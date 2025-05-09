https://ria.ru/20250509/putin-2015946786.html

Путин назвал Россию несокрушимой преградой для нацизма

Путин назвал Россию несокрушимой преградой для нацизма - РИА Новости, 09.05.2025

Путин назвал Россию несокрушимой преградой для нацизма

Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:19:00+03:00

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россия

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

парад победы

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015932967_0:327:3060:2048_1920x0_80_0_0_ff7bb51e1da0e09ba1dc30a7942db869.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей", - сказал глава государства на параде Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

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