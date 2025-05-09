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В Новороссийске запустили салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:48 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/salyut-2016139990.html
В Новороссийске запустили салют в честь Дня Победы
В Новороссийске запустили салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Новороссийске запустили салют в честь Дня Победы
В Новороссийске в пятницу вечером запустили салют в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:48:00+03:00
2025-05-09T23:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
новороссийск
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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НОВОРОССИЙСК, 9 мая - РИА Новости. В Новороссийске в пятницу вечером запустили салют в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске совершили 30 залпов из четырёх пушек, а затем запустили праздничный салют. Утром в городе-герое прошёл парад Победы, в котором приняли участие более 2 тысяч человек и 80 единиц техники - современной и времен Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250509/peterburg-2016136927.html
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новороссийск, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Новороссийск, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
В Новороссийске запустили салют в честь Дня Победы

В Новороссийске запустили праздничный салют в честь Дня Победы

© РИА Новости / Виталий ТимкивНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Новороссийск. Архивное фото
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НОВОРОССИЙСК, 9 мая - РИА Новости. В Новороссийске в пятницу вечером запустили салют в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске совершили 30 залпов из четырёх пушек, а затем запустили праздничный салют.
Утром в городе-герое прошёл парад Победы, в котором приняли участие более 2 тысяч человек и 80 единиц техники - современной и времен Великой Отечественной войны.
Вид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Празднование 80-летия Победы в Петербурге завершилось салютом
Вчера, 23:27
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеНовороссийск80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия
 
 
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