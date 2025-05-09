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"Ресурс для скотобойни": в Раде раскрыли кровавую многоходовку Зеленского
"Ресурс для скотобойни": в Раде раскрыли кровавую многоходовку Зеленского - РИА Новости, 09.05.2025
"Ресурс для скотобойни": в Раде раскрыли кровавую многоходовку Зеленского
Владимир Зеленский, заставляя украинцев воевать за уже проданные ресурсы под видом "поставки", превратил их в скот, заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T01:57:00+03:00
2025-05-09T01:57:00+03:00
2025-05-09T01:57:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский, заставляя украинцев воевать за уже проданные ресурсы под видом "поставки", превратил их в скот, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Очень удобное расчеловечивание, которое позволяет вообще не обращать внимание на потери, которые до сих пор в районе “сорока тысяч”. Просто нужна новая "поставка" как ресурс для скотобойни. Там же тоже не испытывают эмпатии к скоту, который загоняют на убой", — говорится в публикации.По словам политика, главу киевского режима не интересует ничего, кроме продолжения войны и сохранения финансирования. Если это, прекратится, продолжил парламентарий, Зеленский и его окружение потеряют все."И в этом уникальность феномена Зеленского, который превратил “поставку” в культ. <…> Без “поставки” культ рухнет, а допустить этого никак нельзя", — резюмировал Дубинский, подчеркнув, что Киев удерживает людей и территории против их воли.В апреле депутат Верховной рады Украины Анна Скороход в эфире Новости.LIVE заявила, что командование ВСУ относится к боевикам как к скоту, игнорируя жалобы и отправляя их авторов в наиболее опасные места, откуда не возвращаются.Ранее издание Berliner Zeitung отметило, что многие украинские военнослужащие недовольны отсутствием ротации и самой невозможностью получить отпуск. Это приводит к повышению психологического напряжения и росту недовольства среди них.По данным газеты, впервые в истории Украины дезертирство стало самым распространенным преступлением, опережая воровство и мошенничество.
https://ria.ru/20250508/ssha-2015876685.html
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В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Анна Скороход, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
"Ресурс для скотобойни": в Раде раскрыли кровавую многоходовку Зеленского
Депутат Дубинский: Зеленский превратил украинцев в скот, идущий на убой