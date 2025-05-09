https://ria.ru/20250509/t-34-2015998343.html
В Волгограде прошел военный парад
В Волгограде прошел военный парад - РИА Новости, 09.05.2025
В Волгограде прошел военный парад
Легендарный танк Т-34 возглавил колонну военной техники на параде в День Победы в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:12:00+03:00
2025-05-09T12:12:00+03:00
2025-05-09T12:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
волгоград
сталинград
волгоградская область
андрей бочаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
т-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015993363_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_caf7e1ffe8c2b80f9eba41629d62b12d.jpg
ВОЛГОГРАД , 9 мая - РИА Новости. Легендарный танк Т-34 возглавил колонну военной техники на параде в День Победы в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости. Военный парад в Волгограде традиционно проходит на площади Павших борцов, здесь задолго до начала собрались жители и гости города, выстроились коробки участников парада. Главные герои парада - ветераны и дети осаждённого Сталинграда. "С днём великой победы над фашизмом! Всем счастья, здоровья!" - поздравила собравшихся 96-летняя Лидия Петрова, которая ребёнком пережила Сталинградскую битву. Она заняла почетное место на трибуне. С Днём Победы участников парада поздравил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, затем собравшиеся минутой молчания почтили память павших в войне. Парад начался с выноса копии Знамени Победы, после артиллерийского салюта начался торжественный марш, который возглавили кадеты-барабанщики. Затем торжественным маршем прошли военнослужащие Волгоградского гарнизона, сотрудники МЧС, Росгвардии, курсанты академии МВД, кадеты, юнармейцы, а также полицейские в форме сотрудников НКВД. В параде прошли представители правоохранительных ведомств из нескольких иностранных государств: из Бурунди, Узбекистана, Монголии и других. После марша на площади показалась колонна военной техники времен Великой Отечественной войны, возглавил танк Т-34. После этого проехали современные танки и бронемобили.
https://ria.ru/20250509/putin-2015996949.html
https://ria.ru/20250509/polk-2015995492.html
волгоград
сталинград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015993363_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4f2e9c169ccc14589efdec364e8c740f.jpg
Парад Победы в Волгограде
Парад Победы в Волгограде
2025-05-09T12:12
true
PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, сталинград, волгоградская область, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), т-34, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Волгоград, Сталинград, Волгоградская область, Андрей Бочаров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Т-34, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Волгограде прошел военный парад
Легендарный танк Т-34 возглавил колонну военной техники на параде в Волгограде