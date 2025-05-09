https://ria.ru/20250509/sng-2015993936.html

В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню

В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню - РИА Новости, 09.05.2025

В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню

Церемония возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте с участием послов стран СНГ состоялась в День... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:55:00+03:00

2025-05-09T11:55:00+03:00

2025-05-09T12:05:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

узбекистан

ташкент

россия

шос

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТАШКЕНТ, 9 мая - РИА Новости. Церемония возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте с участием послов стран СНГ состоялась в День Победы, передает корреспондент РИА Новости. В традиционной торжественной акции приняли участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, послы Азербайджана, Белоруссии и Казахстана, а также представители дипкорпуса Региональной антитеррористической структуры ШОС. Дипломаты возложили цветы у Вечного огня и почтили память героев и участников Великой Отечественной войны. В мероприятии также приняли участие представители Россотрудничества, общественности, СМИ, жители и гости Ташкента. "Братские могилы" были установлены в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений. В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают 82 участника Великой отечественной войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

https://ria.ru/20250509/parad-2015983268.html

https://ria.ru/20250508/baku-2015776206.html

узбекистан

ташкент

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, ташкент, россия, шос, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне