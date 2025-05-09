https://ria.ru/20250509/ushakov-2016068015.html

Россия на переговорах с США поднимает тему поставок газа в Европу

Россия на переговорах с США поднимает тему поставок газа в Европу - РИА Новости, 09.05.2025

Россия на переговорах с США поднимает тему поставок газа в Европу

Россия на переговорах с США поднимает тему возобновления поставок российского газа в Европу, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:09:00+03:00

2025-05-09T16:09:00+03:00

2025-05-09T16:21:00+03:00

россия

сша

европа

юрий ушаков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_102f3a87d586f214dc9eb246b544063f.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия на переговорах с США поднимает тему возобновления поставок российского газа в Европу, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Ну мы с американцами эту тему поднимаем", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о том, действительно ли РФ и США обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу.

https://ria.ru/20250508/ushakov-2015862180.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, европа, юрий ушаков, в мире