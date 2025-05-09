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Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы через помощников
Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы через помощников - РИА Новости, 09.05.2025
Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы через помощников
Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, через помощников обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы, сообщил в пятницу помощник... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:09:00+03:00
2025-05-09T15:09:00+03:00
2025-05-09T15:13:00+03:00
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
сша
дональд трамп
юрий ушаков
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, через помощников обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы, сообщил в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков."Через своих помощников президент России (Владимир Путин - ред.) и президент (США Дональд - ред.) Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника", - сказал Ушаков "Первому каналу".
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