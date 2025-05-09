https://ria.ru/20250509/putin-2015944616.html

Путин поздравил россиян с днем Победы

Путин поздравил россиян с днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Путин поздравил россиян с днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:17:00+03:00

2025-05-09T10:17:00+03:00

2025-05-09T10:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

парад победы

владимир путин

россия

общество

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы."Дорогие граждане России, дорогие ветераны, уважаемые гости. Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин на Параде Победы на Красной площади.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/parad-2015917324.html

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2025

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