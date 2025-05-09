https://ria.ru/20250509/salyut-2016139990.html

В Новороссийске запустили салют в честь Дня Победы

В Новороссийске запустили салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Новороссийске запустили салют в честь Дня Победы

В Новороссийске в пятницу вечером запустили салют в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:48:00+03:00

2025-05-09T23:48:00+03:00

2025-05-09T23:48:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

новороссийск

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

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НОВОРОССИЙСК, 9 мая - РИА Новости. В Новороссийске в пятницу вечером запустили салют в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске совершили 30 залпов из четырёх пушек, а затем запустили праздничный салют. Утром в городе-герое прошёл парад Победы, в котором приняли участие более 2 тысяч человек и 80 единиц техники - современной и времен Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250509/peterburg-2016136927.html

новороссийск

россия

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2025

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новороссийск, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия