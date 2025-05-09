https://ria.ru/20250509/putin-2015932455.html

Путин встретил иностранных лидеров в Кремле

Путин встретил иностранных лидеров в Кремле - РИА Новости, 09.05.2025

Путин встретил иностранных лидеров в Кремле

Президент России Владимир Путин встретил в Кремле зарубежных лидеров - гостей юбилейного парада Победы на Красной площади. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:43:00+03:00

2025-05-09T09:43:00+03:00

2025-05-09T09:55:00+03:00

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил в Кремле зарубежных лидеров - гостей юбилейного парада Победы на Красной площади.Из Кремля лидеры проследуют на Красную площадь и займут места на трибунах. По традиции военный парад по случаю дня Победы в Великой Отечественной Войне начнется в 10.00 по московскому времени.По завершении парада запланировано традиционное совместное возложение лидерами венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После этого начнется официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей от имени президента России.Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Москва ожидает, что 27 зарубежных глав государств будут присутствовать на параде в Москве.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/parad-2015917324.html

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Путин встречает иностранных гостей перед парадом Путин встречает иностранных гостей перед парадом. На видео - премьер Армении Никол Пашинян. 2025-05-09T09:43 true PT0M10S

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