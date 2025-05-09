https://ria.ru/20250509/vov-2016042996.html

В ЛНР отреставрировали танк, участвовавший в боях в ВОВ

В ЛНР отреставрировали танк, участвовавший в боях в ВОВ - РИА Новости, 09.05.2025

В ЛНР отреставрировали танк, участвовавший в боях в ВОВ

Военная комендатура и власти ЛНР отреставрировали и поставили на ход стоящий на постаменте на въезде в Луганск танк Т-34, принимавший участие в боях в Великую... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:27:00+03:00

2025-05-09T14:27:00+03:00

2025-05-09T16:47:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

луганская народная республика

леонид пасечник

т-34

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Военная комендатура и власти ЛНР отреставрировали и поставили на ход стоящий на постаменте на въезде в Луганск танк Т-34, принимавший участие в боях в Великую Отечественную войну, передает корреспондент РИА Новости. "Этот танк отлит из сплава дружбы народов, дружбы великих патриотов, он отлит из сплава единства нашего народа. Именно по этой причине, я уверен, он сегодня завелся. Я специально спросил, менялся ли мотор на танке - нет, мотор стоит родной", - рассказал журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник, наблюдавший за тем, как заводили поставленный на ход танк. Представители военной комендатуры уточнили, что данная машина участвовала в боях в составе 4-го гвардейского Сталинградского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова механизированного корпуса. Силами бойцов комендатуры танк был отреставрирован, механики поставили его на ход. С самого утра луганчане едут к постаменту и несут цветы в память о героях Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250508/memorial-2015881051.html

луганская народная республика

россия

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Отреставрированный танк Т-34, стоящий на въезде в Луганск Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что мотор не меняли, он стоит с момента создания. Жители города с самого утра несут цветы к легендарному танку, ставшему одним из символов Победы. 2025-05-09T14:27 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, леонид пасечник, т-34, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия