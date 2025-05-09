https://ria.ru/20250509/tokaev-2016063325.html
Токаев назвал фронтовиков стальным поколением
Токаев назвал фронтовиков стальным поколением - РИА Новости, 09.05.2025
Токаев назвал фронтовиков стальным поколением
Фронтовики - это люди стального поколения, которые высоко подняли знамя народа-победителя, сказал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:52:00+03:00
2025-05-09T15:52:00+03:00
2025-05-09T15:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
казахстан
россия
ржевский район
касым-жомарт токаев
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Фронтовики - это люди стального поколения, которые высоко подняли знамя народа-победителя, сказал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Российский лидер передал президенту Казахстана наградной лист на присвоение его отцу - Кемелю Токаеву, участвовавшему в Великой Отечественной войне, звания Героя Советского Союза. "Хотел бы поздравить вас, как общепризнанного лидера России, и весь народ России с этим великим праздником. Как вы сегодня правильно отметили, это общий праздник. Фронтовики всегда чтили именно этот праздник, потому что День Победы для них был самым главным днем года и всей жизни. Фронтовики всегда вспоминали павших товарищей, и для них, конечно же, это была незабываемая память. Это было стальное поколение, это люди, которые, по сути дела, высоко подняли знамя народа-победителя", - отметил Токаев. Президент Казахстана также добавил, что его дядя захоронен в Ржевском районе, в братской могиле, которую он отыскал в 2009 году. "Я признателен вам, Владимир Владимирович, и правительству Российской Федерации за решение показать на панно российского воина во Ржеве именно его фотографии", - сказал глава Казахстана. Накануне Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. В пятницу на параде на Красной площади казахстанский лидер поприветствовал военнослужащих вооруженных сил республики, участвующих в торжественном марше. Во вторник Минобороны РФ опубликовало наградной лист отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - Кемеля Токаева, участвовавшего в Великой Отечественной войне, данные о нем выложены на портале "Подвиг народа". В карточке Кемеля Токаева указывается, что он родился в 1923 году в селе Сталино Талды-Курганской области Казахской ССР и с 1942 года служил в Красной армии. У Кемеля Токаева, согласно представленным данным, две медали "За отвагу", которые он получил в августе и сентябре 1943 года. В опубликованных на портале наградных листах говорится, что Токаев-старший с 17 июля по 1 августа 1943 года охранял танки, под ружейно-пулеметным огнем искал проходы для танков, а также сам уничтожил до 20 гитлеровцев. Кроме того, он быстро отыскал брод и провел танки через препятствие, когда в ходе боя потребовалось форсировать водный рубеж. Также у отца лидера Казахстана есть Орден Отечественной войны II степени, полученный в 1945 году. Во время контратаки немцев Кемель Токаев первый ворвался в расположение противника, уничтожил пятерых гитлеровцев и одного раненого взял в плен. В наградном листе говорится, что, возвращаясь в расположение своей части с пленным, Токаев-старший был ранен разрывной пулей в ногу. Фашиста ему пришлось ликвидировать, а затем, преодолевая боль, добраться до своих.
https://ria.ru/20250507/tokaev-2015479425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, ржевский район, касым-жомарт токаев, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Казахстан, Россия, Ржевский район, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Токаев назвал фронтовиков стальным поколением
Токаев назвал фронтовиков стальным поколением, поднявшим знамя народа-победителя
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Фронтовики - это люди стального поколения, которые высоко подняли знамя народа-победителя, сказал глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Российский лидер передал президенту Казахстана
наградной лист на присвоение его отцу - Кемелю Токаеву, участвовавшему в Великой Отечественной войне, звания Героя Советского Союза.
«
"Хотел бы поздравить вас, как общепризнанного лидера России
, и весь народ России с этим великим праздником. Как вы сегодня правильно отметили, это общий праздник. Фронтовики всегда чтили именно этот праздник, потому что День Победы для них был самым главным днем года и всей жизни. Фронтовики всегда вспоминали павших товарищей, и для них, конечно же, это была незабываемая память. Это было стальное поколение, это люди, которые, по сути дела, высоко подняли знамя народа-победителя", - отметил Токаев
.
Президент Казахстана также добавил, что его дядя захоронен в Ржевском районе
, в братской могиле, которую он отыскал в 2009 году. "Я признателен вам, Владимир Владимирович, и правительству Российской Федерации за решение показать на панно российского воина во Ржеве
именно его фотографии", - сказал глава Казахстана.
Накануне Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина
прибыл в Москву
для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. В пятницу на параде на Красной площади казахстанский лидер поприветствовал военнослужащих вооруженных сил республики, участвующих в торжественном марше.
Во вторник Минобороны РФ опубликовало наградной лист отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева - Кемеля Токаева, участвовавшего в Великой Отечественной войне, данные о нем выложены на портале "Подвиг народа".
В карточке Кемеля Токаева указывается, что он родился в 1923 году в селе Сталино Талды-Курганской области Казахской ССР и с 1942 года служил в Красной армии.
У Кемеля Токаева, согласно представленным данным, две медали "За отвагу", которые он получил в августе и сентябре 1943 года. В опубликованных на портале наградных листах говорится, что Токаев-старший с 17 июля по 1 августа 1943 года охранял танки, под ружейно-пулеметным огнем искал проходы для танков, а также сам уничтожил до 20 гитлеровцев. Кроме того, он быстро отыскал брод и провел танки через препятствие, когда в ходе боя потребовалось форсировать водный рубеж.
Также у отца лидера Казахстана есть Орден Отечественной войны II степени, полученный в 1945 году. Во время контратаки немцев Кемель Токаев первый ворвался в расположение противника, уничтожил пятерых гитлеровцев и одного раненого взял в плен. В наградном листе говорится, что, возвращаясь в расположение своей части с пленным, Токаев-старший был ранен разрывной пулей в ногу. Фашиста ему пришлось ликвидировать, а затем, преодолевая боль, добраться до своих.