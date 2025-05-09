https://ria.ru/20250509/turtsiya-2016004335.html

Турецкие СМИ выделили марш женщин на параде Победы

Турецкие СМИ выделили марш женщин на параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Турецкие СМИ выделили марш женщин на параде Победы

Участие женщин-военнослужащих, марширующих под "Катюшу", и проход китайского военного контингента стали самыми яркими моментами военного парада в честь 80-летия РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:25:00+03:00

2025-05-09T12:25:00+03:00

2025-05-09T13:11:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

т-34

80-летие победы в великой отечественной войне

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АНКАРА, 9 мая – РИА Новости. Участие женщин-военнослужащих, марширующих под "Катюшу", и проход китайского военного контингента стали самыми яркими моментами военного парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, считают ряд турецких СМИ и аналитиков. "Самой интересной частью парада являются женщины-военнослужащие, марширующие под марш "Катюши", - написал в соцсети Х журналист, политический аналитик Эркин Онджан. "Знаменитый танк Т-34 традиционно становится первой машиной на параде в честь Дня Победы", - добавил он. "Женщины-солдаты на праздновании Дня Победы 9 мая в Москве", - поделился с видеокадрами в соцсети Х канал TR Haber. "Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сидели бок о бок на праздновании Дня Победы 9 мая на Красной площади в Москве", - заметило издание Beyaz Gazete. "Китай c самым многочисленным иностранным военным контингентом на параде в честь Дня Победы 9 мая в России", - написала газета Evrensel, разместив в соцсети Х видеокадры парада.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/germaniya-2016000769.html

https://ria.ru/20250509/parad-2015998549.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Девушки-военнослужащие прошли по Красной площади Девушки-военнослужащие прошли по Красной площади. 2025-05-09T12:25 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, т-34, 80-летие победы в великой отечественной войне