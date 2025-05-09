https://ria.ru/20250509/putin-2015949856.html

Путин призвал россиян равняться на ветеранов

Путин призвал россиян равняться на ветеранов - РИА Новости, 09.05.2025

Путин призвал россиян равняться на ветеранов

Президент России Владимир Путин призвал граждан страны равняться на ветеранов и их решительность защищать свой дом. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:25:00+03:00

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владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

общество

великая отечественная война (1941-1945)

парад победы

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал граждан страны равняться на ветеранов и их решительность защищать свой дом."Мы будем и впредь держать равнение на ветеранов, на их искреннюю любовь к Родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости", - сказал глава государства в ходе Парада Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

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