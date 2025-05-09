https://ria.ru/20250509/putin-2015936927.html

Путин пожал руки ветеранам на параде Победы

Путин пожал руки ветеранам на параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025

Путин пожал руки ветеранам на параде Победы

Президент России Владимир Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной войны, которые присутствовали на параде Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:58:00+03:00

2025-05-09T09:58:00+03:00

2025-05-09T10:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

общество

москва

владимир путин

день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной войны, которые присутствовали на параде Победы, передает корреспондент РИА Новости.Председатель КНР Си Цзиньпин также пожал руку участнику Великой Отечественной войны Евгению Знаменскому, который сидел рядом с ним на трибуне. Ветеран коротко побеседовал с Путиным и лидером Китая до начала шествия.Военный парад по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит 9 мая на Красной площади в Москве.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/parad-2015917324.html

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2025

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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, общество, москва, владимир путин, день победы