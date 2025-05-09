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"Чистая правда": в Британии набросились на Трампа из-за слов о Дне Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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05:57 09.05.2025 (обновлено: 17:04 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/tramp-2015906715.html
"Чистая правда": в Британии набросились на Трампа из-за слов о Дне Победы
"Чистая правда": в Британии набросились на Трампа из-за слов о Дне Победы - РИА Новости, 09.05.2025
"Чистая правда": в Британии набросились на Трампа из-за слов о Дне Победы
Президент США Дональд Трамп должен воздержаться от попыток переписать историю и воздержаться от возвышения роли Штатов в победе во Второй мировой войне, заявил... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T05:57:00+03:00
2025-05-09T17:04:00+03:00
в мире
германия
сша
россия
дональд трамп
валентина матвиенко
франклин рузвельт
совет федерации рф
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен воздержаться от попыток переписать историю и воздержаться от возвышения роли Штатов в победе во Второй мировой войне, заявил бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего YouTube-канала."Если бы не Россия, мы бы с вами разговаривали сегодня вечером по-немецки. Это чистая правда. За исключением того, что мы бы не разговаривали, потому что не было бы никакой свободы", — сказал он.По его словам, Трампу следует воздержаться от подобного рода оскорблений, потому что практически каждый человек в России и во всем бывшем Советском Союзе потерял кого-то в этой войне. Если бы не советские солдаты, то он и многие другие люди были бы в лучшем случае в концентрационном лагере, а в худшем — сожжены, пояснил эксперт."Их (американских войск. — Прим. ред.) вклад в разгром Гитлера был ценным, доблестным и благородным, но незначительным по сравнению с вкладом, внесенным Красной армией тогдашнего СССР", — подчеркнул он.Ранее американский лидер выразил мнение, что Америка внесла самый значительный вклад в победу в мировых войнах, и объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне. Более того, по его мнению, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя заявление главы Белого дома, напомнила, что и экс-президент США Франклин Рузвельт, и бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль признавали ключевую роль Красной армии в победе над Германией.Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, Италией и милитаристской Японией, началась 1 сентября 1939 года. Уже 22 июня 1941 года в нее пришлось вступить Советскому Союзу в связи с нападением на его территорию Германии. На территории Европы война закончилась весной 1945-го — после долгих кровопролитных боев на советско-германском фронте, окончательного разгрома войск вермахта Красной армией в Берлинской и Пражской операциях, встречи с войсками союзников и безоговорочной капитуляции Германии.Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 8 мая 1945 года в 22:43 по центральноевропейскому времени (по московскому времени — 9 мая в 0:43). В России 9 мая ежегодно отмечается всенародный праздник — День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
https://ria.ru/20250509/tramp-2015893416.html
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в мире, германия, сша, россия, дональд трамп, валентина матвиенко, франклин рузвельт, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Германия, США, Россия, Дональд Трамп, Валентина Матвиенко, Франклин Рузвельт, Совет Федерации РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Чистая правда": в Британии набросились на Трампа из-за слов о Дне Победы

Политик Галлоуэй: Трамп должен воздержаться от переписывания истории

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен воздержаться от попыток переписать историю и воздержаться от возвышения роли Штатов в победе во Второй мировой войне, заявил бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего YouTube-канала.
"Если бы не Россия, мы бы с вами разговаривали сегодня вечером по-немецки. Это чистая правда. За исключением того, что мы бы не разговаривали, потому что не было бы никакой свободы", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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По его словам, Трампу следует воздержаться от подобного рода оскорблений, потому что практически каждый человек в России и во всем бывшем Советском Союзе потерял кого-то в этой войне. Если бы не советские солдаты, то он и многие другие люди были бы в лучшем случае в концентрационном лагере, а в худшем — сожжены, пояснил эксперт.
"Их (американских войск. — Прим. ред.) вклад в разгром Гитлера был ценным, доблестным и благородным, но незначительным по сравнению с вкладом, внесенным Красной армией тогдашнего СССР", — подчеркнул он.
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Ранее американский лидер выразил мнение, что Америка внесла самый значительный вклад в победу в мировых войнах, и объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне. Более того, по его мнению, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя заявление главы Белого дома, напомнила, что и экс-президент США Франклин Рузвельт, и бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль признавали ключевую роль Красной армии в победе над Германией.
Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, Италией и милитаристской Японией, началась 1 сентября 1939 года. Уже 22 июня 1941 года в нее пришлось вступить Советскому Союзу в связи с нападением на его территорию Германии. На территории Европы война закончилась весной 1945-го — после долгих кровопролитных боев на советско-германском фронте, окончательного разгрома войск вермахта Красной армией в Берлинской и Пражской операциях, встречи с войсками союзников и безоговорочной капитуляции Германии.
Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 8 мая 1945 года в 22:43 по центральноевропейскому времени (по московскому времени — 9 мая в 0:43). В России 9 мая ежегодно отмечается всенародный праздник — День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
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Россия и США движутся к встрече Путина и Трампа, заявил Ушаков
8 мая, 20:00
 
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