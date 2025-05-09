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Путин передал президенту Казахстана наградной лист его отца - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:41 09.05.2025 (обновлено: 17:23 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2016047805.html
Путин передал президенту Казахстана наградной лист его отца
Путин передал президенту Казахстана наградной лист его отца - РИА Новости, 09.05.2025
Путин передал президенту Казахстана наградной лист его отца
Президент России Владимир Путин передал лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист его отца из архива министерства обороны РФ, сообщили в Кремле. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:41:00+03:00
2025-05-09T17:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист его отца из архива министерства обороны РФ, сообщили в Кремле.Токаев в числе других зарубежных лидеров ранее прибыл в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.&quot;Владимир Путин передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист его отца&quot;, - сообщила пресс-служба Кремля.Кадры беседы двух лидеров распространила пресс-служба Кремля.Президенты пообщались по окончании торжественного приёма по случаю 80-летия Победы, который прошел в Кремле. Путин передал коллеге документ из архива Минобороны - наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева.Отец президента Казахстана - Кемель Токаев - был награждён орденом Отечественной войны II степени за мужество и героизм, проявленные в январе 1945 года. Согласно архивным документам, 21 января 1945 года в Польше Токаев первым ворвался в расположение противника и огнём автомата уничтожил пять немцев и взял в плен одного раненого, а затем и сам получил ранение. Дядя президента Токаева - старший брат его отца - Касым Токаев погиб в ходе Ржевской битвы, в честь него президент Казахстана получил своё первое имя.
https://ria.ru/20250509/putin-2016031032.html
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Путин вручает Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза
Путин передал Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза. Отец президента Казахстана Кемель Токаев ранее был награжден орденом Отечественной войны II степени за мужество и героизм, проявленные в январе 1945-го.
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казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва
Путин передал президенту Казахстана наградной лист его отца

Путин передал Токаеву наградной лист его отца из архива министерства обороны РФ

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист его отца из архива министерства обороны РФ, сообщили в Кремле.
Токаев в числе других зарубежных лидеров ранее прибыл в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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"Владимир Путин передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист его отца", - сообщила пресс-служба Кремля.

Кадры беседы двух лидеров распространила пресс-служба Кремля.
Президенты пообщались по окончании торжественного приёма по случаю 80-летия Победы, который прошел в Кремле. Путин передал коллеге документ из архива Минобороны - наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева.
Отец президента Казахстана - Кемель Токаев - был награждён орденом Отечественной войны II степени за мужество и героизм, проявленные в январе 1945 года. Согласно архивным документам, 21 января 1945 года в Польше Токаев первым ворвался в расположение противника и огнём автомата уничтожил пять немцев и взял в плен одного раненого, а затем и сам получил ранение. Дядя президента Токаева - старший брат его отца - Касым Токаев погиб в ходе Ржевской битвы, в честь него президент Казахстана получил своё первое имя.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМосква
 
 
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