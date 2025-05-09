Народные гулянья и слезы счастья: как встретили Победу в 1945 году

Девятого мая по московскому времени, примерно через час после полуночи, состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии.
Девятого мая по московскому времени, примерно через час после полуночи, состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии.
О долгожданной Победе советским гражданам ночью сообщил знаменитый диктор Юрий Левитан.
О долгожданной Победе советским гражданам ночью сообщил знаменитый диктор Юрий Левитан.
"Я проснулся ночью от криков с улицы. У нас тогда была квартира на улице Горького, ныне Тверской, люди на улице кричали: "Победа! Победа!" — вспоминал режиссер Андрей Кончаловский.
"Я проснулся ночью от криков с улицы. У нас тогда была квартира на улице Горького, ныне Тверской, люди на улице кричали: "Победа! Победа!" — вспоминал режиссер Андрей Кончаловский.
Девятое мая 1945 года объявили нерабочим днем, люди выходили на улицы, чтобы отпраздновать окончание войны.
Девятое мая 1945 года объявили нерабочим днем, люди выходили на улицы, чтобы отпраздновать окончание войны.
Самый первый День Победы отметили митингами, концертами, масштабными народными гуляньями.
Самый первый День Победы отметили митингами, концертами, масштабными народными гуляньями.
Весть о Победе звучала повсюду: по радио и из громкоговорителей, люди говорили об этом родным и соседям, писали письма на фронт.
Весть о Победе звучала повсюду: по радио и из громкоговорителей, люди говорили об этом родным и соседям, писали письма на фронт.
"Везде было много народу, играли оркестры, выступали знаменитые артисты, люди танцевали, приветствовали военных, все веселились, хотя у некоторых на глазах были слезы", — поделился впечатлениями от того дня инженер-конструктор Роальд Пратусевич.
"Везде было много народу, играли оркестры, выступали знаменитые артисты, люди танцевали, приветствовали военных, все веселились, хотя у некоторых на глазах были слезы", — поделился впечатлениями от того дня инженер-конструктор Роальд Пратусевич.
На фото: выступление пианистки Московской консерватории Нины Емельяновой на площади Маяковского.
На фото: выступление пианистки Московской консерватории Нины Емельяновой на площади Маяковского.
Прохожие благодарили военных за вклад в Победу, нередко подхватывали их и качали на руках.
Прохожие благодарили военных за вклад в Победу, нередко подхватывали их и качали на руках.
На фото: люди чествуют офицера Красной армии.
"Москвичи стремились в центр. На Красной площади и в ее окрестностях в тот день было столько народа, как сейчас в метро в часы пик утром: просто не протолкнуться, не пробиться", — вспоминал музыковед Геннадий Цыпин.
"Москвичи стремились в центр. На Красной площади и в ее окрестностях в тот день было столько народа, как сейчас в метро в часы пик утром: просто не протолкнуться, не пробиться", — вспоминал музыковед Геннадий Цыпин.
На фото: встреча американских офицеров на митинге в честь Победы. Справа — заместитель военно-морского атташе США в СССР Джексон Роджерс Тейт.
На фото: встреча американских офицеров на митинге в честь Победы. Справа — заместитель военно-морского атташе США в СССР Джексон Роджерс Тейт.
На Красной площади работали операторы, запечатлевшие кинохронику исторического события.
На Красной площади работали операторы, запечатлевшие кинохронику исторического события.
Фоторепортер Александр Красавин.
Девятого мая издали указ об учреждении медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".
Девятого мая издали указ об учреждении медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".
Многолюдные гулянья продолжались весь день.
Вечером к народу обратился председатель Совета народных комиссаров Иосиф Сталин и поздравил всех жителей страны с Победой.
Вечером к народу обратился председатель Совета народных комиссаров Иосиф Сталин и поздравил всех жителей страны с Победой.
Вскоре на Красной площади прогремел салют — 30 артиллерийских залпов из тысячи орудий, а небо над столицей расцветили лучи прожекторов. Многие запомнили этот день на всю жизнь.
Вскоре на Красной площади прогремел салют — 30 артиллерийских залпов из тысячи орудий, а небо над столицей расцветили лучи прожекторов. Многие запомнили этот день на всю жизнь.