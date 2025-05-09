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Путин и Си Цзиньпин пообщались с ветераном Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:54 09.05.2025 (обновлено: 10:59 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2015966293.html
Путин и Си Цзиньпин пообщались с ветераном Великой Отечественной войны
Путин и Си Цзиньпин пообщались с ветераном Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2025
Путин и Си Цзиньпин пообщались с ветераном Великой Отечественной войны
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом парада на Красной площади пообщались с ветераном Великой Отечественной войны... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:54:00+03:00
2025-05-09T10:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом парада на Красной площади пообщались с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Знаменским, передает корреспондент РИА Новости. На трибунах на Красной площади ветеран сидит рядом с лидерами России и Китая. Перед началом шествия Знаменский коротко побеседовал с Путиным и Си Цзиньпином. Евгений Знаменский родился в 1925 году. До призыва он принимал участие в обороне Москвы, тушил немецкие зажигалки, участвовал в создании противотанковых рвов. В начале 1943 года призван в ряды Красной Армии, а уже в марте принял первый бой. Воевал в составах Степного, Донского и 1-го Белорусского фронтов. Победу встретил в Берлине и расписался на стене Рейхстага. Знаменский награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями: "За отвагу" (дважды), "За оборону Москвы", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/putin-2015949970.html
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в мире, россия, китай, москва, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Китай, Москва, Владимир Путин, Си Цзиньпин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин и Си Цзиньпин пообщались с ветераном Великой Отечественной войны

Путин и Си Цзиньпин перед началом парада пообщались с ветераном Знаменским

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом парада на Красной площади пообщались с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Знаменским, передает корреспондент РИА Новости.
На трибунах на Красной площади ветеран сидит рядом с лидерами России и Китая. Перед началом шествия Знаменский коротко побеседовал с Путиным и Си Цзиньпином.
Евгений Знаменский родился в 1925 году. До призыва он принимал участие в обороне Москвы, тушил немецкие зажигалки, участвовал в создании противотанковых рвов. В начале 1943 года призван в ряды Красной Армии, а уже в марте принял первый бой. Воевал в составах Степного, Донского и 1-го Белорусского фронтов. Победу встретил в Берлине и расписался на стене Рейхстага. Знаменский награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями: "За отвагу" (дважды), "За оборону Москвы", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".
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