https://ria.ru/20250509/putin-2015936927.html
Путин пожал руки ветеранам на параде Победы
Путин пожал руки ветеранам на параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Путин пожал руки ветеранам на параде Победы
Президент России Владимир Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной войны, которые присутствовали на параде Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:58:00+03:00
2025-05-09T09:58:00+03:00
2025-05-09T10:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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общество
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владимир путин
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной войны, которые присутствовали на параде Победы, передает корреспондент РИА Новости.Председатель КНР Си Цзиньпин также пожал руку участнику Великой Отечественной войны Евгению Знаменскому, который сидел рядом с ним на трибуне. Ветеран коротко побеседовал с Путиным и лидером Китая до начала шествия.Военный парад по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит 9 мая на Красной площади в Москве.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250509/parad-2015917324.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, общество, москва, владимир путин, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Общество, Москва, Владимир Путин, День Победы
Путин пожал руки ветеранам на параде Победы
Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной войны на параде Победы