https://ria.ru/20250509/ushakov-2016067369.html

Представитель России поедет на интронизацию папы римского

Представитель России поедет на интронизацию папы римского - РИА Новости, 09.05.2025

Представитель России поедет на интронизацию папы римского

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона выберет своего представителя для поездки на интронизацию папы Римского Льва XIV. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:07:00+03:00

2025-05-09T16:07:00+03:00

2025-05-09T16:11:00+03:00

религия

россия

умер папа римский франциск

римско-католическая церковь

италия

папа римский

юрий ушаков

новый папа римский

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона выберет своего представителя для поездки на интронизацию папы Римского Льва XIV.Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится в воскресенье 18 мая, сообщила ранее служба печати Святого престола."Поздравили сразу. Сейчас подберем кандидатуру", - сказал Ушаков журналистам, говоря о том, кто представит Россию на церемонии интронизации.

https://ria.ru/20250509/papa_rimskiy-2015918610.html

россия

италия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, умер папа римский франциск, римско-католическая церковь, италия, папа римский, юрий ушаков, новый папа римский