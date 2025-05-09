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В ЛНР отреставрировали танк, участвовавший в боях в ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:27 09.05.2025 (обновлено: 16:47 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/vov-2016042996.html
В ЛНР отреставрировали танк, участвовавший в боях в ВОВ
В ЛНР отреставрировали танк, участвовавший в боях в ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025
В ЛНР отреставрировали танк, участвовавший в боях в ВОВ
Военная комендатура и власти ЛНР отреставрировали и поставили на ход стоящий на постаменте на въезде в Луганск танк Т-34, принимавший участие в боях в Великую... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:27:00+03:00
2025-05-09T16:47:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
луганская народная республика
леонид пасечник
т-34
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Военная комендатура и власти ЛНР отреставрировали и поставили на ход стоящий на постаменте на въезде в Луганск танк Т-34, принимавший участие в боях в Великую Отечественную войну, передает корреспондент РИА Новости. "Этот танк отлит из сплава дружбы народов, дружбы великих патриотов, он отлит из сплава единства нашего народа. Именно по этой причине, я уверен, он сегодня завелся. Я специально спросил, менялся ли мотор на танке - нет, мотор стоит родной", - рассказал журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник, наблюдавший за тем, как заводили поставленный на ход танк. Представители военной комендатуры уточнили, что данная машина участвовала в боях в составе 4-го гвардейского Сталинградского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова механизированного корпуса. Силами бойцов комендатуры танк был отреставрирован, механики поставили его на ход. С самого утра луганчане едут к постаменту и несут цветы в память о героях Великой Отечественной войны.
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Отреставрированный танк Т-34, стоящий на въезде в Луганск
Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что мотор не меняли, он стоит с момента создания. Жители города с самого утра несут цветы к легендарному танку, ставшему одним из символов Победы.
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луганская народная республика, леонид пасечник, т-34, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Т-34, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
В ЛНР отреставрировали танк, участвовавший в боях в ВОВ

В ЛНР отреставрировали и поставили на ход участвовавший в боях в ВОВ танк Т-34

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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Военная комендатура и власти ЛНР отреставрировали и поставили на ход стоящий на постаменте на въезде в Луганск танк Т-34, принимавший участие в боях в Великую Отечественную войну, передает корреспондент РИА Новости.
"Этот танк отлит из сплава дружбы народов, дружбы великих патриотов, он отлит из сплава единства нашего народа. Именно по этой причине, я уверен, он сегодня завелся. Я специально спросил, менялся ли мотор на танке - нет, мотор стоит родной", - рассказал журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник, наблюдавший за тем, как заводили поставленный на ход танк.
Представители военной комендатуры уточнили, что данная машина участвовала в боях в составе 4-го гвардейского Сталинградского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова механизированного корпуса. Силами бойцов комендатуры танк был отреставрирован, механики поставили его на ход. С самого утра луганчане едут к постаменту и несут цветы в память о героях Великой Отечественной войны.
Восстановленный российскими Военнослужащими мемориал героям-освободителям Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В ЛНР восстановили памятник героям Великой Отечественной войны
8 мая, 21:59
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникТ-3480-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия
 
 
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