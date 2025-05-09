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Путин поздравил россиян с днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:17 09.05.2025 (обновлено: 10:46 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2015944616.html
Путин поздравил россиян с днем Победы
Путин поздравил россиян с днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Путин поздравил россиян с днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:17:00+03:00
2025-05-09T10:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
парад победы
владимир путин
россия
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы."Дорогие граждане России, дорогие ветераны, уважаемые гости. Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин на Параде Победы на Красной площади.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, парад победы, владимир путин, россия, общество, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, Парад Победы, Владимир Путин, Россия, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин поздравил россиян с днем Победы

Путин поздравил россиян с днем Победы в Великой Отечественной войне

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие роты почетного караула на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие роты почетного караула на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Военнослужащие роты почетного караула на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.
"Дорогие граждане России, дорогие ветераны, уважаемые гости. Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин на Параде Победы на Красной площади.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень ПобедыПарад ПобедыВладимир ПутинРоссияОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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