https://ria.ru/20250509/veteran-2016039389.html

В Воронеже столетний ветеран проехал на параде на танке Т-34

В Воронеже столетний ветеран проехал на параде на танке Т-34 - РИА Новости, 09.05.2025

В Воронеже столетний ветеран проехал на параде на танке Т-34

Ветеран Великой Отечественной войны, танкист Николай Борисов, которому в ноябре 2024 года исполнилось 100 лет, проехал на танке Т-34 на параде Победы в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:15:00+03:00

2025-05-09T14:15:00+03:00

2025-05-09T14:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

воронеж

общество

николай борисов

т-34

россия

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

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ВОРОНЕЖ, 9 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, танкист Николай Борисов, которому в ноябре 2024 года исполнилось 100 лет, проехал на танке Т-34 на параде Победы в Воронеже, передаёт корреспондент РИА Новости. В военном параде, приуроченному к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, приняли участие почти две тысячи человек и 20 единиц боевой техники времён ВОВ и современных вооружений. Парад военной техники открыл автомобиль ГАЗ-67, который во времена Великой Отечественной войны использовался как перевозчик живой силы. После него прошел легендарный танк Т-34, его экипажем командовал танкист, ветеран Великой Отечественной войны, гвардии полковник в отставке Николай Борисов, которому в ноябре 2024 года исполнилось 100 лет. В годы войны Николай Николаевич подбил 10 танков противника, участвовал в битве на Курской дуге, освобождал УССР, Польшу, Чехословакию и Германию. В колоне военной техники прошла легендарная реактивная система "Катюша", лёгкие танки Т-70 и Т-26, а также другие виды советской техники. В колонне шли образцы современной техники. Среди них пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-300, а также машины РЭБ "Красуха" и "Москва", которые во время проведения специальной военной операции защищают небо Воронежской области.

https://ria.ru/20250509/parad-2015983268.html

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015992707.html

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воронеж, общество, николай борисов, т-34, россия, великая отечественная война (1941-1945), день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне