https://ria.ru/20250509/putin-2015944616.html
Путин поздравил россиян с днем Победы
Путин поздравил россиян с днем Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Путин поздравил россиян с днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:17:00+03:00
2025-05-09T10:17:00+03:00
2025-05-09T10:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
парад победы
владимир путин
россия
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы."Дорогие граждане России, дорогие ветераны, уважаемые гости. Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин на Параде Победы на Красной площади.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, Парад Победы, Владимир Путин, Россия, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин поздравил россиян с днем Победы
Путин поздравил россиян с днем Победы в Великой Отечественной войне