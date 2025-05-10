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Названы регионы с самой дешевой газировкой в России - РИА Новости, 10.05.2025
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06:03 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/gazirovka-2016154037.html
Названы регионы с самой дешевой газировкой в России
Названы регионы с самой дешевой газировкой в России - РИА Новости, 10.05.2025
Названы регионы с самой дешевой газировкой в России
Самая дорогая газированная вода в России оказалась в Чеченской Республике, Ненецком автономном округе и Мурманской области, а самая дешевая – в Ивановской,... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T06:03:00+03:00
2025-05-10T06:03:00+03:00
санкт-петербург
москва
севастополь
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Самая дорогая газированная вода в России оказалась в Чеченской Республике, Ненецком автономном округе и Мурманской области, а самая дешевая – в Ивановской, Липецкой и Пензенской областях, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата. Так, согласно материалам Росстата за март этого года (более свежие данные пока не опубликованы), самая дорогая газированная вода - в Чечне, здесь 0,5 литра стоили 84,5 рубля. Также в пятерку регионов с самой дорогой газировкой вошли Ненецкий АО (67 рублей), Мурманская область (64,6 рубля), Ямало-Ненецкий АО (62,3 рубля) и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (62,2 рубля). Дешевле всего газированная вода оказалась в Ивановской (19,9 рубля), Липецкой (21,3) и Пензенской областях (21,3), в Татарстане (21,4) и в Орловской области (22,3). При этом города федерального значения расположились следующим образом: Санкт-Петербург по этому показателю - на 10-м месте (56,3 рубля), Москва - на 11-м (55,5), а Севастополь - на 20-м (46,8 рубля). Что касается напитков без газов, то самые дорогие были на Чукотке, где пол-литра минеральной воды обойдется в 108,5 рубля. В пятерку по дороговизне бутылки воды, но с заметным отрывом, вошли Ненецкий АО (65 рублей), Республика Саха (Якутия) (62,8 рубля), Мурманская область (58,9 рубля) и Санкт-Петербург (54,7 рубля). А дешевле всего минералка оказалась в Ярославской области (13,5 рубля), в Крыму (14,5 рубля), Белгородской области (14,7 рубля), Чечне (15,4 рубля) и Волгоградской области (15,7 рубля). Города федерального значения Москва и Севастополь расположились на 6-й и 49-й строчках (22,5 и 53,8 и рубля соответственно). Тем, кто предпочитает в жару выпить пива, дороже всего это будет сделать на Камчатке - там пол-литра этого напитка обойдется в 160,7 рубля. Так же в топ-5 регионов с самым дорогим пивом вошли Чукотка (147,7 рубля), Магаданская (125,2 рубля) и Сахалинская области (125 рублей), а также Забайкальский край (124,4 рубля). Самым доступным пенное оказалось для жителей Волгоградской (68,8 рубля), Липецкой (72,9 рубля), Нижегородской (73 рубля), Воронежской (75,2 рубля) и Кемеровской (78,2 рубля) областей. Петербург по дороговизне этого напитка занял 13-е место (109,5 рубля), Севастополь - 18-е (104,8 рубля), а Москва - 27-е (100,1 рубля). В целом в стране средняя стоимость 0,5 литра воды составляет 28,1 рубля, газировки - 38,7 рубля, а пива - 96 рублей.
https://ria.ru/20250508/morozhennoe-2015727069.html
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санкт-петербург, москва, севастополь, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Санкт-Петербург, Москва, Севастополь, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Названы регионы с самой дешевой газировкой в России

Самую дешевую газировку в России можно купить в Ивановской и Липецкой областях

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБутылки с минеральной водой на транспортировочной ленте
Бутылки с минеральной водой на транспортировочной ленте - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бутылки с минеральной водой на транспортировочной ленте. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Самая дорогая газированная вода в России оказалась в Чеченской Республике, Ненецком автономном округе и Мурманской области, а самая дешевая – в Ивановской, Липецкой и Пензенской областях, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата.
Так, согласно материалам Росстата за март этого года (более свежие данные пока не опубликованы), самая дорогая газированная вода - в Чечне, здесь 0,5 литра стоили 84,5 рубля. Также в пятерку регионов с самой дорогой газировкой вошли Ненецкий АО (67 рублей), Мурманская область (64,6 рубля), Ямало-Ненецкий АО (62,3 рубля) и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (62,2 рубля).
Производство мороженого в вафельном стаканчике - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Назван регион с самым дорогим мороженым в России
8 мая, 06:03
Дешевле всего газированная вода оказалась в Ивановской (19,9 рубля), Липецкой (21,3) и Пензенской областях (21,3), в Татарстане (21,4) и в Орловской области (22,3). При этом города федерального значения расположились следующим образом: Санкт-Петербург по этому показателю - на 10-м месте (56,3 рубля), Москва - на 11-м (55,5), а Севастополь - на 20-м (46,8 рубля).
Что касается напитков без газов, то самые дорогие были на Чукотке, где пол-литра минеральной воды обойдется в 108,5 рубля. В пятерку по дороговизне бутылки воды, но с заметным отрывом, вошли Ненецкий АО (65 рублей), Республика Саха (Якутия) (62,8 рубля), Мурманская область (58,9 рубля) и Санкт-Петербург (54,7 рубля).
А дешевле всего минералка оказалась в Ярославской области (13,5 рубля), в Крыму (14,5 рубля), Белгородской области (14,7 рубля), Чечне (15,4 рубля) и Волгоградской области (15,7 рубля). Города федерального значения Москва и Севастополь расположились на 6-й и 49-й строчках (22,5 и 53,8 и рубля соответственно).
Тем, кто предпочитает в жару выпить пива, дороже всего это будет сделать на Камчатке - там пол-литра этого напитка обойдется в 160,7 рубля. Так же в топ-5 регионов с самым дорогим пивом вошли Чукотка (147,7 рубля), Магаданская (125,2 рубля) и Сахалинская области (125 рублей), а также Забайкальский край (124,4 рубля).
Самым доступным пенное оказалось для жителей Волгоградской (68,8 рубля), Липецкой (72,9 рубля), Нижегородской (73 рубля), Воронежской (75,2 рубля) и Кемеровской (78,2 рубля) областей. Петербург по дороговизне этого напитка занял 13-е место (109,5 рубля), Севастополь - 18-е (104,8 рубля), а Москва - 27-е (100,1 рубля).
В целом в стране средняя стоимость 0,5 литра воды составляет 28,1 рубля, газировки - 38,7 рубля, а пива - 96 рублей.
Кофе в одной из кофеен - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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Санкт-ПетербургМоскваСевастопольФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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