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Востоковед оценил перспективы экономического сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 09.05.2025
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17:52 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/rossiya-2016090663.html
Востоковед оценил перспективы экономического сотрудничества России и Китая
Востоковед оценил перспективы экономического сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 09.05.2025
Востоковед оценил перспективы экономического сотрудничества России и Китая
России и Китаю необходимо переориентироваться с торгового сотрудничества на инвестиционное и технологическое, заявил РИА Новости директор Института стран Азии и РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:52:00+03:00
2025-05-09T17:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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китай
москва
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. России и Китаю необходимо переориентироваться с торгового сотрудничества на инвестиционное и технологическое, заявил РИА Новости директор Института стран Азии и Африки Алексей Маслов. В четверг состоялись российско-китайские переговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина. В ходе встречи они подписали документы о развитии сотрудничества в разных областях, в том числе образования, СМИ, космоса, мирного атома, автомобилестроения. "На мой взгляд, одна из основных проблем российско-китайского сотрудничества - это отсутствие серьезных взаимных инвестиций. Автомобилестроение, космос - это как раз те области, в которых нам можно развивать инвестиционное сотрудничество наиболее успешно. Основная идея заключается в том, что России и Китаю необходимо от просто торгового сотрудничества переходить к инвестиционному и технологическому", - считает Маслов. По его словам, именно развитие инвестиционной составляющей Путин и Си Цзиньпин называют "активизацией стратегического сотрудничества". "Например, сейчас мы наблюдаем активный рост продаж и выход на российский рынок китайских автомобилей, однако заметного увеличения количества китайских или совместных российско-китайских заводов на территории России мы не наблюдаем. Но здесь необходимо во многом решение китайской стороны, поскольку российская сторона очень позитивно относится к этому", - пояснил Маслов. "Что касается сотрудничества России и Китая в области космоса, то здесь мы уже неоднократно слышали намеки на совместный запуск космических аппаратов. В этой области, думаю, нашим странам просто нужно преодолеть некоторую боязнь. Очень хорошо должно развиваться сотрудничество в области агропромышленного комплекса, в этом очень заинтересованы и Россия, и Китай", - добавил он. Си Цзиньпин прибыл в Москву вечером 7 мая с государственным визитом по приглашению Путина. Визит продлится до 10 мая и станет 11-м его визитом в Россию в качестве председателя КНР. Си Цзиньпин также принял участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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россия, китай, москва, си цзиньпин, владимир путин, институт стран азии и африки, в мире, день победы
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Востоковед оценил перспективы экономического сотрудничества России и Китая

Востоковед Маслов: России и Китаю нужно перейти к инвестиционному сотрудничеству

© ФотоВостоковед Алексей Маслов
Востоковед Алексей Маслов - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фото
Востоковед Алексей Маслов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. России и Китаю необходимо переориентироваться с торгового сотрудничества на инвестиционное и технологическое, заявил РИА Новости директор Института стран Азии и Африки Алексей Маслов.
В четверг состоялись российско-китайские переговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина. В ходе встречи они подписали документы о развитии сотрудничества в разных областях, в том числе образования, СМИ, космоса, мирного атома, автомобилестроения.
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"На мой взгляд, одна из основных проблем российско-китайского сотрудничества - это отсутствие серьезных взаимных инвестиций. Автомобилестроение, космос - это как раз те области, в которых нам можно развивать инвестиционное сотрудничество наиболее успешно. Основная идея заключается в том, что России и Китаю необходимо от просто торгового сотрудничества переходить к инвестиционному и технологическому", - считает Маслов.
По его словам, именно развитие инвестиционной составляющей Путин и Си Цзиньпин называют "активизацией стратегического сотрудничества".
"Например, сейчас мы наблюдаем активный рост продаж и выход на российский рынок китайских автомобилей, однако заметного увеличения количества китайских или совместных российско-китайских заводов на территории России мы не наблюдаем. Но здесь необходимо во многом решение китайской стороны, поскольку российская сторона очень позитивно относится к этому", - пояснил Маслов.
"Что касается сотрудничества России и Китая в области космоса, то здесь мы уже неоднократно слышали намеки на совместный запуск космических аппаратов. В этой области, думаю, нашим странам просто нужно преодолеть некоторую боязнь. Очень хорошо должно развиваться сотрудничество в области агропромышленного комплекса, в этом очень заинтересованы и Россия, и Китай", - добавил он.
Си Цзиньпин прибыл в Москву вечером 7 мая с государственным визитом по приглашению Путина. Визит продлится до 10 мая и станет 11-м его визитом в Россию в качестве председателя КНР. Си Цзиньпин также принял участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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