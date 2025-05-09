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Путин встретил иностранных лидеров в Кремле - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:43 09.05.2025 (обновлено: 09:55 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2015932455.html
Путин встретил иностранных лидеров в Кремле
Путин встретил иностранных лидеров в Кремле - РИА Новости, 09.05.2025
Путин встретил иностранных лидеров в Кремле
Президент России Владимир Путин встретил в Кремле зарубежных лидеров - гостей юбилейного парада Победы на Красной площади. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:43:00+03:00
2025-05-09T09:55:00+03:00
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
парад победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил в Кремле зарубежных лидеров - гостей юбилейного парада Победы на Красной площади.Из Кремля лидеры проследуют на Красную площадь и займут места на трибунах. По традиции военный парад по случаю дня Победы в Великой Отечественной Войне начнется в 10.00 по московскому времени.По завершении парада запланировано традиционное совместное возложение лидерами венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После этого начнется официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей от имени президента России.Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Москва ожидает, что 27 зарубежных глав государств будут присутствовать на параде в Москве.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин встречает иностранных гостей перед парадом
Путин встречает иностранных гостей перед парадом. На видео - премьер Армении Никол Пашинян.
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владимир путин, россия, москва, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне, парад победы
Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Парад Победы
Путин встретил иностранных лидеров в Кремле

Путин встретил в Кремле прибывших на парад Победы иностранных лидеров

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил в Кремле зарубежных лидеров - гостей юбилейного парада Победы на Красной площади.
Из Кремля лидеры проследуют на Красную площадь и займут места на трибунах. По традиции военный парад по случаю дня Победы в Великой Отечественной Войне начнется в 10.00 по московскому времени.
По завершении парада запланировано традиционное совместное возложение лидерами венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После этого начнется официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей от имени президента России.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Москва ожидает, что 27 зарубежных глав государств будут присутствовать на параде в Москве.
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