Рейтинг@Mail.ru
Путин пообщался с зарубежными гостями в Кремле - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/putin-2016064690.html
Путин пообщался с зарубежными гостями в Кремле
Путин пообщался с зарубежными гостями в Кремле - РИА Новости, 09.05.2025
Путин пообщался с зарубежными гостями в Кремле
Президент России Владимир Путин, провожая зарубежных лидеров после приема в Кремле, "на ногах" пообщался с некоторыми из них, в том числе премьером Словакии... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:57:00+03:00
2025-05-09T15:57:00+03:00
в мире
россия
роберт фицо
махмуд аббас
словакия
палестина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015932967_0:327:3060:2048_1920x0_80_0_0_ff7bb51e1da0e09ba1dc30a7942db869.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, провожая зарубежных лидеров после приема в Кремле, "на ногах" пообщался с некоторыми из них, в том числе премьером Словакии Робертом Фицо и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел ранее в четверг на Красной площади в Москве. Гостями парада стали многие зарубежные лидеры, прибывшие в эти дни на торжества по случаю Дня Победы. После парада в Большом Кремлевском дворце состоялся торжественный прием от имени президента России в честь Дня Победы, на котором присутствовали иностранные лидеры. Провожая их после приема, Путин тепло прощался, а со многими из них пообщался "на ногах", в том числе с Фицо и Аббасом, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, руководителем Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
https://ria.ru/20250509/peskov-2016055481.html
https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html
россия
словакия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015932967_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_e7fd2a1d54d34b4824cf4a493a20da48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, роберт фицо, махмуд аббас, словакия, палестина, владимир путин
В мире, Россия, Роберт Фицо, Махмуд Аббас, Словакия, Палестина, Владимир Путин
Путин пообщался с зарубежными гостями в Кремле

Путин на ногах пообщался с гостями приема в Кремле, в том числе Фицо и Аббасом

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время приветствия иностранных лидеров в Москве в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы. 9 мая 2025
Президент России Владимир Путин во время приветствия иностранных лидеров в Москве в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы. 9 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время приветствия иностранных лидеров в Москве в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы. 9 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, провожая зарубежных лидеров после приема в Кремле, "на ногах" пообщался с некоторыми из них, в том числе премьером Словакии Робертом Фицо и президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел ранее в четверг на Красной площади в Москве. Гостями парада стали многие зарубежные лидеры, прибывшие в эти дни на торжества по случаю Дня Победы.
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Кремль на праздничный концерт для глав иностранных делегаций, приглашенных на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в ВОВ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Кремле назвали прибытие европейских лидеров в Москву актом героизма
Вчера, 15:16
После парада в Большом Кремлевском дворце состоялся торжественный прием от имени президента России в честь Дня Победы, на котором присутствовали иностранные лидеры.
Провожая их после приема, Путин тепло прощался, а со многими из них пообщался "на ногах", в том числе с Фицо и Аббасом, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, руководителем Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
"Парад суверенов". Евросоюз впал в истерику от происходящего в Москве
7 мая, 08:00
 
В миреРоссияРоберт ФицоМахмуд АббасСловакияПалестинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала