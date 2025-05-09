https://ria.ru/20250509/vov-2016046714.html

В "Росгеологии" рассказали о роли геологов в годы ВОВ

В "Росгеологии" рассказали о роли геологов в годы ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025

В "Росгеологии" рассказали о роли геологов в годы ВОВ

Советские геологи в годы Великой Отечественной войны активизировали поиск и разведку новых месторождений стратегически важных полезных ископаемых для нужд... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:38:00+03:00

2025-05-09T14:38:00+03:00

2025-05-09T14:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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баку

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росгеология

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Советские геологи в годы Великой Отечественной войны активизировали поиск и разведку новых месторождений стратегически важных полезных ископаемых для нужд фронта, рассказали РИА Новости в "Росгеологии", основываясь на материалах Государственного геологического музея имени В.И. Вернадского. "Геологи в годы Великой Отечественной войны сыграли особую и очень важную роль в победе над врагом, обеспечивая поиск и разведку новых месторождений стратегически важных полезных ископаемых. Для нужд фронта требовались много сырья - нефти, газа, железной руды, угля, редких, цветных, драгоценных металлов и многого другого. Но многие месторождения оказались на территориях, оккупированных фашистами в 1941-42 годах", - поделились в компании. Алюминий, нефть, золото и даже водаТак, алюминий и его сплавы незаменимы в авиастроении и используются для обшивки самолетов, изготовления двигателей, винтов и шасси. Осенью 1941 года два из трех действующих в СССР алюминиевых заводов были эвакуированы на Урал, сырьем для них стали открытые в конце 30-х месторождения высококачественных бокситов на Северном и Южном Урале. В 1941 году объединение "Союзалюминразведка" развернуло на Урале масштабные поисково-разведочные работы, что позволило к концу войны увеличить добычу бокситов в четыре раза, построив пять мощных рудников. Кроме того, с началом войны возросла потребность в нефти - 85% ее добывалось в Баку и на Северном Кавказе. Но к осени 1942 года фашисты захватили Майкоп, Грозный и вышли к Волге, затруднив доставку нефти из Баку. В этой ситуации одним из центров геологоразведки и добычи нефти стал Волго-Уральский район. В 1943 году было открыто первое месторождение в Татарии. В июне 1944 года получена первая в Урало-Поволжье девонская нефть в Куйбышевской области. А в сентябре в Башкирии было обнаружено гигантское Туймазинское месторождение девонской нефти. За поставки вооружения, оборудования, транспорта и продовольствия из США Советский Союз заплатил 1,5 тысячи тонн золота. Значительную часть драгоценного металла обеспечила Колыма. В 1940 году геолог "Дальстроя" Дмитрий Асеев в притоках реки Омчак обнаружил два золотоносных ручья, которые потом назвали в честь его детей: Наталка и Павлик. В 1942-43 годах геологи выявили в этом районе рудные проявления и минерализованные зоны дробления и кварцевого прожилкования пород. Детальные работы позволили выявить здесь одно из крупнейших в мире месторождений коренного золота - Наталкинское, открыть месторождения Омчакское и Павлик. Всего с 1941 по 1944 год геологами "Дальстроя" было выявлено в Магаданской области около 150 россыпных месторождений золота, 80 из них были сданы в эксплуатацию. Крайне важна была работа геологов при обороне Ленинграда, где специалисты занимались доразведкой резервных запасов подземных вод. Эти работы, начатые заблаговременно, сыграли важную роль, когда из-за бомбежек и обстрелов нарушалась, а зимой 1942 года почти полностью прекратилась работа городского водопровода. Эксплуатационные скважины на воду глубиной от 200 метров были пробурены на территориях хлебозаводов, промышленных предприятий, госпиталей и больниц. С их помощью была обеспечена бесперебойная работа производственных объектов.

https://ria.ru/20250509/vov-2015915398.html

https://ria.ru/20250509/diplomat-2015912124.html

https://ria.ru/20250507/vov-2015700686.html

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урал, баку, ссср, росгеология, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия