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В Волгограде прошел военный парад - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:12 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/t-34-2015998343.html
В Волгограде прошел военный парад
В Волгограде прошел военный парад - РИА Новости, 09.05.2025
В Волгограде прошел военный парад
Легендарный танк Т-34 возглавил колонну военной техники на параде в День Победы в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:12:00+03:00
2025-05-09T12:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
волгоград
сталинград
волгоградская область
андрей бочаров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
т-34
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ВОЛГОГРАД , 9 мая - РИА Новости. Легендарный танк Т-34 возглавил колонну военной техники на параде в День Победы в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости. Военный парад в Волгограде традиционно проходит на площади Павших борцов, здесь задолго до начала собрались жители и гости города, выстроились коробки участников парада. Главные герои парада - ветераны и дети осаждённого Сталинграда. "С днём великой победы над фашизмом! Всем счастья, здоровья!" - поздравила собравшихся 96-летняя Лидия Петрова, которая ребёнком пережила Сталинградскую битву. Она заняла почетное место на трибуне. С Днём Победы участников парада поздравил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, затем собравшиеся минутой молчания почтили память павших в войне. Парад начался с выноса копии Знамени Победы, после артиллерийского салюта начался торжественный марш, который возглавили кадеты-барабанщики. Затем торжественным маршем прошли военнослужащие Волгоградского гарнизона, сотрудники МЧС, Росгвардии, курсанты академии МВД, кадеты, юнармейцы, а также полицейские в форме сотрудников НКВД. В параде прошли представители правоохранительных ведомств из нескольких иностранных государств: из Бурунди, Узбекистана, Монголии и других. После марша на площади показалась колонна военной техники времен Великой Отечественной войны, возглавил танк Т-34. После этого проехали современные танки и бронемобили.
https://ria.ru/20250509/putin-2015996949.html
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волгоград
сталинград
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Парад Победы в Волгограде
Парад Победы в Волгограде
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волгоград, сталинград, волгоградская область, андрей бочаров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), т-34, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Волгоград, Сталинград, Волгоградская область, Андрей Бочаров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Т-34, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Волгограде прошел военный парад

Легендарный танк Т-34 возглавил колонну военной техники на параде в Волгограде

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ВОЛГОГРАД , 9 мая - РИА Новости. Легендарный танк Т-34 возглавил колонну военной техники на параде в День Победы в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости.
Военный парад в Волгограде традиционно проходит на площади Павших борцов, здесь задолго до начала собрались жители и гости города, выстроились коробки участников парада. Главные герои парада - ветераны и дети осаждённого Сталинграда.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Путин оценил состоявшийся парад Победы
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"С днём великой победы над фашизмом! Всем счастья, здоровья!" - поздравила собравшихся 96-летняя Лидия Петрова, которая ребёнком пережила Сталинградскую битву. Она заняла почетное место на трибуне.
С Днём Победы участников парада поздравил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, затем собравшиеся минутой молчания почтили память павших в войне.
Парад начался с выноса копии Знамени Победы, после артиллерийского салюта начался торжественный марш, который возглавили кадеты-барабанщики.
Затем торжественным маршем прошли военнослужащие Волгоградского гарнизона, сотрудники МЧС, Росгвардии, курсанты академии МВД, кадеты, юнармейцы, а также полицейские в форме сотрудников НКВД. В параде прошли представители правоохранительных ведомств из нескольких иностранных государств: из Бурунди, Узбекистана, Монголии и других.
После марша на площади показалась колонна военной техники времен Великой Отечественной войны, возглавил танк Т-34. После этого проехали современные танки и бронемобили.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВолгоградСталинградВолгоградская областьАндрей БочаровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Т-3480-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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