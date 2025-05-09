https://ria.ru/20250509/putin-2015966293.html

Путин и Си Цзиньпин пообщались с ветераном Великой Отечественной войны

Путин и Си Цзиньпин пообщались с ветераном Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2025

Путин и Си Цзиньпин пообщались с ветераном Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом парада на Красной площади пообщались с ветераном Великой Отечественной войны... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:54:00+03:00

2025-05-09T10:54:00+03:00

2025-05-09T10:59:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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владимир путин

си цзиньпин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом парада на Красной площади пообщались с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Знаменским, передает корреспондент РИА Новости. На трибунах на Красной площади ветеран сидит рядом с лидерами России и Китая. Перед началом шествия Знаменский коротко побеседовал с Путиным и Си Цзиньпином. Евгений Знаменский родился в 1925 году. До призыва он принимал участие в обороне Москвы, тушил немецкие зажигалки, участвовал в создании противотанковых рвов. В начале 1943 года призван в ряды Красной Армии, а уже в марте принял первый бой. Воевал в составах Степного, Донского и 1-го Белорусского фронтов. Победу встретил в Берлине и расписался на стене Рейхстага. Знаменский награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями: "За отвагу" (дважды), "За оборону Москвы", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

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Максим Зубков

в мире, россия, китай, москва, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне