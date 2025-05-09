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Путин и президент Бразилии обсудили тарифную политику Трампа
Путин и президент Бразилии обсудили тарифную политику Трампа - РИА Новости, 09.05.2025
Путин и президент Бразилии обсудили тарифную политику Трампа
Тарифная политика президента США Дональда Трампа "закапывает" вопрос свободной торговли и усиление многосторонности, заявил президент Бразилии Лула да Силва. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:13:00+03:00
2025-05-09T16:13:00+03:00
2025-05-09T16:28:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Тарифная политика президента США Дональда Трампа "закапывает" вопрос свободной торговли и усиление многосторонности, заявил президент Бразилии Лула да Силва."Решения, которые были приняты и которые высказал президент США, по тарифной политике для всех стран закапывают вопрос о свободной торговле, вопрос усиления многосторонности, уважение свободных государств, о котором мы не можем забывать", - сказал лидер Бразилии в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.Бразильский президент прибыл в Москву в среду для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в столицу России он планирует подписать с российской стороной ряд соглашений. Помимо этого, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что оба лидера на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины.
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бразилия, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Бразилия, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Путин и президент Бразилии обсудили тарифную политику Трампа
Лула да Силва: тарифная политика Трампа закапывает вопрос свободной торговли