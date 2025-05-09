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Народные гулянья и слезы счастья: как встретили Победу в 1945 году - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:00 09.05.2025 (обновлено: 08:12 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/vov-2010299078.html
Народные гулянья и слезы счастья: как встретили Победу в 1945 году
Народные гулянья и слезы счастья: как встретили Победу в 1945 году - РИА Новости, 09.05.2025
Народные гулянья и слезы счастья: как встретили Победу в 1945 году
Восемьдесят лет назад, 9 мая 1945 года, в СССР объявили о капитуляции Германии и завершении Великой Отечественной войны. Вскоре улицы советской столицы заполонили толпы счастливых людей. Архивные кадры празднования первого Дня Победы в Москве — в фотоленте РИА Новости.
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80-летие победы в великой отечественной войне
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история
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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Фото, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, СССР, история, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Андрей Кончаловский, Юрий Левитан, Иосиф Сталин (Джугашвили), США, Германия

Народные гулянья и слезы счастья: как встретили Победу в 1945 году

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Восемьдесят лет назад, 9 мая 1945 года, в СССР объявили о капитуляции Германии и завершении Великой Отечественной войны. Вскоре улицы советской столицы заполонили толпы счастливых людей. Архивные кадры празднования первого Дня Победы в Москве — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Михаил Рунов | Перейти в медиабанк

Девятого мая по московскому времени, примерно через час после полуночи, состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии.

В День победы 9 мая 1945 года в центре Москвы у Большого театра

Девятого мая по московскому времени, примерно через час после полуночи, состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии.

© РИА Новости / Михаил Рунов
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1 из 18
© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанк

О долгожданной Победе советским гражданам ночью сообщил знаменитый диктор Юрий Левитан.

Москвичи на Красной площади утром в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

О долгожданной Победе советским гражданам ночью сообщил знаменитый диктор Юрий Левитан.

© РИА Новости / Михаил Озерский
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2 из 18
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

"Я проснулся ночью от криков с улицы. У нас тогда была квартира на улице Горького, ныне Тверской, люди на улице кричали: "Победа! Победа!" — вспоминал режиссер Андрей Кончаловский.

9 мая 1945 года. У здания американского посольства на Моховой в Москве

"Я проснулся ночью от криков с улицы. У нас тогда была квартира на улице Горького, ныне Тверской, люди на улице кричали: "Победа! Победа!" — вспоминал режиссер Андрей Кончаловский.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанк

Девятое мая 1945 года объявили нерабочим днем, люди выходили на улицы, чтобы отпраздновать окончание войны.

На Красной площади утром 9 мая 1945 года

Девятое мая 1945 года объявили нерабочим днем, люди выходили на улицы, чтобы отпраздновать окончание войны.

© РИА Новости / Михаил Озерский
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© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанк

Самый первый День Победы отметили митингами, концертами, масштабными народными гуляньями.

Утром 9 мая 1945 года на Красной площади

Самый первый День Победы отметили митингами, концертами, масштабными народными гуляньями.

© РИА Новости / Михаил Озерский
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Весть о Победе звучала повсюду: по радио и из громкоговорителей, люди говорили об этом родным и соседям, писали письма на фронт.

9 мая 1945 года. У здания американского посольства на Моховой улице в Москве

Весть о Победе звучала повсюду: по радио и из громкоговорителей, люди говорили об этом родным и соседям, писали письма на фронт.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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6 из 18
© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанк

"Везде было много народу, играли оркестры, выступали знаменитые артисты, люди танцевали, приветствовали военных, все веселились, хотя у некоторых на глазах были слезы", — поделился впечатлениями от того дня инженер-конструктор Роальд Пратусевич.

Жители Москвы на улицах города в День Победы 9 мая 1945 года

"Везде было много народу, играли оркестры, выступали знаменитые артисты, люди танцевали, приветствовали военных, все веселились, хотя у некоторых на глазах были слезы", — поделился впечатлениями от того дня инженер-конструктор Роальд Пратусевич.

© РИА Новости / Михаил Озерский
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7 из 18
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

На фото: выступление пианистки Московской консерватории Нины Емельяновой на площади Маяковского.

Пианистка Московской консерватории Нина Петровна Емельянова во время выступления на площади Маяковского в Москве. 9 мая 1945 года

На фото: выступление пианистки Московской консерватории Нины Емельяновой на площади Маяковского.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанк

Прохожие благодарили военных за вклад в Победу, нередко подхватывали их и качали на руках.

На Красной площади в день окончания Великой Отечественной войны. Москва, 9 мая 1945 года

Прохожие благодарили военных за вклад в Победу, нередко подхватывали их и качали на руках.

© РИА Новости / Михаил Озерский
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© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанк

На фото: люди чествуют офицера Красной армии.

Празднование Дня Победы 9 мая 1945 года на Красной площади в Москве

На фото: люди чествуют офицера Красной армии.

© РИА Новости / Михаил Озерский
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© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанк

"Москвичи стремились в центр. На Красной площади и в ее окрестностях в тот день было столько народа, как сейчас в метро в часы пик утром: просто не протолкнуться, не пробиться", — вспоминал музыковед Геннадий Цыпин.

Народное гулянье на Красной площади в честь победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

"Москвичи стремились в центр. На Красной площади и в ее окрестностях в тот день было столько народа, как сейчас в метро в часы пик утром: просто не протолкнуться, не пробиться", — вспоминал музыковед Геннадий Цыпин.

© РИА Новости / Александр Красавин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

На фото: встреча американских офицеров на митинге в честь Победы. Справа — заместитель военно-морского атташе США в СССР Джексон Роджерс Тейт.

Встреча американских офицеров на митинге в честь Победы на площади Маяковского в Москве

На фото: встреча американских офицеров на митинге в честь Победы. Справа — заместитель военно-морского атташе США в СССР Джексон Роджерс Тейт.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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12 из 18
© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанк

На Красной площади работали операторы, запечатлевшие кинохронику исторического события.

Народное гулянье на Красной площади в честь Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

На Красной площади работали операторы, запечатлевшие кинохронику исторического события.

© РИА Новости / Александр Красавин
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© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанк

Фоторепортер Александр Красавин.

Фоторепортер Александр Красавин на Красной площади в День Победы

Фоторепортер Александр Красавин.

© РИА Новости / Александр Красавин
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© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанк

Девятого мая издали указ об учреждении медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

Народное гулянье на Красной площади в честь Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Девятого мая издали указ об учреждении медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

© РИА Новости / Александр Красавин
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15 из 18
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Многолюдные гулянья продолжались весь день.

Москвичи на улице Горького (Тверская). 9 мая 1945 года

Многолюдные гулянья продолжались весь день.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Яков Халип | Перейти в медиабанк

Вечером к народу обратился председатель Совета народных комиссаров Иосиф Сталин и поздравил всех жителей страны с Победой.

Москвичи на Красной площади в День Победы 9 мая 1945 года

Вечером к народу обратился председатель Совета народных комиссаров Иосиф Сталин и поздравил всех жителей страны с Победой.

© РИА Новости / Яков Халип
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17 из 18
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанк

Вскоре на Красной площади прогремел салют — 30 артиллерийских залпов из тысячи орудий, а небо над столицей расцветили лучи прожекторов. Многие запомнили этот день на всю жизнь.

Салют Победы на Красной площади. 9 мая 1945 года

Вскоре на Красной площади прогремел салют — 30 артиллерийских залпов из тысячи орудий, а небо над столицей расцветили лучи прожекторов. Многие запомнили этот день на всю жизнь.

© РИА Новости / Борис Кудояров
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