Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы через помощников - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:09 09.05.2025 (обновлено: 15:13 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2016053460.html
Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы через помощников
Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы через помощников - РИА Новости, 09.05.2025
Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы через помощников
Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, через помощников обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы, сообщил в пятницу помощник... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:09:00+03:00
2025-05-09T15:13:00+03:00
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
сша
дональд трамп
юрий ушаков
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_0:218:2804:1795_1920x0_80_0_0_fcd58be69ae6428f9821bde4efee42f2.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, через помощников обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы, сообщил в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков."Через своих помощников президент России (Владимир Путин - ред.) и президент (США Дональд - ред.) Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника", - сказал Ушаков "Первому каналу".
https://ria.ru/20250509/parad-2015998549.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_66dcfd9be4d1dbd3c1d8b9ee8b016c58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, сша, дональд трамп, юрий ушаков, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы
Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы

Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы через помощников

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, через помощников обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы, сообщил в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Через своих помощников президент России (Владимир Путин - ред.) и президент (США Дональд - ред.) Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника", - сказал Ушаков "Первому каналу".
Бронетранспортер БТР-82А и зенитные ракетные системы С-400 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В США сделали мрачное заявление после парада Победы в Москве
Вчера, 12:13
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинРоссияСШАДональд ТрампЮрий УшаковВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала