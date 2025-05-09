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Врач предупредила об опасности самолечения витаминами и БАДами - РИА Новости, 09.05.2025
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03:16 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/vrach-2015898664.html
Врач предупредила об опасности самолечения витаминами и БАДами
Врач предупредила об опасности самолечения витаминами и БАДами - РИА Новости, 09.05.2025
Врач предупредила об опасности самолечения витаминами и БАДами
Самолечение витаминами и биодобавками может быть опасным, их нужно пить только после консультации специалиста, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук,... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T03:16:00+03:00
2025-05-09T03:16:00+03:00
общество
норвегия
российская академия наук
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Самолечение витаминами и биодобавками может быть опасным, их нужно пить только после консультации специалиста, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина. Если в зимний период ощущается недостаток свежих овощей и фруктов, можно рассмотреть возможность замены их витаминами и БАДами, но только по рекомендации врача, отметила она. "Нет необходимости принимать витамины и биодобавки на протяжении всей жизни, если нет явных признаков дефицита или проявлений дисвитаминоза. Врач поможет определить наличие недостатка и назначит соответствующую схему и продолжительность лечения. Важно помнить, что самолечение может быть опасным, и консультация специалиста необходима для принятия обоснованных решений о приеме витаминов и добавок", - рассказала Милушкина. Она добавила, что омега-3 и омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, играют существенную роль в физиологии организма человека. "Важно понимать, что рыбий жир – это продукт естественного происхождения, и технология его производства, особенно в Норвегии, хорошо отработана. Традиционно рыбий жир получают из печени трески, но следует помнить, что печень трески не является универсальным источником всех необходимых веществ", - отметила врач. В том случае, если врач назначил лекарственный препарат, содержащий сбалансированный состав омега-3, омега-6 и омега-9 кислот, лучше придерживаться именно этой формы, предупредила специалист. "В большинстве случаев, сбалансированный рацион и здоровый образ жизни позволяют получать все необходимые витамины и минорные вещества из пищи, особенно в современных условиях доступности разнообразных продуктов", - отметила она.
https://ria.ru/20250507/kapusta-2015426603.html
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общество, норвегия, российская академия наук
Общество, Норвегия, Российская академия наук
Врач предупредила об опасности самолечения витаминами и БАДами

Врач Милушкина: пить БАДы нужно только после консультации специалиста

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Самолечение витаминами и биодобавками может быть опасным, их нужно пить только после консультации специалиста, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина.
Если в зимний период ощущается недостаток свежих овощей и фруктов, можно рассмотреть возможность замены их витаминами и БАДами, но только по рекомендации врача, отметила она.
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"Нет необходимости принимать витамины и биодобавки на протяжении всей жизни, если нет явных признаков дефицита или проявлений дисвитаминоза. Врач поможет определить наличие недостатка и назначит соответствующую схему и продолжительность лечения. Важно помнить, что самолечение может быть опасным, и консультация специалиста необходима для принятия обоснованных решений о приеме витаминов и добавок", - рассказала Милушкина.
Она добавила, что омега-3 и омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, играют существенную роль в физиологии организма человека.
"Важно понимать, что рыбий жир – это продукт естественного происхождения, и технология его производства, особенно в Норвегии, хорошо отработана. Традиционно рыбий жир получают из печени трески, но следует помнить, что печень трески не является универсальным источником всех необходимых веществ", - отметила врач.
В том случае, если врач назначил лекарственный препарат, содержащий сбалансированный состав омега-3, омега-6 и омега-9 кислот, лучше придерживаться именно этой формы, предупредила специалист.
"В большинстве случаев, сбалансированный рацион и здоровый образ жизни позволяют получать все необходимые витамины и минорные вещества из пищи, особенно в современных условиях доступности разнообразных продуктов", - отметила она.
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