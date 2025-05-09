Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент Бразилии обсудили тарифную политику Трампа - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 09.05.2025 (обновлено: 16:28 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/tramp-2016069007.html
Путин и президент Бразилии обсудили тарифную политику Трампа
Путин и президент Бразилии обсудили тарифную политику Трампа - РИА Новости, 09.05.2025
Путин и президент Бразилии обсудили тарифную политику Трампа
Тарифная политика президента США Дональда Трампа "закапывает" вопрос свободной торговли и усиление многосторонности, заявил президент Бразилии Лула да Силва. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:13:00+03:00
2025-05-09T16:28:00+03:00
бразилия
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016071188_0:92:3199:1891_1920x0_80_0_0_8d9c904bc6310551d09ed285f5c875be.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Тарифная политика президента США Дональда Трампа "закапывает" вопрос свободной торговли и усиление многосторонности, заявил президент Бразилии Лула да Силва."Решения, которые были приняты и которые высказал президент США, по тарифной политике для всех стран закапывают вопрос о свободной торговле, вопрос усиления многосторонности, уважение свободных государств, о котором мы не можем забывать", - сказал лидер Бразилии в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.Бразильский президент прибыл в Москву в среду для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в столицу России он планирует подписать с российской стороной ряд соглашений. Помимо этого, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что оба лидера на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины.
https://ria.ru/20250509/torgovlya-2016070656.html
бразилия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016071188_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_affa380fa2863b3351f0df066aa213c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Бразилия, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Путин и президент Бразилии обсудили тарифную политику Трампа

Лула да Силва: тарифная политика Трампа закапывает вопрос свободной торговли

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Тарифная политика президента США Дональда Трампа "закапывает" вопрос свободной торговли и усиление многосторонности, заявил президент Бразилии Лула да Силва.
"Решения, которые были приняты и которые высказал президент США, по тарифной политике для всех стран закапывают вопрос о свободной торговле, вопрос усиления многосторонности, уважение свободных государств, о котором мы не можем забывать", - сказал лидер Бразилии в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Бразильский президент прибыл в Москву в среду для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в столицу России он планирует подписать с российской стороной ряд соглашений. Помимо этого, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что оба лидера на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины.
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Президент Бразилии оценил перспективы роста торговли с Россией
Вчера, 16:21
 
БразилияРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала