https://ria.ru/20250509/putin-2015972358.html

Путин и Си Цзиньпин активно общались во время парада Победы

Путин и Си Цзиньпин активно общались во время парада Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Путин и Си Цзиньпин активно общались во время парада Победы

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили во время парада Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:07:00+03:00

2025-05-09T11:07:00+03:00

2025-05-09T11:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили во время парада Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Лидеры России и Китая сидят рядом друг с другом на трибунах Красной площади. Во время шествия Путин и Си Цзиньпин беседовали и периодически обменивались репликами.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/putin-2015966293.html

россия

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне