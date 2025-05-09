https://ria.ru/20250509/ushakov-2016068015.html
Россия на переговорах с США поднимает тему поставок газа в Европу
Россия на переговорах с США поднимает тему поставок газа в Европу - РИА Новости, 09.05.2025
Россия на переговорах с США поднимает тему поставок газа в Европу
Россия на переговорах с США поднимает тему возобновления поставок российского газа в Европу, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:09:00+03:00
2025-05-09T16:09:00+03:00
2025-05-09T16:21:00+03:00
россия
сша
европа
юрий ушаков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_102f3a87d586f214dc9eb246b544063f.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия на переговорах с США поднимает тему возобновления поставок российского газа в Европу, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Ну мы с американцами эту тему поднимаем", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о том, действительно ли РФ и США обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу.
https://ria.ru/20250508/ushakov-2015862180.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_424171af5bb50a25b0c330553a7797e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, европа, юрий ушаков, в мире
Россия, США, Европа, Юрий Ушаков, В мире
Россия на переговорах с США поднимает тему поставок газа в Европу
Ушаков: Россия на переговорах с США поднимает тему поставок газа в Европу