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В Новороссийске запустили салют в честь Дня Победы
В Новороссийске запустили салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Новороссийске запустили салют в честь Дня Победы
В Новороссийске в пятницу вечером запустили салют в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:48:00+03:00
2025-05-09T23:48:00+03:00
2025-05-09T23:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
новороссийск
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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НОВОРОССИЙСК, 9 мая - РИА Новости. В Новороссийске в пятницу вечером запустили салют в честь Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске совершили 30 залпов из четырёх пушек, а затем запустили праздничный салют. Утром в городе-герое прошёл парад Победы, в котором приняли участие более 2 тысяч человек и 80 единиц техники - современной и времен Великой Отечественной войны.
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новороссийск, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Новороссийск, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
В Новороссийске запустили салют в честь Дня Победы
В Новороссийске запустили праздничный салют в честь Дня Победы