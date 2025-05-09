https://ria.ru/20250509/putin-2016064690.html

Путин пообщался с зарубежными гостями в Кремле

Путин пообщался с зарубежными гостями в Кремле - РИА Новости, 09.05.2025

Путин пообщался с зарубежными гостями в Кремле

Президент России Владимир Путин, провожая зарубежных лидеров после приема в Кремле, "на ногах" пообщался с некоторыми из них, в том числе премьером Словакии... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:57:00+03:00

2025-05-09T15:57:00+03:00

2025-05-09T15:57:00+03:00

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россия

роберт фицо

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владимир путин

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, провожая зарубежных лидеров после приема в Кремле, "на ногах" пообщался с некоторыми из них, в том числе премьером Словакии Робертом Фицо и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел ранее в четверг на Красной площади в Москве. Гостями парада стали многие зарубежные лидеры, прибывшие в эти дни на торжества по случаю Дня Победы. После парада в Большом Кремлевском дворце состоялся торжественный прием от имени президента России в честь Дня Победы, на котором присутствовали иностранные лидеры. Провожая их после приема, Путин тепло прощался, а со многими из них пообщался "на ногах", в том числе с Фицо и Аббасом, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, руководителем Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

https://ria.ru/20250509/peskov-2016055481.html

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

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в мире, россия, роберт фицо, махмуд аббас, словакия, палестина, владимир путин