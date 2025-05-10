Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии почтили память погибших советских воинов - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:01 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/belgiya-2016256461.html
В Бельгии почтили память погибших советских воинов
В Бельгии почтили память погибших советских воинов - РИА Новости, 10.05.2025
В Бельгии почтили память погибших советских воинов
Десятки человек пришли в субботу на акцию памяти на кладбище бельгийского города Генк, где захоронены советские военнослужащие, погибшие в нацистском плену на... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T21:01:00+03:00
2025-05-10T21:01:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
бельгия
генк
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016255684_0:45:711:445_1920x0_80_0_0_c40716aa95eef283cc06004c9d7d34f5.jpg
ГЕНК (Бельгия), 10 мая - РИА Новости. Десятки человек пришли в субботу на акцию памяти на кладбище бельгийского города Генк, где захоронены советские военнослужащие, погибшие в нацистском плену на территории Бельгии, передает корреспондент РИА Новости. На этом кладбище захоронены 73 советских военнослужащих, попавших в плен к нацистам во время начала Великой Отечественной войны. "Всего в бельгийской земле покоится на 50 кладбищах более 300 советских военнопленных и партизан, имена 40 из них нам не известны, но ясно, что это советские люди", - рассказал РИА Новости координатор "Бессмертного полка" в Бельгии Евгений Козуля. Кроме того, на бельгийской территории захоронено около пятисот русских солдат Первой мировой войны. По словам собеседника агентства, такие акции проходят ежегодно, с целью просвещения, изучения истории. Кроме того, у соотечественников в Бельгии есть возможность собираться в таких местах, чтобы вспомнить и о своих родственниках, воевавших против нацистов. Участники акции пришли с фотографиями своих родственников, принимавших участие в боевых действиях, а также со знаменами Победы. Накануне послы России и стран СНГ в Бельгии в 80-ю годовщину Победы принесли цветы к могилам советских участников сопротивления против нацистской оккупации Бельгии, захороненных на городском кладбище коммуны Эвер в Брюсселе. Ранее в Русском Доме в бельгийской столице прошли поэтический вечер, посвященный Победе, а также концерт и фотовыставка. Советская армия не сражалась на бельгийской территории. При этом многие советские военные, сбежавшие из нацистских лагерей, участвовали в Сопротивлении на территории Бельгии. В частности, после 1942 года нацисты отправили на угольные шахты в Бельгии порядка 20 тысяч пленных советских граждан. Несколько сотен советских военнопленных, сбежавших из нацистских лагерей, влились в местные группы партизан и активно участвовали в операциях против нацистов. На территории Бельгии находится более 300 захоронений советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны. Имена большинства похороненных солдат известны, но архивно-поисковые работы продолжаются. Монументы солдатам и офицерам установлены на кладбищах с советскими захоронениями в Брюсселе, Льеже, Намюре, Левене, Генке, Нидруме, Маршьен-о-Поне, Монтиньи-сюр-Самбр, а также на территории Мемориального комплекса союзников в Куанте.
https://ria.ru/20250510/polk-2016238632.html
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html
https://ria.ru/20250507/podvig-2015339188.html
бельгия
генк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016255684_30:0:682:489_1920x0_80_0_0_2996cbdba12c23ea3f8e31bcab4475d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, генк, великая отечественная война (1941-1945), день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Бельгия, Генк, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Бельгии почтили память погибших советских воинов

Соотечественники почтили память погибших советских воинов в бельгийском Генке

© RTУчастники акции памяти на кладбище города Генк, Бельгия. Кадр видео
Участники акции памяти на кладбище города Генк, Бельгия. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© RT
Участники акции памяти на кладбище города Генк, Бельгия. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНК (Бельгия), 10 мая - РИА Новости. Десятки человек пришли в субботу на акцию памяти на кладбище бельгийского города Генк, где захоронены советские военнослужащие, погибшие в нацистском плену на территории Бельгии, передает корреспондент РИА Новости.
На этом кладбище захоронены 73 советских военнослужащих, попавших в плен к нацистам во время начала Великой Отечественной войны. "Всего в бельгийской земле покоится на 50 кладбищах более 300 советских военнопленных и партизан, имена 40 из них нам не известны, но ясно, что это советские люди", - рассказал РИА Новости координатор "Бессмертного полка" в Бельгии Евгений Козуля. Кроме того, на бельгийской территории захоронено около пятисот русских солдат Первой мировой войны.
Участники акции Бессмертный полк в Париже, Франция. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Украинские активисты пытались сорвать акцию "Бессмертный полк" в Париже
Вчера, 18:06
По словам собеседника агентства, такие акции проходят ежегодно, с целью просвещения, изучения истории. Кроме того, у соотечественников в Бельгии есть возможность собираться в таких местах, чтобы вспомнить и о своих родственниках, воевавших против нацистов.
Участники акции пришли с фотографиями своих родственников, принимавших участие в боевых действиях, а также со знаменами Победы.
Накануне послы России и стран СНГ в Бельгии в 80-ю годовщину Победы принесли цветы к могилам советских участников сопротивления против нацистской оккупации Бельгии, захороненных на городском кладбище коммуны Эвер в Брюсселе. Ранее в Русском Доме в бельгийской столице прошли поэтический вечер, посвященный Победе, а также концерт и фотовыставка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия приготовила всем неожиданный подарок ко Дню Победы
9 мая, 08:00
Советская армия не сражалась на бельгийской территории. При этом многие советские военные, сбежавшие из нацистских лагерей, участвовали в Сопротивлении на территории Бельгии. В частности, после 1942 года нацисты отправили на угольные шахты в Бельгии порядка 20 тысяч пленных советских граждан. Несколько сотен советских военнопленных, сбежавших из нацистских лагерей, влились в местные группы партизан и активно участвовали в операциях против нацистов.
На территории Бельгии находится более 300 захоронений советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны. Имена большинства похороненных солдат известны, но архивно-поисковые работы продолжаются.
Монументы солдатам и офицерам установлены на кладбищах с советскими захоронениями в Брюсселе, Льеже, Намюре, Левене, Генке, Нидруме, Маршьен-о-Поне, Монтиньи-сюр-Самбр, а также на территории Мемориального комплекса союзников в Куанте.
Памятник Воину-освободителю в мемориальном комплексе Героям-сибирякам, открытом в Кемерово - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
С топором на танк. Самые невероятные подвиги Великой Отечественной войны
7 мая, 08:33
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреБельгияГенкВеликая Отечественная война (1941-1945)День Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала