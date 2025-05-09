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В ЛНР отреставрировали танк, участвовавший в боях в ВОВ
В ЛНР отреставрировали танк, участвовавший в боях в ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025
В ЛНР отреставрировали танк, участвовавший в боях в ВОВ
Военная комендатура и власти ЛНР отреставрировали и поставили на ход стоящий на постаменте на въезде в Луганск танк Т-34, принимавший участие в боях в Великую... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:27:00+03:00
2025-05-09T14:27:00+03:00
2025-05-09T16:47:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
луганская народная республика
леонид пасечник
т-34
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Военная комендатура и власти ЛНР отреставрировали и поставили на ход стоящий на постаменте на въезде в Луганск танк Т-34, принимавший участие в боях в Великую Отечественную войну, передает корреспондент РИА Новости. "Этот танк отлит из сплава дружбы народов, дружбы великих патриотов, он отлит из сплава единства нашего народа. Именно по этой причине, я уверен, он сегодня завелся. Я специально спросил, менялся ли мотор на танке - нет, мотор стоит родной", - рассказал журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник, наблюдавший за тем, как заводили поставленный на ход танк. Представители военной комендатуры уточнили, что данная машина участвовала в боях в составе 4-го гвардейского Сталинградского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова механизированного корпуса. Силами бойцов комендатуры танк был отреставрирован, механики поставили его на ход. С самого утра луганчане едут к постаменту и несут цветы в память о героях Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250508/memorial-2015881051.html
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Отреставрированный танк Т-34, стоящий на въезде в Луганск
Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что мотор не меняли, он стоит с момента создания. Жители города с самого утра несут цветы к легендарному танку, ставшему одним из символов Победы.
2025-05-09T14:27
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луганская народная республика, леонид пасечник, т-34, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Т-34, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
В ЛНР отреставрировали танк, участвовавший в боях в ВОВ
В ЛНР отреставрировали и поставили на ход участвовавший в боях в ВОВ танк Т-34