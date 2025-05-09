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В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню
В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню - РИА Новости, 09.05.2025
В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню
Церемония возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте с участием послов стран СНГ состоялась в День... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:55:00+03:00
2025-05-09T11:55:00+03:00
2025-05-09T12:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
узбекистан
ташкент
россия
шос
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТАШКЕНТ, 9 мая - РИА Новости. Церемония возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте с участием послов стран СНГ состоялась в День Победы, передает корреспондент РИА Новости. В традиционной торжественной акции приняли участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, послы Азербайджана, Белоруссии и Казахстана, а также представители дипкорпуса Региональной антитеррористической структуры ШОС. Дипломаты возложили цветы у Вечного огня и почтили память героев и участников Великой Отечественной войны. В мероприятии также приняли участие представители Россотрудничества, общественности, СМИ, жители и гости Ташкента. "Братские могилы" были установлены в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений. В Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают 82 участника Великой отечественной войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
https://ria.ru/20250509/parad-2015983268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, ташкент, россия, шос, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Узбекистан, Ташкент, Россия, ШОС, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню
Послы стран СНГ возложили цветы к Вечному огню в День Победы в Ташкенте