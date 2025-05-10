https://ria.ru/20250510/belgiya-2016256461.html

В Бельгии почтили память погибших советских воинов

В Бельгии почтили память погибших советских воинов - РИА Новости, 10.05.2025

В Бельгии почтили память погибших советских воинов

Десятки человек пришли в субботу на акцию памяти на кладбище бельгийского города Генк, где захоронены советские военнослужащие, погибшие в нацистском плену на... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T21:01:00+03:00

2025-05-10T21:01:00+03:00

2025-05-10T21:01:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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великая отечественная война (1941-1945)

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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ГЕНК (Бельгия), 10 мая - РИА Новости. Десятки человек пришли в субботу на акцию памяти на кладбище бельгийского города Генк, где захоронены советские военнослужащие, погибшие в нацистском плену на территории Бельгии, передает корреспондент РИА Новости. На этом кладбище захоронены 73 советских военнослужащих, попавших в плен к нацистам во время начала Великой Отечественной войны. "Всего в бельгийской земле покоится на 50 кладбищах более 300 советских военнопленных и партизан, имена 40 из них нам не известны, но ясно, что это советские люди", - рассказал РИА Новости координатор "Бессмертного полка" в Бельгии Евгений Козуля. Кроме того, на бельгийской территории захоронено около пятисот русских солдат Первой мировой войны. По словам собеседника агентства, такие акции проходят ежегодно, с целью просвещения, изучения истории. Кроме того, у соотечественников в Бельгии есть возможность собираться в таких местах, чтобы вспомнить и о своих родственниках, воевавших против нацистов. Участники акции пришли с фотографиями своих родственников, принимавших участие в боевых действиях, а также со знаменами Победы. Накануне послы России и стран СНГ в Бельгии в 80-ю годовщину Победы принесли цветы к могилам советских участников сопротивления против нацистской оккупации Бельгии, захороненных на городском кладбище коммуны Эвер в Брюсселе. Ранее в Русском Доме в бельгийской столице прошли поэтический вечер, посвященный Победе, а также концерт и фотовыставка. Советская армия не сражалась на бельгийской территории. При этом многие советские военные, сбежавшие из нацистских лагерей, участвовали в Сопротивлении на территории Бельгии. В частности, после 1942 года нацисты отправили на угольные шахты в Бельгии порядка 20 тысяч пленных советских граждан. Несколько сотен советских военнопленных, сбежавших из нацистских лагерей, влились в местные группы партизан и активно участвовали в операциях против нацистов. На территории Бельгии находится более 300 захоронений советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны. Имена большинства похороненных солдат известны, но архивно-поисковые работы продолжаются. Монументы солдатам и офицерам установлены на кладбищах с советскими захоронениями в Брюсселе, Льеже, Намюре, Левене, Генке, Нидруме, Маршьен-о-Поне, Монтиньи-сюр-Самбр, а также на территории Мемориального комплекса союзников в Куанте.

https://ria.ru/20250510/polk-2016238632.html

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html

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в мире, бельгия, генк, великая отечественная война (1941-1945), день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне