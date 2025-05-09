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Путин призвал россиян равняться на ветеранов
Путин призвал россиян равняться на ветеранов - РИА Новости, 09.05.2025
Путин призвал россиян равняться на ветеранов
Президент России Владимир Путин призвал граждан страны равняться на ветеранов и их решительность защищать свой дом. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:25:00+03:00
2025-05-09T10:25:00+03:00
2025-05-09T10:39:00+03:00
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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великая отечественная война (1941-1945)
парад победы
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал граждан страны равняться на ветеранов и их решительность защищать свой дом."Мы будем и впредь держать равнение на ветеранов, на их искреннюю любовь к Родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости", - сказал глава государства в ходе Парада Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945), Парад Победы, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Красная звезда
Путин призвал россиян равняться на ветеранов
Путин призвал россиян равняться на решительность ветеранов и защищать свой дом