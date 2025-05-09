Путин провел переговоры с президентом Бразилии в Кремле
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Кремле, они длились около двух часов, передает корреспондент РИА Новости.
Основные заявления российского лидера:
- отношения Москвы и Бразилиа развиваются поступательно;
- на переговорах обсудят взаимодействие двух стран на международной арене;
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"Тесно взаимодействуем на международной арене и об этом еще сегодня скажем, это такие площадки, как ООН, БРИКС, "Группа двадцати" (G20). Очень рад возможности обсудить с вами, уважаемый президент, сегодня эти и многие другие вопросы, которые, безусловно, представляют взаимный интерес".
- развивается двусторонняя торговля, на долю Бразилии приходится значительная часть нашего товарооборота со странами Латинской Америки и Карибского бассейна;
- Россия остается крупнейшим экспортером нефтепродуктов, минеральных удобрений на бразильский рынок;
- Бразилия сохраняет лидирующие позиции в российском импорте продовольственных товаров.
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"Я с теплотой вспоминаю наши с вами беседы и в России, и в Бразилии. Они всегда проходили в хорошей, дружеской обстановке и по-деловому. Во многом благодаря личным контактам нам удалось проделать большую работу по укреплению отношений между нашими странами".
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным
Ключевые тезисы президента Бразилии:
- визит направлен на усиление партнерства с Москвой;
- у России и Бразилии есть возможность обеспечить рост торговли;
- страны имеют возможности для развития коммерческих отношений, есть потенциал роста;
- тарифная политика Дональда Трампа "закапывает" вопрос свободной торговли, усиление многосторонности;
- Бразилия заинтересована обсудить военную, космическую, научно-экономическую, образовательную сферы — и в первую очередь вопросы энергетики.
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"Президент Путин, прежде всего я хотел бы поблагодарить за такой теплый прием меня и моей делегации. <...> Я никогда не забуду, как господин Путин всегда бережно относится к нашим разговорам".
Среди участников встречи присутствуют министр экономического развития Максим Решетников, министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, директор "Росатома" Алексей Лихачев, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Как ранее сообщала газета Exame, во время визита президент Бразилии планирует подписать с российской стороной ряд соглашений.
Помимо этого, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Лула да Силва и Путин на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины.
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