https://ria.ru/20250509/ushakov-2016056850.html

Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю юбилея Победы

Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю юбилея Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю юбилея Победы

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп передали через помощников теплые слова друг другу по случаю Дня Победы, сообщил помощник президента РФ... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:20:00+03:00

2025-05-09T15:20:00+03:00

2025-05-09T15:32:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

дональд трамп

россия

сша

юрий ушаков

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп передали через помощников теплые слова друг другу по случаю Дня Победы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Трамп через помощников обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы."Теплые слова. Взаимные поздравления с общим праздником, великим праздником", - сказал Ушаков Первому каналу, отвечая на вопрос, просили ли лидеры "передать какие-то конкретные слова".

https://ria.ru/20250509/parad-2015998549.html

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владимир путин, дональд трамп, россия, сша, юрий ушаков, 80-летие победы в великой отечественной войне