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Путин назвал Россию несокрушимой преградой для нацизма
Путин назвал Россию несокрушимой преградой для нацизма - РИА Новости, 09.05.2025
Путин назвал Россию несокрушимой преградой для нацизма
Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:19:00+03:00
2025-05-09T10:19:00+03:00
2025-05-09T10:43:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
парад победы
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей", - сказал глава государства на параде Победы.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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Путин назвал Россию несокрушимой преградой для нацизма
Путин заявил, что Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма