https://ria.ru/20250509/ushakov-2016067369.html
Представитель России поедет на интронизацию папы римского
Представитель России поедет на интронизацию папы римского - РИА Новости, 09.05.2025
Представитель России поедет на интронизацию папы римского
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона выберет своего представителя для поездки на интронизацию папы Римского Льва XIV. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:07:00+03:00
2025-05-09T16:07:00+03:00
2025-05-09T16:11:00+03:00
религия
россия
умер папа римский франциск
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юрий ушаков
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона выберет своего представителя для поездки на интронизацию папы Римского Льва XIV.Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится в воскресенье 18 мая, сообщила ранее служба печати Святого престола."Поздравили сразу. Сейчас подберем кандидатуру", - сказал Ушаков журналистам, говоря о том, кто представит Россию на церемонии интронизации.
https://ria.ru/20250509/papa_rimskiy-2015918610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Представитель России поедет на интронизацию папы римского
Ушаков: Россия выберет представителя для поездки на интронизацию папы римского