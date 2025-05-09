https://ria.ru/20250509/putin-2015972358.html
Путин и Си Цзиньпин активно общались во время парада Победы
Путин и Си Цзиньпин активно общались во время парада Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Путин и Си Цзиньпин активно общались во время парада Победы
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили во время парада Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:07:00+03:00
2025-05-09T11:07:00+03:00
2025-05-09T11:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили во время парада Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Лидеры России и Китая сидят рядом друг с другом на трибунах Красной площади. Во время шествия Путин и Си Цзиньпин беседовали и периодически обменивались репликами.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250509/putin-2015966293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин и Си Цзиньпин активно общались во время парада Победы
Путин и Си Цзиньпин на параде Победы сидели рядом и активно общались