Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил работу с президентом Бразилии по укреплению отношений - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 09.05.2025 (обновлено: 16:17 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2016068103.html
Путин отметил работу с президентом Бразилии по укреплению отношений
Путин отметил работу с президентом Бразилии по укреплению отношений - РИА Новости, 09.05.2025
Путин отметил работу с президентом Бразилии по укреплению отношений
Президент России Владимир Путин отметил взаимную работу с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой по укреплению отношений между двумя странами. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:09:00+03:00
2025-05-09T16:17:00+03:00
бразилия
россия
москва
владимир путин
луис инасиу лула да силва
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил взаимную работу с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой по укреплению отношений между двумя странами."Я с теплотой вспоминаю наши с вами беседы и России, и в Бразилии. Они всегда проходили в хорошей и дружеской обстановке и по-деловому. Во многом благодаря личным контактам нам удалось проделать большую работу по укреплению отношений между нашими странами", - сказал Путин во время встречи с президентом Бразилии.Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планирует подписать ряд соглашений. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Лула да Силва и Путин на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины.
https://ria.ru/20250509/braziliya-2016069895.html
бразилия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a9c95fde97ea0ac1c9e3e19bf3344193.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, россия, москва, владимир путин, луис инасиу лула да силва, юрий ушаков
Бразилия, Россия, Москва, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, Юрий Ушаков
Путин отметил работу с президентом Бразилии по укреплению отношений

Путин отметил взаимную работу с президентом Бразилии по укреплению отношений

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил взаимную работу с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой по укреплению отношений между двумя странами.
"Я с теплотой вспоминаю наши с вами беседы и России, и в Бразилии. Они всегда проходили в хорошей и дружеской обстановке и по-деловому. Во многом благодаря личным контактам нам удалось проделать большую работу по укреплению отношений между нашими странами", - сказал Путин во время встречи с президентом Бразилии.
Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планирует подписать ряд соглашений. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Лула да Силва и Путин на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Лула да Силва призвал Россию к укреплению коммерческих отношений
Вчера, 16:16
 
БразилияРоссияМоскваВладимир ПутинЛуис Инасиу Лула да СилваЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала