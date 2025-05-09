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Истребитель немецких генералов: легендарный разведчик Николай Кузнецов

Истребитель немецких генералов: легендарный разведчик Николай Кузнецов - РИА Новости, 09.05.2025

Истребитель немецких генералов: легендарный разведчик Николай Кузнецов

Николай Кузнецов по праву считается одним из лучших советских агентов времен Великой Отечественной. Он завладел десятками сверхсекретных документов, лично... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T08:28:00+03:00

2025-05-09T08:28:00+03:00

2025-05-09T08:28:00+03:00

николай кузнецов

великая отечественная война (1941-1945)

украина

ровно

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Николай Кузнецов по праву считается одним из лучших советских агентов времен Великой Отечественной. Он завладел десятками сверхсекретных документов, лично ликвидировал 11 немецких генералов и высших фашистских руководителей. Работая под легендой обер-лейтенанта вермахта Пауля Зиберта, уничтожал врагов на оккупированной территории. Многие факты его биографии даже сейчас остаются засекреченными.Кулик, Ученый, КолонистБудущий разведчик родился 27 июля 1911 года в деревне Зырянка Свердловской области. В семье, помимо него, росли еще четверо детей, отец и мать были обычными крестьянами.Во время учебы в школе любимыми предметами у Кузнецова были уроки немецкого и французского, которые вела получившая образование в Швейцарии учительница. Преподавателем по труду был этнический немец, с которым Кузнецов совершенствовал язык. В итоге он овладел немецким языком в совершенстве.Кузнецов попал в поле зрения сотрудников ОГПУ НКВД в 1932 году и был зачислен в ряды спецагентов. Он перебрался в Свердловск, где немногим ранее поселились его мать, братья и сестры. Действовавший под псевдонимами Кулик, Ученый и Колонист разведчик начал заводить полезные для дела связи среди немецких специалистов, трудившихся на заводах Урала.Затем Кузнецов под именем Рудольфа Шмидта, инженера-испытателя одного из авиазаводов, приступил к поиску и вербовке информаторов в рядах иностранных дипломатов. Когда началась война, он уже был настоящим профессионалом, прекрасно разбирающимся в людях и плотно вошедшим в образ этнического немца.По линии "Т"Разведчику создали биографию немецкого офицера, обер-лейтенанта Пауля Вильгельма Зиберта. По итогам всех испытаний было решено использовать Кузнецова в тылу врага по линии "Т" — "террор".Летом 1942-го под именем Николая Грачева его направили в отряд специального назначения "Победители", которым командовал полковник Дмитрий Медведев. Партизаны обосновались вблизи оккупированного Ровно, ставшего административным центром "рейхскомиссариата Украина".Через некоторое время Кузнецов начинает действовать по основному направлению. Седьмого февраля 1943 года он, устроив засаду, взял в плен майора Гаана — курьера рейхскомиссариата, благодаря чему была получена ценная информация о бункере Гитлера "Вервольф". С весны 1943-го Кузнецов несколько раз пытался осуществить свое главное задание — физическое уничтожение рейхскомиссара Украины Эриха Коха. К сожалению, неудачно. Двадцатого сентября того же года Кузнецов убивает заместителя Коха по финансам Ганса Геля и его секретаря Винтера. Затем тяжело ранит руководителя управления администрации рейхскомиссариата Пауля Даргеля — тот потерял обе ноги.Шестнадцатого ноября 1943 года был захвачен генерал-майор Макс Ильген, впоследствии его расстреляли под Ровно. В течение нескольких последующих дней меткими выстрелами Кузнецов прямо в здании суда ликвидировал главного судью рейхскомиссариата Альфреда Функа, а также сотрудника абвера Мартина Геттеля.Не сдался врагуВ начале 1944-го отряд Медведева меняет дислокацию, перебравшись в леса подо Львовом, а Николай с уже новыми документами на имя "капитана Зиберта" отправился к немцам в город.Он успел совершить две успешные операции, уничтожить шефа канцелярии Генриха Шнайдера и вице-губернатора Галиции Отто Бауэра, как вдруг документы разведчика вызвали подозрение во время проверки в штабе Военно-воздушных сил. Заметив, что его подозревают, Кузнецов не стал дожидаться развития событий — он застрелил проверяющих немцев и скрылся, бросив свои документы в штабе.Вместе с разведчиками Яном Каминским и Иваном Беловым Кузнецов успел покинуть город до начала тотальной облавы, но их машина попала под обстрел на посту полевой жандармерии у села Куровичи. Перебив немцев, Кузнецов с товарищами смогли скрыться в лесу, где они провели две недели. Потом группа двинулась к селу Боратин, где, по некоторым данным, агентов ждала радистка из отряда Медведева.Решение войти в населенный пункт стало для группы роковым: на расположившихся в одном из домов разведчиков напали снабженные ориентировками бандеровцы. В ожесточенной перестрелке погибли Белов и Каминский, а Кузнецов, не желая сдаваться врагу живым, подорвал себя гранатой.

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николай кузнецов, великая отечественная война (1941-1945), украина, ровно