Рейтинг@Mail.ru
"Не может ожидать". Вэнс сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/vens-2015936602.html
"Не может ожидать". Вэнс сделал дерзкое заявление о России
"Не может ожидать". Вэнс сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 09.05.2025
"Не может ожидать". Вэнс сделал дерзкое заявление о России
Россия не может ожидать передачу ей подконтрольных Украиной территорий в ходе мирного процесса, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:56:00+03:00
2025-05-09T09:56:00+03:00
россия
украина
сша
стив уиткофф
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
юрий ушаков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014315764_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_33da7bec8c039f18a948234567c7a2dd.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия не может ожидать передачу ей подконтрольных Украиной территорий в ходе мирного процесса, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News."Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые даже не перешли под ее контроль", — сказал американский политик журналистам.Американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники 30 апреля писало, что президент России Владимир Путин отклонил предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии фронта. Путин, как утверждает издание, сохранил свою позицию по вопросу территорий, согласно которой под контроль России должны перейти все территории новых регионов.Переговоры Путина и Уиткоффа прошли 25 апреля. В них принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как отметил Ушаков по итогам встречи, она продолжалась три часа и носила конструктивный и полезный характер. Стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Крым, Севастополь, Херсонская, Запорожская область, а также ДНР и ЛНР — российские регионы, это данность, обозначенная в конституции.
https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2015923912.html
https://ria.ru/20250508/orban-2015774422.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014315764_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7cfbbd0f14bc64f203974751d884d790.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, стив уиткофф, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, юрий ушаков, в мире
Россия, Украина, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций, Юрий Ушаков, В мире
"Не может ожидать". Вэнс сделал дерзкое заявление о России

Вэнс: Россия не может ожидать передачу ей подконтрольных Украиной территорий

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия не может ожидать передачу ей подконтрольных Украиной территорий в ходе мирного процесса, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
«
"Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые даже не перешли под ее контроль", — сказал американский политик журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
На Западе пришли в ярость из-за обращения Зеленского к новому папе римскому
Вчера, 09:08
Американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники 30 апреля писало, что президент России Владимир Путин отклонил предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии фронта. Путин, как утверждает издание, сохранил свою позицию по вопросу территорий, согласно которой под контроль России должны перейти все территории новых регионов.
Переговоры Путина и Уиткоффа прошли 25 апреля. В них принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как отметил Ушаков по итогам встречи, она продолжалась три часа и носила конструктивный и полезный характер. Стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Крым, Севастополь, Херсонская, Запорожская область, а также ДНР и ЛНР — российские регионы, это данность, обозначенная в конституции.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
"Истощит ресурсы". Орбан забил тревогу из-за украинской угрозы
8 мая, 13:03
 
РоссияУкраинаСШАСтив УиткоффВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестицийЮрий УшаковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала