https://ria.ru/20250509/putin-2016053460.html

Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы через помощников

Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы через помощников - РИА Новости, 09.05.2025

Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы через помощников

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, через помощников обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы, сообщил в пятницу помощник... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:09:00+03:00

2025-05-09T15:09:00+03:00

2025-05-09T15:13:00+03:00

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

сша

дональд трамп

юрий ушаков

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, через помощников обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы, сообщил в пятницу помощник президента РФ Юрий Ушаков."Через своих помощников президент России (Владимир Путин - ред.) и президент (США Дональд - ред.) Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника", - сказал Ушаков "Первому каналу".

https://ria.ru/20250509/parad-2015998549.html

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