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Трамп неожиданно высказался о фон дер Ляйен - РИА Новости, 09.05.2025
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00:35 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/tramp-2015893416.html
Трамп неожиданно высказался о фон дер Ляйен
Трамп неожиданно высказался о фон дер Ляйен - РИА Новости, 09.05.2025
Трамп неожиданно высказался о фон дер Ляйен
Президент США Дональд Трамп назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен потрясающей и выразил надежду на скорую встречу с ней, об этом он заявил журналистам... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T00:35:00+03:00
2025-05-09T00:35:00+03:00
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урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен потрясающей и выразил надежду на скорую встречу с ней, об этом он заявил журналистам на брифинге в Белом Доме."О, она такая потрясающая, правда? Она такая потрясающая. Я надеюсь, что мы встретимся", — заявил Трамп.По его словам, он видел ее несколько дней назад, но уже планирует новую встречу.Американский лидер также выразил уверенность в том, что ЕС готов заключить торговую сделку со Штатами."Они очень хотят заключить сделку", — сказал Трамп.Ранее New York Times сообщала со ссылкой на источники, что Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией. Позже он подтвердил эти сообщения, назвав готовящуюся сделку "полной и всеобъемлющей".Хозяин Белого дома 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250508/vstrecha-2015861149.html
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сша, великобритания, китай, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
США, Великобритания, Китай, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Трамп неожиданно высказался о фон дер Ляйен

Трамп назвал Урсулу фон дер Ляйен потрясающей и выразил надежду на встречу с ней

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен потрясающей и выразил надежду на скорую встречу с ней, об этом он заявил журналистам на брифинге в Белом Доме.
"О, она такая потрясающая, правда? Она такая потрясающая. Я надеюсь, что мы встретимся", — заявил Трамп.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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Вчера, 20:00
По его словам, он видел ее несколько дней назад, но уже планирует новую встречу.
Американский лидер также выразил уверенность в том, что ЕС готов заключить торговую сделку со Штатами.
"Они очень хотят заключить сделку", — сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Трамп допустил, что может попросить Китай о помощи по Украине
Вчера, 18:43
Ранее New York Times сообщала со ссылкой на источники, что Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией. Позже он подтвердил эти сообщения, назвав готовящуюся сделку "полной и всеобъемлющей".
Хозяин Белого дома 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Трамп заявил, что США очень близки к новым торговым соглашениям
Вчера, 18:27
 
СШАВеликобританияКитайДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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