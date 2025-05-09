https://ria.ru/20250509/putin--2016068874.html

Путин провел переговоры с президентом Бразилии в Кремле

Путин провел переговоры с президентом Бразилии в Кремле - РИА Новости, 09.05.2025

Путин провел переговоры с президентом Бразилии в Кремле

Владимир Путин провел переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Кремле, они длились около двух часов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:11:00+03:00

2025-05-09T18:11:00+03:00

2025-05-09T18:11:00+03:00

бразилия

москва

украина

луис инасиу лула да силва

владимир путин

юрий ушаков

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Кремле, они длились около двух часов, передает корреспондент РИА Новости.Основные заявления российского лидера:"Тесно взаимодействуем на международной арене и об этом еще сегодня скажем, это такие площадки, как ООН, БРИКС, "Группа двадцати" (G20). Очень рад возможности обсудить с вами, уважаемый президент, сегодня эти и многие другие вопросы, которые, безусловно, представляют взаимный интерес"."Я с теплотой вспоминаю наши с вами беседы и в России, и в Бразилии. Они всегда проходили в хорошей, дружеской обстановке и по-деловому. Во многом благодаря личным контактам нам удалось проделать большую работу по укреплению отношений между нашими странами".Ключевые тезисы президента Бразилии:"Президент Путин, прежде всего я хотел бы поблагодарить за такой теплый прием меня и моей делегации. <...> Я никогда не забуду, как господин Путин всегда бережно относится к нашим разговорам".Среди участников встречи присутствуют министр экономического развития Максим Решетников, министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, директор "Росатома" Алексей Лихачев, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Как ранее сообщала газета Exame, во время визита президент Бразилии планирует подписать с российской стороной ряд соглашений.Помимо этого, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Лула да Силва и Путин на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины.

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015273030.html

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Встреча Путина с президентом Бразилии Лулой да Силвой Встреча Путина с президентом Бразилии Лулой да Силвой 2025-05-09T18:11 true PT10M12S

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бразилия, москва, украина, луис инасиу лула да силва, владимир путин, юрий ушаков