимир ленин (владимир ульянов)

борис ельцин

кпрф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012668140_0:122:3062:1844_1920x0_80_0_0_64035a13184343eb215083d1758b3c88.jpg

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Охранники Кремля нередко сталкивались с явлениями, которые сложно объяснить. Они рассказывают о внезапных скрипах в пустых коридорах, тенях, мелькающих за углом, и даже о фигуре, напоминающей Ленина. Некоторые уверены, что в древних стенах до сих пор осталась часть духа вождя революции. Так что же на самом деле видят сотрудники охраны?Таинственные явления, которые не могут объяснитьСреди кремлевских служащих — от высокопоставленных чиновников до технического персонала — уже не первый год ходят тревожные разговоры о ночных визитах призрака Владимира Ленина. Причем в последнее время поведение фантома стало настолько активным, что многие воспринимают это как некое предупреждение.Если раньше призрачная фигура вождя революции просто бесшумно появлялась в коридорах, то теперь очевидцы утверждают, что он будто бы пытается что-то сказать. Призрака видели размахивающим кулаком, словно в гневе.Удивительно, но первые свидетельства о появлении фантома Ленина в Кремле датируются еще 1923 годом. Когда 18 и 19 октября несколько человек клялись, что видели его бодро прогуливающимся по правительственным коридорам и Красной площади. В действительности же Ленин был тяжело болен и не покидал своей резиденции в Горках.После смерти вождя революции мистические явления не прекратились.В середине 1990 годов один из высокопоставленных сотрудников администрации президента Бориса Ельцина в частной беседе признался, что боится работать в своем кабинете по ночам. Его беспокоят странные звуки, доносящиеся сверху. Рабочий кабинет сотрудника находился прямо под музеем-квартирой Ленина.Он рассказывал, как однажды ночью, занимаясь документами, явственно услышал чьи-то шаги наверху, будто кто-то ходил по комнате взад-вперед.Охрана, проверяя помещение, не обнаружила никого. Двери были заперты и опечатаны, но звуки продолжали периодически повторяться.Когда в Кремле начался масштабный ремонт и музей Ленина временно закрыли, призрак, судя по всему, не исчез. Его стали замечать сотрудники музея-квартиры Ульяновых в Самаре, где будущий вождь революции жил с 1890 по 1893 год.Интересно, что современные коммунисты воспринимают эти мистические явления как знак свыше. Члены КПРФ открыто заявляют: если дух Ленина действительно является и ведет себя столь активно, это явный сигнал о необходимости кардинальных перемен в стране.Мнение историков о призракеИсторик и советский писатель Александр Горбовский искренне верил в существование фантома."Первый раз призрак вождя видели в Кремле 18-19 октября 1923 года — почти за три месяца до смерти, когда он уже не выезжал из Горок. Об этом поведал один кремлевский рассыльный. Привезя пакеты, он зашел в караульное помещение погреться и нечаянно стал свидетелем странного разговора. Начальник караула спрашивал кого-то по телефону: "Почему Ленин без охраны в Кремль прибыл?" Потом сам отвечает кому-то на том конце: "Нет с ним никакой охраны. Один он. Я проверял. Хорошо. Позвоню в Горки". Через некоторое время перезванивает и докладывает: "В Горках сказали, что Ленин никуда не уезжал. Говорят, на месте он. Да. Точно", — рассказывал Горбовский.Есть и другой историк, поддерживающий версию о существовании привидения. Так, доктор исторических наук Сергей Кулешов вспоминал случай во время работы в Архиве президента России в Кремле.Во время обеда он встретил полковника КГБ, который рассказал о странных звуках, слышимых по ночам в кабинете Ленина. Глава ельцинской администрации Сергей Филатов также испытывал подобные явления. Однажды, задержавшись на работе до полуночи, он услышал скрипы и шаги сверху. Охрана проверила музей, но никого не нашла. Филатов, обеспокоенный, перестал задерживаться на работе.Существуют и другие свидетельства о призраке Ленина, включая случай, когда студент МГУ встретил его на Октябрьской площади. Призрак, увидев студента, исчез в своем памятнике.Есть поверье, что великие исторические личности являются людям в переломные моменты истории. Действительно ли призрак вождя революции пытается что-то сказать современной России? Или это просто игра воображения на фоне политических страстей? Одно ясно точно — легенда о призраке Ленина продолжает жить, и чем дальше, тем больше обрастает новыми, все более тревожными подробностями.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир ленин (владимир ульянов), борис ельцин, кпрф