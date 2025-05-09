https://ria.ru/20250509/putin-2015932455.html
Путин встретил иностранных лидеров в Кремле
Путин встретил иностранных лидеров в Кремле - РИА Новости, 09.05.2025
Путин встретил иностранных лидеров в Кремле
Президент России Владимир Путин встретил в Кремле зарубежных лидеров - гостей юбилейного парада Победы на Красной площади. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:43:00+03:00
2025-05-09T09:43:00+03:00
2025-05-09T09:55:00+03:00
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
парад победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015933488_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9501f5ca51009877a9fb1b0f91711667.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил в Кремле зарубежных лидеров - гостей юбилейного парада Победы на Красной площади.Из Кремля лидеры проследуют на Красную площадь и займут места на трибунах. По традиции военный парад по случаю дня Победы в Великой Отечественной Войне начнется в 10.00 по московскому времени.По завершении парада запланировано традиционное совместное возложение лидерами венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После этого начнется официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей от имени президента России.Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Москва ожидает, что 27 зарубежных глав государств будут присутствовать на параде в Москве.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250509/parad-2015917324.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015933488_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_db7bd9bd64c66a38c40ae1363aada2ad.jpg
Путин встречает иностранных гостей перед парадом
Путин встречает иностранных гостей перед парадом. На видео - премьер Армении Никол Пашинян.
2025-05-09T09:43
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, москва, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне, парад победы
Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Парад Победы
Путин встретил иностранных лидеров в Кремле
Путин встретил в Кремле прибывших на парад Победы иностранных лидеров