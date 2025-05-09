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Россия на переговорах с США поднимает тему поставок газа в Европу - РИА Новости, 09.05.2025
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16:09 09.05.2025 (обновлено: 16:21 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/ushakov-2016068015.html
Россия на переговорах с США поднимает тему поставок газа в Европу
Россия на переговорах с США поднимает тему поставок газа в Европу - РИА Новости, 09.05.2025
Россия на переговорах с США поднимает тему поставок газа в Европу
Россия на переговорах с США поднимает тему возобновления поставок российского газа в Европу, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 09.05.2025
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россия
сша
европа
юрий ушаков
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия на переговорах с США поднимает тему возобновления поставок российского газа в Европу, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Ну мы с американцами эту тему поднимаем", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о том, действительно ли РФ и США обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу.
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россия, сша, европа, юрий ушаков, в мире
Россия, США, Европа, Юрий Ушаков, В мире
Россия на переговорах с США поднимает тему поставок газа в Европу

Ушаков: Россия на переговорах с США поднимает тему поставок газа в Европу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия на переговорах с США поднимает тему возобновления поставок российского газа в Европу, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Ну мы с американцами эту тему поднимаем", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о том, действительно ли РФ и США обсуждают возобновление поставок российского газа в Европу.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
США учитывают не все требования России, сообщил Ушаков
8 мая, 20:07
 
РоссияСШАЕвропаЮрий УшаковВ мире
 
 
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