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Представитель России поедет на интронизацию папы римского - РИА Новости, 09.05.2025
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Религия
 
16:07 09.05.2025 (обновлено: 16:11 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/ushakov-2016067369.html
Представитель России поедет на интронизацию папы римского
Представитель России поедет на интронизацию папы римского - РИА Новости, 09.05.2025
Представитель России поедет на интронизацию папы римского
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона выберет своего представителя для поездки на интронизацию папы Римского Льва XIV. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:07:00+03:00
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религия
россия
умер папа римский франциск
римско-католическая церковь
италия
папа римский
юрий ушаков
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона выберет своего представителя для поездки на интронизацию папы Римского Льва XIV.Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится в воскресенье 18 мая, сообщила ранее служба печати Святого престола."Поздравили сразу. Сейчас подберем кандидатуру", - сказал Ушаков журналистам, говоря о том, кто представит Россию на церемонии интронизации.
https://ria.ru/20250509/papa_rimskiy-2015918610.html
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россия, умер папа римский франциск, римско-католическая церковь, италия, папа римский, юрий ушаков, новый папа римский
Религия, Россия, Умер папа римский Франциск, Римско-католическая церковь, Италия, Папа Римский, Юрий Ушаков, Новый Папа Римский
Представитель России поедет на интронизацию папы римского

Ушаков: Россия выберет представителя для поездки на интронизацию папы римского

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона выберет своего представителя для поездки на интронизацию папы Римского Льва XIV.
Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится в воскресенье 18 мая, сообщила ранее служба печати Святого престола.
«
"Поздравили сразу. Сейчас подберем кандидатуру", - сказал Ушаков журналистам, говоря о том, кто представит Россию на церемонии интронизации.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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РелигияРоссияУмер папа римский ФранцискРимско-католическая церковьИталияПапа РимскийЮрий УшаковНовый Папа Римский
 
 
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