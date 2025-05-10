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Эксперт назвал совместное заявление России и Китая историческим документом - РИА Новости, 10.05.2025
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06:08 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/kitay-2016154302.html
Эксперт назвал совместное заявление России и Китая историческим документом
Эксперт назвал совместное заявление России и Китая историческим документом - РИА Новости, 10.05.2025
Эксперт назвал совместное заявление России и Китая историческим документом
Совместное российско-китайское заявление, сделанное во время визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина - это исторический документ, который предоставляет основу РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T06:08:00+03:00
2025-05-10T06:08:00+03:00
в мире
россия
китай
восточная европа
си цзиньпин
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ПЕКИН, 10 мая - РИА Новости. Совместное российско-китайское заявление, сделанное во время визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина - это исторический документ, который предоставляет основу для правильного понимания истории, дает оценку значения сотрудничества России и Китая для двух стран и мира, указывает направление на будущее, рассказал РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин. В субботу Си Цзиньпин завершает свой визит в Москву. В ходе визита он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также стал одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. По итогам встречи лидеры России и Китая приняли Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. "Государственный визит генерального секретаря Си Цзиньпина в Россию и совместное российско-китайское заявление, сделанное во время визита, являются важным достижением и историческим документом, достигнутыми в ключевой исторический момент", - сказал Сюй Полин. Эксперт отметил, что "на момент 80-й годовщины победы в антифашистской войне, в ключевой исторический период, когда мировая расстановка сил переживает резкие изменения, некоторые страны искажают историю Второй мировой войны, отрицают величайшее историческое значение победы в антифашистской войне для человеческого общества, отрицают исторические преступления нацизма, а также отрицают жертвы и вклад народа Советского Союза и Китая в борьбе с немецким фашизмом и японским милитаризмом". "Эти действия должны быть исправлены, иначе преобразования международного порядка и будущее глобального сотрудничества в области управления будут строиться на ошибочных основах, что омрачит будущее человечества и приведет к катастрофам. Совместное российско-китайское заявление предоставляет ценностную основу и ориентиры для правильного понимания истории Второй мировой войны и победы в антифашистской войне, а также для правильной оценки исторического вклада народов Китая и России", - сказал Сюй Полин. Совместное заявление, указал аналитик, также дает ясную оценку достижениям сотрудничества в рамках российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе и их значению для двух стран и мира в целом, с конкретной и объективной оценкой. "Китай и Россия продолжают выступать против гегемонизма, решительно защищая справедливый, разумный, открытый, инклюзивный и прозрачный международный торговый порядок, а также поддерживают центральную роль ООН в глобальном управлении, что имеет важное значение для мира, стабильности и экономического развития в мире. Высокий уровень политического взаимного доверия и сотрудничества между Китаем и Россией является основой для мира и стабильности в мире", - отметил Сюй Полин. Торгово-экономическое и практическое сотрудничество между Китаем и Россией также являются ключевыми областями, на которые акцентировано внимание в совместном заявлении, указал эксперт. "Совместное заявление указывает направление для будущего торгово-экономического и практического сотрудничества между двумя странами и определяет задачи. Это предоставляет важную политическую основу для реализации плана по сотрудничеству в этих областях между Китаем и Россией до 2030 года", - сказал он.
https://ria.ru/20250509/kitay-2015908042.html
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в мире, россия, китай, восточная европа, си цзиньпин, владимир путин, оон
В мире, Россия, Китай, Восточная Европа, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ООН
Эксперт назвал совместное заявление России и Китая историческим документом

Сюй Полин: совместное заявление России и Китая является историческим документом

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Путин и Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 мая - РИА Новости. Совместное российско-китайское заявление, сделанное во время визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина - это исторический документ, который предоставляет основу для правильного понимания истории, дает оценку значения сотрудничества России и Китая для двух стран и мира, указывает направление на будущее, рассказал РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин.
В субботу Си Цзиньпин завершает свой визит в Москву. В ходе визита он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также стал одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. По итогам встречи лидеры России и Китая приняли Совместное заявление РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
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"Государственный визит генерального секретаря Си Цзиньпина в Россию и совместное российско-китайское заявление, сделанное во время визита, являются важным достижением и историческим документом, достигнутыми в ключевой исторический момент", - сказал Сюй Полин.
Эксперт отметил, что "на момент 80-й годовщины победы в антифашистской войне, в ключевой исторический период, когда мировая расстановка сил переживает резкие изменения, некоторые страны искажают историю Второй мировой войны, отрицают величайшее историческое значение победы в антифашистской войне для человеческого общества, отрицают исторические преступления нацизма, а также отрицают жертвы и вклад народа Советского Союза и Китая в борьбе с немецким фашизмом и японским милитаризмом".
"Эти действия должны быть исправлены, иначе преобразования международного порядка и будущее глобального сотрудничества в области управления будут строиться на ошибочных основах, что омрачит будущее человечества и приведет к катастрофам. Совместное российско-китайское заявление предоставляет ценностную основу и ориентиры для правильного понимания истории Второй мировой войны и победы в антифашистской войне, а также для правильной оценки исторического вклада народов Китая и России", - сказал Сюй Полин.
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Совместное заявление, указал аналитик, также дает ясную оценку достижениям сотрудничества в рамках российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе и их значению для двух стран и мира в целом, с конкретной и объективной оценкой.
"Китай и Россия продолжают выступать против гегемонизма, решительно защищая справедливый, разумный, открытый, инклюзивный и прозрачный международный торговый порядок, а также поддерживают центральную роль ООН в глобальном управлении, что имеет важное значение для мира, стабильности и экономического развития в мире. Высокий уровень политического взаимного доверия и сотрудничества между Китаем и Россией является основой для мира и стабильности в мире", - отметил Сюй Полин.
Торгово-экономическое и практическое сотрудничество между Китаем и Россией также являются ключевыми областями, на которые акцентировано внимание в совместном заявлении, указал эксперт.
"Совместное заявление указывает направление для будущего торгово-экономического и практического сотрудничества между двумя странами и определяет задачи. Это предоставляет важную политическую основу для реализации плана по сотрудничеству в этих областях между Китаем и Россией до 2030 года", - сказал он.
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