https://ria.ru/20250509/soyuzniki-2015899546.html

Россия и США могут вновь стать союзниками, считает эксперт

Россия и США могут вновь стать союзниками, считает эксперт - РИА Новости, 09.05.2025

Россия и США могут вновь стать союзниками, считает эксперт

Победа во Второй мировой войне – часть общей истории США и России – Москва и Вашингтон могут вновь стать союзниками в борьбе с общими врагами, заявил РИА... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T03:35:00+03:00

2025-05-09T03:35:00+03:00

2025-05-09T03:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Победа во Второй мировой войне – часть общей истории США и России – Москва и Вашингтон могут вновь стать союзниками в борьбе с общими врагами, заявил РИА Новости почетный председатель находящейся в Штатах Международной организации городов-побратимов Билл Борум. "Это важная часть нашей общей истории. Мы можем стремиться к тому, чтобы вновь стать союзниками в борьбе с общими врагами, например, с терроризмом", - сказал Борум. Он выразил уверенность в том, что, если бы американцы помнили Вторую мировую войну не только как академический предмет в школе и знали о роли Советского Союза как союзника в ней, они бы ценили Россию. Борум признался, что проникся важностью Дня Победы для русских во время многочисленных поездок в Россию. "Я по крайней мере трижды приезжал в Волгоград, был на Мамаевом кургане, посещал мемориалы на Волге", - указал он. Борум припомнил, как поздней осенью 2015 года приехал в Волгоград из теплой Калифорнии совершенно неподготовленным к холодной погоде. "Тогдашний руководитель города Андрей Косолапов, увидев, как я дрожу на холоде, отдал мне свое пальто", - добавил глава организации. Борум считает, что для американцев День Победы над милитаристской Японией, означавший полное окончание Второй мировой войны, является более значимым, чем День Победы над фашистской Германией. "Тогда мне было два года, и родители рассказывали мне, что я прыгал от радости вокруг дома и размахивал небольшим американским флагом", - сказал он.

https://ria.ru/20250508/posol-2015886066.html

https://ria.ru/20250508/putin-2015865145.html

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в мире, россия, волгоград, сша