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"Не может ожидать". Вэнс сделал дерзкое заявление о России
"Не может ожидать". Вэнс сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 09.05.2025
"Не может ожидать". Вэнс сделал дерзкое заявление о России
Россия не может ожидать передачу ей подконтрольных Украиной территорий в ходе мирного процесса, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:56:00+03:00
2025-05-09T09:56:00+03:00
2025-05-09T09:56:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия не может ожидать передачу ей подконтрольных Украиной территорий в ходе мирного процесса, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News."Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые даже не перешли под ее контроль", — сказал американский политик журналистам.Американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники 30 апреля писало, что президент России Владимир Путин отклонил предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии фронта. Путин, как утверждает издание, сохранил свою позицию по вопросу территорий, согласно которой под контроль России должны перейти все территории новых регионов.Переговоры Путина и Уиткоффа прошли 25 апреля. В них принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как отметил Ушаков по итогам встречи, она продолжалась три часа и носила конструктивный и полезный характер. Стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Крым, Севастополь, Херсонская, Запорожская область, а также ДНР и ЛНР — российские регионы, это данность, обозначенная в конституции.
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россия, украина, сша, стив уиткофф, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, юрий ушаков, в мире
Россия, Украина, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций, Юрий Ушаков, В мире
"Не может ожидать". Вэнс сделал дерзкое заявление о России
Вэнс: Россия не может ожидать передачу ей подконтрольных Украиной территорий