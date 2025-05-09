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Путин и Си Цзиньпин активно общались во время парада Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:07 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/putin-2015972358.html
Путин и Си Цзиньпин активно общались во время парада Победы
Путин и Си Цзиньпин активно общались во время парада Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Путин и Си Цзиньпин активно общались во время парада Победы
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили во время парада Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
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2025-05-09T11:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили во время парада Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Лидеры России и Китая сидят рядом друг с другом на трибунах Красной площади. Во время шествия Путин и Си Цзиньпин беседовали и периодически обменивались репликами.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин и Си Цзиньпин активно общались во время парада Победы

Путин и Си Цзиньпин на параде Победы сидели рядом и активно общались

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили во время парада Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Лидеры России и Китая сидят рядом друг с другом на трибунах Красной площади. Во время шествия Путин и Си Цзиньпин беседовали и периодически обменивались репликами.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Путин и Си Цзиньпин пообщались с ветераном Великой Отечественной войны
Вчера, 10:54
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияКитайВладимир ПутинСи Цзиньпин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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