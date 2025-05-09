https://ria.ru/20250509/tramp-2016069007.html

Путин и президент Бразилии обсудили тарифную политику Трампа

Путин и президент Бразилии обсудили тарифную политику Трампа - РИА Новости, 09.05.2025

Путин и президент Бразилии обсудили тарифную политику Трампа

Тарифная политика президента США Дональда Трампа "закапывает" вопрос свободной торговли и усиление многосторонности, заявил президент Бразилии Лула да Силва. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:13:00+03:00

2025-05-09T16:13:00+03:00

2025-05-09T16:28:00+03:00

бразилия

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Тарифная политика президента США Дональда Трампа "закапывает" вопрос свободной торговли и усиление многосторонности, заявил президент Бразилии Лула да Силва."Решения, которые были приняты и которые высказал президент США, по тарифной политике для всех стран закапывают вопрос о свободной торговле, вопрос усиления многосторонности, уважение свободных государств, о котором мы не можем забывать", - сказал лидер Бразилии в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.Бразильский президент прибыл в Москву в среду для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в столицу России он планирует подписать с российской стороной ряд соглашений. Помимо этого, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что оба лидера на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины.

https://ria.ru/20250509/torgovlya-2016070656.html

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россия

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бразилия, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, введение трампом пошлин на импорт, в мире