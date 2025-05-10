В Бельгии почтили память погибших советских воинов
Соотечественники почтили память погибших советских воинов в бельгийском Генке
© RTУчастники акции памяти на кладбище города Генк, Бельгия. Кадр видео
© RT
Участники акции памяти на кладбище города Генк, Бельгия. Кадр видео
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ГЕНК (Бельгия), 10 мая - РИА Новости. Десятки человек пришли в субботу на акцию памяти на кладбище бельгийского города Генк, где захоронены советские военнослужащие, погибшие в нацистском плену на территории Бельгии, передает корреспондент РИА Новости.
На этом кладбище захоронены 73 советских военнослужащих, попавших в плен к нацистам во время начала Великой Отечественной войны. "Всего в бельгийской земле покоится на 50 кладбищах более 300 советских военнопленных и партизан, имена 40 из них нам не известны, но ясно, что это советские люди", - рассказал РИА Новости координатор "Бессмертного полка" в Бельгии Евгений Козуля. Кроме того, на бельгийской территории захоронено около пятисот русских солдат Первой мировой войны.
По словам собеседника агентства, такие акции проходят ежегодно, с целью просвещения, изучения истории. Кроме того, у соотечественников в Бельгии есть возможность собираться в таких местах, чтобы вспомнить и о своих родственниках, воевавших против нацистов.
Участники акции пришли с фотографиями своих родственников, принимавших участие в боевых действиях, а также со знаменами Победы.
Накануне послы России и стран СНГ в Бельгии в 80-ю годовщину Победы принесли цветы к могилам советских участников сопротивления против нацистской оккупации Бельгии, захороненных на городском кладбище коммуны Эвер в Брюсселе. Ранее в Русском Доме в бельгийской столице прошли поэтический вечер, посвященный Победе, а также концерт и фотовыставка.
Советская армия не сражалась на бельгийской территории. При этом многие советские военные, сбежавшие из нацистских лагерей, участвовали в Сопротивлении на территории Бельгии. В частности, после 1942 года нацисты отправили на угольные шахты в Бельгии порядка 20 тысяч пленных советских граждан. Несколько сотен советских военнопленных, сбежавших из нацистских лагерей, влились в местные группы партизан и активно участвовали в операциях против нацистов.
На территории Бельгии находится более 300 захоронений советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны. Имена большинства похороненных солдат известны, но архивно-поисковые работы продолжаются.
Монументы солдатам и офицерам установлены на кладбищах с советскими захоронениями в Брюсселе, Льеже, Намюре, Левене, Генке, Нидруме, Маршьен-о-Поне, Монтиньи-сюр-Самбр, а также на территории Мемориального комплекса союзников в Куанте.