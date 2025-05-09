https://ria.ru/20250509/ukraina-2016053217.html

"Кто захочет". В Киеве раскрыли, почему невыгодно заканчивать конфликт

"Кто захочет". В Киеве раскрыли, почему невыгодно заканчивать конфликт - РИА Новости, 09.05.2025

"Кто захочет". В Киеве раскрыли, почему невыгодно заканчивать конфликт

Откуп от мобилизации на Украине стал настолько выгодным бизнесом, что неудивительно, что в Киеве столько сторонников продолжения конфликта с Россией, заявил... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:10:00+03:00

2025-05-09T15:10:00+03:00

2025-05-09T15:10:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Откуп от мобилизации на Украине стал настолько выгодным бизнесом, что неудивительно, что в Киеве столько сторонников продолжения конфликта с Россией, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале."Стоимость откупа от ТЦК в Киеве составляет 5000 $. Это — централизованная такса, установленная для всех военкоматов столицы. При плане мобилизации в 1500 человек, который определен для Киева, — это 7,5 млн $ в месяц. Ну, кто захочет заканчивать эту прекрасную, прибыльную войну?" — с иронией высказался депутат.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается десять-пятнадцать миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20250410/ukraina-2010528295.html

https://ria.ru/20250508/ukraina-2015857860.html

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в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, артем дмитрук, верховная рада украины