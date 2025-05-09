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Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю юбилея Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:20 09.05.2025 (обновлено: 15:32 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/ushakov-2016056850.html
Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю юбилея Победы
Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю юбилея Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю юбилея Победы
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп передали через помощников теплые слова друг другу по случаю Дня Победы, сообщил помощник президента РФ... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:20:00+03:00
2025-05-09T15:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
дональд трамп
россия
сша
юрий ушаков
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп передали через помощников теплые слова друг другу по случаю Дня Победы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Трамп через помощников обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы."Теплые слова. Взаимные поздравления с общим праздником, великим праздником", - сказал Ушаков Первому каналу, отвечая на вопрос, просили ли лидеры "передать какие-то конкретные слова".
https://ria.ru/20250509/parad-2015998549.html
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владимир путин, дональд трамп, россия, сша, юрий ушаков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США, Юрий Ушаков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю юбилея Победы

Ушаков: Путин и Трамп тепло поздравили друг друга по случаю юбилея Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп передали через помощников теплые слова друг другу по случаю Дня Победы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Трамп через помощников обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы.
"Теплые слова. Взаимные поздравления с общим праздником, великим праздником", - сказал Ушаков Первому каналу, отвечая на вопрос, просили ли лидеры "передать какие-то конкретные слова".
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинДональд ТрампРоссияСШАЮрий Ушаков80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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