https://ria.ru/20250510/knr-2016250488.html

МИД КНР назвал попытки вбить клин между Россией и Китаем иллюзиями

МИД КНР назвал попытки вбить клин между Россией и Китаем иллюзиями - РИА Новости, 10.05.2025

МИД КНР назвал попытки вбить клин между Россией и Китаем иллюзиями

Лидеры КНР и РФ в ходе визита Си Цзиньпина в Москву вновь продемонстрировали, что попытки вбить клин между странами - лишь пустые иллюзии, заявил министр... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T19:58:00+03:00

2025-05-10T19:58:00+03:00

2025-05-10T19:58:00+03:00

в мире

китай

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москва

ван и (политик)

си цзиньпин

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ПЕКИН, 10 мая – РИА Новости. Лидеры КНР и РФ в ходе визита Си Цзиньпина в Москву вновь продемонстрировали, что попытки вбить клин между странами - лишь пустые иллюзии, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. "В ходе этого визита лидеры России и Китая обозначили китайско-российские отношения как ключевую силу в деле укрепления стабильности и прогресса международного сообщества и поддержания мирового порядка, что вновь продемонстрировало высокий уровень двусторонних связей, и что попытки вбить клин между Китаем и Россией — не более чем иллюзия", - сказал Ван И сопровождающим в ходе визита журналистам. Его слова приводит МИД КНР.

https://ria.ru/20250510/kitay-2016154302.html

китай

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в мире, китай, россия, москва, ван и (политик), си цзиньпин