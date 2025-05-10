https://ria.ru/20250510/kitay-2016086786.html
Россию и Китай объединяет общая цель
Россию и Китай объединяет общая цель - РИА Новости, 10.05.2025
Россию и Китай объединяет общая цель
Россия и Китай отстаивают справедливость и равноправие — как и 80 лет назад во Второй мировой войне. Эта фраза из статьи китайского лидера Си Цзиньпина,... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T08:00:00+03:00
2025-05-10T08:00:00+03:00
2025-05-10T08:00:00+03:00
россия
китай
москва
владимир путин
дональд трамп
си цзиньпин
аналитика
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Россия и Китай отстаивают справедливость и равноправие — как и 80 лет назад во Второй мировой войне. Эта фраза из статьи китайского лидера Си Цзиньпина, опубликованной накануне его визита в Москву, отражает суть совместной стратегии двух стран на мировой арене. А слова о том, что "мир нуждается в справедливости, а не гегемонии", явно указывают на Запад — пусть и не называя его напрямую. Точно так же как и все понятно с этим пунктом из совместного заявления:"Стороны отмечают безальтернативность формирования более справедливого и устойчивого многополярного миропорядка и агрессивную политику ряда государств, которые, действуя в логике гегемонизма и неоколониального мышления, защищают свои привилегии путем ограничения суверенитета государств, сдерживания их экономического и научно-технического развития и создания тем самым препятствий тенденциям многополярности и демократизации международных отношений".Да, речь и о Западе, пытающемся нанести стратегическое поражение России, и об Америке с ее политикой сдерживания и окружения Китая (частью которой стала и тарифная война) — одновременно не оставляя надежд на ослабление российско-китайской связки, а то и на стравливание наших двух стран. Причем для этого пытаются играть даже на собственных попытках США восстановить диалог с Россией: тут же начинаются рассуждения о том, что Китаю не нравится американо-российский диалог по Украине, а также что в Пекине насторожены и беспокоятся насчет возможного разворота Москвы к Вашингтону. Сложно представить себе что-либо более далекое от реальности, ведь Россия и Китай сближаются исходя из собственных стратегических интересов, а уровень доверия между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином несопоставим с их отношениями с Дональдом Трампом.Председатель КНР в одиннадцатый раз посещал Россию — и это за 12 лет его руководства страной. С Владимиром Путиным за эти годы они встречались более сорока раз — так что неслучайно уже даже в совместных документах появился термин "дипломатия лидеров". Личные доверительные отношения чрезвычайно важны для укрепления русско-китайской связки, но еще важнее, что ее укрепление отвечает стратегическим интересам двух стран. Вместе Россия и Китай становятся и сильнее, и влиятельнее — то есть усиливают свою мощь как национальных государств и продвигают желательную и выгодную обеим странам модель многополюсного миропорядка. Разбить такой альянс извне невозможно: для отказа от него в Москве и Пекине должны смениться не лидеры, а понимание собственных интересов и планов на будущее. Есть ли хоть один серьезный аргумент в пользу этого?Страх России перед попаданием в полную зависимость от Китая? На эту тему очень любят рассуждать на Западе, в том числе в нынешней американской администрации. Однако именно такое представление о российском отношении к Китаю господствовало на Западе долгие десятилетия и даже считалось чуть ли не главной гарантией от образования блока России и Китая. Но за годы правления Си Россия и Китай не просто продолжали сближение — они вышли на новый уровень отношений на фоне сначала деградации отношений России с Западом, а потом и перерастания их в открытый, в том числе военный конфликт. Последние годы западные "друзья Китая" пугают его как поражением России, так и ее победой — мол, все это очень невыгодно Пекину. Если Россия проиграет, то Штаты смогут полностью сосредоточится на сдерживании и окружении Китая, а если выиграет, то Китай утратит свое влияние на Россию, а может быть, она даже попадет под влияние Запада. Все эти концепции на самом деле нужны только для одного — посеять взаимное недоверие между русскими и китайцами. Заронить сомнения в надежности партнера, в его стратегическом выборе в пользу совместного пути.К счастью для России и Китая, нас связывают не только личные отношения двух лидеров и осознанный выбор в пользу сближения, но и долгая история двусторонних отношений. В которых были взлеты и падения, дружба и конфликты, но в итоге обе стороны не только выучили уроки истории, но и пришли к общему выводу: вместе мы непобедимы. Сейчас это актуально так же, как и 80 лет назад.
https://ria.ru/20250508/peregovory-2015836009.html
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
россия, китай, москва, владимир путин, дональд трамп, си цзиньпин, аналитика
Россия, Китай, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Аналитика
Россия
и Китай
отстаивают справедливость и равноправие — как и 80 лет назад во Второй мировой войне. Эта фраза из статьи китайского лидера Си Цзиньпина
, опубликованной накануне его визита в Москву
, отражает суть совместной стратегии двух стран на мировой арене. А слова о том, что "мир нуждается в справедливости, а не гегемонии", явно указывают на Запад — пусть и не называя его напрямую. Точно так же как и все понятно с этим пунктом из совместного заявления:
"Стороны отмечают безальтернативность формирования более справедливого и устойчивого многополярного миропорядка и агрессивную политику ряда государств, которые, действуя в логике гегемонизма и неоколониального мышления, защищают свои привилегии путем ограничения суверенитета государств, сдерживания их экономического и научно-технического развития и создания тем самым препятствий тенденциям многополярности и демократизации международных отношений".
Да, речь и о Западе, пытающемся нанести стратегическое поражение России, и об Америке
с ее политикой сдерживания и окружения Китая (частью которой стала и тарифная война) — одновременно не оставляя надежд на ослабление российско-китайской связки, а то и на стравливание наших двух стран. Причем для этого пытаются играть даже на собственных попытках США
восстановить диалог с Россией: тут же начинаются рассуждения о том, что Китаю не нравится американо-российский диалог по Украине
, а также что в Пекине
насторожены и беспокоятся насчет возможного разворота Москвы к Вашингтону. Сложно представить себе что-либо более далекое от реальности, ведь Россия и Китай сближаются исходя из собственных стратегических интересов, а уровень доверия между Владимиром Путиным
и Си Цзиньпином несопоставим с их отношениями с Дональдом Трампом
.
Председатель КНР в одиннадцатый раз посещал Россию — и это за 12 лет его руководства страной. С Владимиром Путиным за эти годы они встречались более сорока раз — так что неслучайно уже даже в совместных документах появился термин "дипломатия лидеров". Личные доверительные отношения чрезвычайно важны для укрепления русско-китайской связки, но еще важнее, что ее укрепление отвечает стратегическим интересам двух стран. Вместе Россия и Китай становятся и сильнее, и влиятельнее — то есть усиливают свою мощь как национальных государств и продвигают желательную и выгодную обеим странам модель многополюсного миропорядка. Разбить такой альянс извне невозможно: для отказа от него в Москве и Пекине должны смениться не лидеры, а понимание собственных интересов и планов на будущее. Есть ли хоть один серьезный аргумент в пользу этого?
Страх России перед попаданием в полную зависимость от Китая? На эту тему очень любят рассуждать на Западе, в том числе в нынешней американской администрации. Однако именно такое представление о российском отношении к Китаю господствовало на Западе долгие десятилетия и даже считалось чуть ли не главной гарантией от образования блока России и Китая. Но за годы правления Си Россия и Китай не просто продолжали сближение — они вышли на новый уровень отношений на фоне сначала деградации отношений России с Западом, а потом и перерастания их в открытый, в том числе военный конфликт. Последние годы западные "друзья Китая" пугают его как поражением России, так и ее победой — мол, все это очень невыгодно Пекину. Если Россия проиграет, то Штаты смогут полностью сосредоточится на сдерживании и окружении Китая, а если выиграет, то Китай утратит свое влияние на Россию, а может быть, она даже попадет под влияние Запада. Все эти концепции на самом деле нужны только для одного — посеять взаимное недоверие между русскими и китайцами. Заронить сомнения в надежности партнера, в его стратегическом выборе в пользу совместного пути.
К счастью для России и Китая, нас связывают не только личные отношения двух лидеров и осознанный выбор в пользу сближения, но и долгая история двусторонних отношений. В которых были взлеты и падения, дружба и конфликты, но в итоге обе стороны не только выучили уроки истории, но и пришли к общему выводу: вместе мы непобедимы. Сейчас это актуально так же, как и 80 лет назад.