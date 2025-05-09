Путин пообщался с зарубежными гостями в Кремле
Путин на ногах пообщался с гостями приема в Кремле, в том числе Фицо и Аббасом
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время приветствия иностранных лидеров в Москве в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы. 9 мая 2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин во время приветствия иностранных лидеров в Москве в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы. 9 мая 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, провожая зарубежных лидеров после приема в Кремле, "на ногах" пообщался с некоторыми из них, в том числе премьером Словакии Робертом Фицо и президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел ранее в четверг на Красной площади в Москве. Гостями парада стали многие зарубежные лидеры, прибывшие в эти дни на торжества по случаю Дня Победы.
После парада в Большом Кремлевском дворце состоялся торжественный прием от имени президента России в честь Дня Победы, на котором присутствовали иностранные лидеры.
Провожая их после приема, Путин тепло прощался, а со многими из них пообщался "на ногах", в том числе с Фицо и Аббасом, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, руководителем Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.