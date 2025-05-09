https://ria.ru/20250509/putin-2016093015.html

Путин завершил переговоры с президентом Бразилии

Путин завершил переговоры с президентом Бразилии - РИА Новости, 09.05.2025

Путин завершил переговоры с президентом Бразилии

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Кремле завершились, продлившись почти два часа, передает в пятницу... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:07:00+03:00

2025-05-09T18:07:00+03:00

2025-05-09T18:09:00+03:00

бразилия

россия

в мире

владимир путин

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Кремле завершились, продлившись почти два часа, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планировал подписать с российской стороной ряд соглашений. Помимо этого, помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявлял, что стороны планировали обсудить ситуацию вокруг Украины.

https://ria.ru/20250509/rossiya-2016069614.html

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бразилия, россия, в мире, владимир путин, луис инасиу лула да силва