https://ria.ru/20250509/t-34-2015998343.html

В Волгограде прошел военный парад

В Волгограде прошел военный парад - РИА Новости, 09.05.2025

В Волгограде прошел военный парад

Легендарный танк Т-34 возглавил колонну военной техники на параде в День Победы в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:12:00+03:00

2025-05-09T12:12:00+03:00

2025-05-09T12:12:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

волгоград

сталинград

волгоградская область

андрей бочаров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

т-34

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ВОЛГОГРАД , 9 мая - РИА Новости. Легендарный танк Т-34 возглавил колонну военной техники на параде в День Победы в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости. Военный парад в Волгограде традиционно проходит на площади Павших борцов, здесь задолго до начала собрались жители и гости города, выстроились коробки участников парада. Главные герои парада - ветераны и дети осаждённого Сталинграда. "С днём великой победы над фашизмом! Всем счастья, здоровья!" - поздравила собравшихся 96-летняя Лидия Петрова, которая ребёнком пережила Сталинградскую битву. Она заняла почетное место на трибуне. С Днём Победы участников парада поздравил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, затем собравшиеся минутой молчания почтили память павших в войне. Парад начался с выноса копии Знамени Победы, после артиллерийского салюта начался торжественный марш, который возглавили кадеты-барабанщики. Затем торжественным маршем прошли военнослужащие Волгоградского гарнизона, сотрудники МЧС, Росгвардии, курсанты академии МВД, кадеты, юнармейцы, а также полицейские в форме сотрудников НКВД. В параде прошли представители правоохранительных ведомств из нескольких иностранных государств: из Бурунди, Узбекистана, Монголии и других. После марша на площади показалась колонна военной техники времен Великой Отечественной войны, возглавил танк Т-34. После этого проехали современные танки и бронемобили.

https://ria.ru/20250509/putin-2015996949.html

https://ria.ru/20250509/polk-2015995492.html

волгоград

сталинград

волгоградская область

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Парад Победы в Волгограде Парад Победы в Волгограде 2025-05-09T12:12 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

волгоград, сталинград, волгоградская область, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), т-34, 80-летие победы в великой отечественной войне