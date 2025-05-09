https://ria.ru/20250509/turtsiya-2016004335.html
Турецкие СМИ выделили марш женщин на параде Победы
Турецкие СМИ выделили марш женщин на параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Турецкие СМИ выделили марш женщин на параде Победы
Участие женщин-военнослужащих, марширующих под "Катюшу", и проход китайского военного контингента стали самыми яркими моментами военного парада в честь 80-летия РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:25:00+03:00
2025-05-09T12:25:00+03:00
2025-05-09T13:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
т-34
80-летие победы в великой отечественной войне
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АНКАРА, 9 мая – РИА Новости. Участие женщин-военнослужащих, марширующих под "Катюшу", и проход китайского военного контингента стали самыми яркими моментами военного парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, считают ряд турецких СМИ и аналитиков. "Самой интересной частью парада являются женщины-военнослужащие, марширующие под марш "Катюши", - написал в соцсети Х журналист, политический аналитик Эркин Онджан. "Знаменитый танк Т-34 традиционно становится первой машиной на параде в честь Дня Победы", - добавил он. "Женщины-солдаты на праздновании Дня Победы 9 мая в Москве", - поделился с видеокадрами в соцсети Х канал TR Haber. "Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сидели бок о бок на праздновании Дня Победы 9 мая на Красной площади в Москве", - заметило издание Beyaz Gazete. "Китай c самым многочисленным иностранным военным контингентом на параде в честь Дня Победы 9 мая в России", - написала газета Evrensel, разместив в соцсети Х видеокадры парада.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
https://ria.ru/20250509/germaniya-2016000769.html
https://ria.ru/20250509/parad-2015998549.html
китай
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Девушки-военнослужащие прошли по Красной площади
Девушки-военнослужащие прошли по Красной площади.
2025-05-09T12:25
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РИА Новости
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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, т-34, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Т-34, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Турецкие СМИ выделили марш женщин на параде Победы
Турецкий журналист Онджан выделил на параде Победы марш женщин под "Катюшу"