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Трамп неожиданно высказался о фон дер Ляйен
Трамп неожиданно высказался о фон дер Ляйен - РИА Новости, 09.05.2025
Трамп неожиданно высказался о фон дер Ляйен
Президент США Дональд Трамп назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен потрясающей и выразил надежду на скорую встречу с ней, об этом он заявил журналистам... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T00:35:00+03:00
2025-05-09T00:35:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен потрясающей и выразил надежду на скорую встречу с ней, об этом он заявил журналистам на брифинге в Белом Доме."О, она такая потрясающая, правда? Она такая потрясающая. Я надеюсь, что мы встретимся", — заявил Трамп.По его словам, он видел ее несколько дней назад, но уже планирует новую встречу.Американский лидер также выразил уверенность в том, что ЕС готов заключить торговую сделку со Штатами."Они очень хотят заключить сделку", — сказал Трамп.Ранее New York Times сообщала со ссылкой на источники, что Трамп, как ожидается, объявит в четверг, что Штаты заключат торговое соглашение с Великобританией. Позже он подтвердил эти сообщения, назвав готовящуюся сделку "полной и всеобъемлющей".Хозяин Белого дома 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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сша, великобритания, китай, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
США, Великобритания, Китай, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Трамп неожиданно высказался о фон дер Ляйен
Трамп назвал Урсулу фон дер Ляйен потрясающей и выразил надежду на встречу с ней