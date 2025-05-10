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МИД КНР назвал попытки вбить клин между Россией и Китаем иллюзиями - РИА Новости, 10.05.2025
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19:58 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/knr-2016250488.html
МИД КНР назвал попытки вбить клин между Россией и Китаем иллюзиями
МИД КНР назвал попытки вбить клин между Россией и Китаем иллюзиями - РИА Новости, 10.05.2025
МИД КНР назвал попытки вбить клин между Россией и Китаем иллюзиями
Лидеры КНР и РФ в ходе визита Си Цзиньпина в Москву вновь продемонстрировали, что попытки вбить клин между странами - лишь пустые иллюзии, заявил министр... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T19:58:00+03:00
2025-05-10T19:58:00+03:00
в мире
китай
россия
москва
ван и (политик)
си цзиньпин
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ПЕКИН, 10 мая – РИА Новости. Лидеры КНР и РФ в ходе визита Си Цзиньпина в Москву вновь продемонстрировали, что попытки вбить клин между странами - лишь пустые иллюзии, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. "В ходе этого визита лидеры России и Китая обозначили китайско-российские отношения как ключевую силу в деле укрепления стабильности и прогресса международного сообщества и поддержания мирового порядка, что вновь продемонстрировало высокий уровень двусторонних связей, и что попытки вбить клин между Китаем и Россией — не более чем иллюзия", - сказал Ван И сопровождающим в ходе визита журналистам. Его слова приводит МИД КНР.
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в мире, китай, россия, москва, ван и (политик), си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Москва, Ван И (политик), Си Цзиньпин
МИД КНР назвал попытки вбить клин между Россией и Китаем иллюзиями

Ван И: попытки вбить клин между КНР и РФ являются лишь пустыми иллюзиями

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 мая – РИА Новости. Лидеры КНР и РФ в ходе визита Си Цзиньпина в Москву вновь продемонстрировали, что попытки вбить клин между странами - лишь пустые иллюзии, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
"В ходе этого визита лидеры России и Китая обозначили китайско-российские отношения как ключевую силу в деле укрепления стабильности и прогресса международного сообщества и поддержания мирового порядка, что вновь продемонстрировало высокий уровень двусторонних связей, и что попытки вбить клин между Китаем и Россией — не более чем иллюзия", - сказал Ван И сопровождающим в ходе визита журналистам. Его слова приводит МИД КНР.
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