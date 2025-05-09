https://ria.ru/20250509/putin-2016066596.html
Путин попрощался с Си Цзиньпином
Путин попрощался с Си Цзиньпином - РИА Новости, 09.05.2025
Путин попрощался с Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин попрощался с председателем КНР Си Цзиньпином, поблагодарив его за визит и содержательные беседы. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T16:05:00+03:00
2025-05-09T16:05:00+03:00
2025-05-09T16:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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москва
владимир путин
си цзиньпин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попрощался с председателем КНР Си Цзиньпином, поблагодарив его за визит и содержательные беседы. "Спасибо большое, спасибо за ваш визит. У вас еще целый день работы здесь предстоит. Очень содержательные беседы у нас были. Всего самого доброго, с праздником еще раз", - сказал Путин во время прощания с лидером Китая. Накануне Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Кремле. 9 мая китайский лидер посетил торжественный парад в Москве в честь 80-летия Победы.
https://ria.ru/20250509/kiev-2016019314.html
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китай, россия, москва, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Китай, Россия, Москва, Владимир Путин, Си Цзиньпин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин попрощался с Си Цзиньпином
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за визит и содержательные беседы