https://ria.ru/20250509/turtsiya-2015977960.html

Часть российских туристов доставляют в аэропорт Антальи из других городов

Часть российских туристов доставляют в аэропорт Антальи из других городов - РИА Новости, 09.05.2025

Часть российских туристов доставляют в аэропорт Антальи из других городов

Часть российских туристов, отдых которых на турецких курортах затянулся из-за отмены рейсов Turkish Airlines, доставляют в аэропорт Антальи из других городов,... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:16:00+03:00

2025-05-09T11:16:00+03:00

2025-05-09T11:16:00+03:00

анталья (провинция)

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СТАМБУЛ, 9 мая - РИА Новости. Часть российских туристов, отдых которых на турецких курортах затянулся из-за отмены рейсов Turkish Airlines, доставляют в аэропорт Антальи из других городов, ожидается их возвращение в РФ в пятницу, другие туристы пока ожидают информации о рейсах, сообщили РИА Новости отдыхающие. Turkish Airlines возобновила рейсы с турецких курортов в Москву, первый самолет вылетел в 07.27 мск из Антальи в Москву, подтвердили ранее РИА Новости в авиакомпании. Минтранс РФ, Росавиация и Turkish Airlines договорились о возобновлении рейсов с 9 мая в полном объеме, сообщили в четверг в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Отменные рейсы за 8 мая выполнят перевозчики Azur Air и SouthWind. Turkish Airlines прорабатывает возможность для добавления в свое расписание за 9 мая дополнительных рейсов, отмечали в ведомстве. Отдыхающий с 30 апреля в Фетхие Максим рассказал РИА Новости, что должен был улететь 7 мая рейсом TK3104, но с вечера по онлайн-табло Даламана и "Внуково" было уже понятно, что рейс переносят на утро 8 мая. Проживание в отеле в четверг продлили за счет туроператора, утром к 05.30 8 мая туристов привезли в аэропорт Даламана, где выяснилось, что рейс вновь отменен. "С 05.30 (в четверг - ред.) мы были одни, все сидели и лежали на лавках, завтракали в кафе за свой счет и коротали время в чатах. В 11.30 сотрудники авиакомпании начали раздавать воду и бутерброды. Практически одновременно появился представитель туроператора и объявил, что нас забирают в отель - подтвердил отмену рейса. Спустя час-полтора нас заселили в отель в Фетхие - бесплатно и прилично. Сегодня утром в 06.20 забрали автобусом в Анталию. Объявили, что полетим рейсом Azur Air ZF8886", - сообщил турист. Марина, отдыхающая в Сиде, сообщила, что на 11.00 пятницы новой информации по рейсу пока нет, проживание в отеле бесплатно продлили до полудня. "Пользуемся в отеле номером, всей инфраструктурой, думаю, 9 Мая будем отмечать здесь. Надеюсь, что нас обязательно вывезут. Мы все-таки думаем, что нам повезло - нам подарили пару лишних дней отдыха в прекрасном отеле", - отмечает Марина. Ранее источник РИА Новости в туриндустрии сообщил, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все рейсы с курортов Анталья, Бодрум и Даламан в города РФ. В частности, были отменены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург. Российские туроператоры в экстренном режиме решали вопросы с туристами в связи с отменой рейсов турецких авиакомпаний в РФ, сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

https://ria.ru/20250508/ator-2015780731.html

https://ria.ru/20250508/rossija-2015842403.html

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анталья (провинция), россия, анталия, turkish airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире