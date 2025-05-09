https://ria.ru/20250509/putin-2016068103.html

Путин отметил работу с президентом Бразилии по укреплению отношений

Путин отметил работу с президентом Бразилии по укреплению отношений - РИА Новости, 09.05.2025

Путин отметил работу с президентом Бразилии по укреплению отношений

Президент России Владимир Путин отметил взаимную работу с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой по укреплению отношений между двумя странами. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T16:09:00+03:00

2025-05-09T16:09:00+03:00

2025-05-09T16:17:00+03:00

бразилия

россия

москва

владимир путин

луис инасиу лула да силва

юрий ушаков

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил взаимную работу с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой по укреплению отношений между двумя странами."Я с теплотой вспоминаю наши с вами беседы и России, и в Бразилии. Они всегда проходили в хорошей и дружеской обстановке и по-деловому. Во многом благодаря личным контактам нам удалось проделать большую работу по укреплению отношений между нашими странами", - сказал Путин во время встречи с президентом Бразилии.Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как ранее сообщала газета Exame, в ходе визита в Москву президент Бразилии планирует подписать ряд соглашений. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Лула да Силва и Путин на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины.

https://ria.ru/20250509/braziliya-2016069895.html

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россия

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